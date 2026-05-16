In Diablo 4 zocken Spieler bequem auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, aber die wirkliche Herausforderung sind Edelsteine

Blizzard hat die Qual-Stufen in Diablo 4 mit Lord of Hatred auf 12 angehoben, und viele Spieler erreichen selbst die höchste ohne größere Probleme. Die eigentliche Hürde im Endgame ist derzeit jedoch eine ganz bestimmte Ressource.

Um welche Ressource geht es? Für viele Spieler sind große Edelsteine aktuell quasi unerreichbar. Der Grund dafür sind die massiven Kosten an Edelsteinfragmenten, Vergessenen Seelen und Gold. Ein Spieler auf Reddit berichtet etwa, dass er trotz Paragon-Stufe 239 noch keinen einzigen großen Edelstein herstellen konnte.

Um an die nötigen Fragmente zu kommen, farmen Spieler gezielt Alptraum-Dungeons und wählen ihre Kriegspläne entsprechend aus. Dennoch reicht die Ausbeute oft selbst nach etlichen Stunden nicht aus, um einen großen Edelstein zu craften – von den noch mächtigeren Steinen aus dem Horadrim-Würfel ganz zu schweigen.

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Nicht notwendig für den Content – aber für den Saisonrang

Braucht man die Edelsteine unbedingt? Hilfreich sind sie für die hohen Qual-Stufen definitiv, aber nicht zwingend notwendig. Viele Spieler bewältigen den Content auch mit kleineren Varianten, die ebenfalls Boni auf Widerstände, Kernwerte oder Schadensmultiplikatoren bieten.

In den Kommentaren betonen Nutzer zudem, dass sie Qual 12 gemeistert und sogar Mephisto sowie Lilith besiegt haben, noch bevor sie ihren ersten großen Edelstein herstellen konnten. Die Steine sind jedoch vor allem ein Bonus für Gelegenheitsspieler, um Werte frühzeitig zu pushen und auch schwierigen Content zu bewältigen.

Wer allerdings seine Saisonränge komplettieren will, kommt am Crafting nicht vorbei. Denn drei Aufgaben im Saisonrang-Fortschritt beziehen sich auf die Herstellung von großen, horadrischen und makellos horadrischen Edelsteinen.

Für einen makellos horadrischen Stein braucht man übrigens stolze 25 große Edelsteine – oder konkret: 25 Millionen Fragmente und 250 Millionen Gold.

Angesichts dieses Grinds fordern viele Spieler höhere Drop-Raten auf Qual 12. Während niedrigere Stufen die Chance auf bestimmte Items erhöhen, bieten Qual 11 und 12 derzeit keine speziellen Boni mehr. Ob Blizzard hier noch einmal nachbessert, bleibt abzuwarten. Ein Spieler hat die mächtigen Edelsteine aus dem Horadrim-Würfel in Diablo 4 übrigens nicht nur gecraftet, sondern auch zerlegt – und warnt die Community nun davor.