Wenn ihr keine Lust auf den Grind fürs Kuh-Level in Diablo 4 habt, lasst euch einfach anmuhen

Das geheime Kuh-Level in Diablo 4 wurde gefunden, aber der Weg dorthin ist ein gewaltiger Grind. Spieler haben nun herausgefunden, dass es eine einfache Abkürzung gibt.

Wie kommt man in das Kuh-Level? Normalerweise erfordert der Zugang zum Kuh-Level enormen Aufwand. Wer sich diesen Grind sparen möchte, benötigt lediglich einen anderen Spieler, der die Aufgaben bereits abgeschlossen hat.

Hat man alle Schritte erledigt, erhält man ein spezielles Muh-Emote. Nutzt man dieses, um andere Spieler „anzumuhen“, schalten diese ebenfalls den Zugang zum Level frei und können sich die Krone des Kuh-Königs schnappen. Der mythische Helm besitzt seltsame Affixe und verschafft euch einen neuen Skin, bringt euch beim Zerlegen aber keinen Prächtigen Funken ein.

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Kuh-Level betreten mit Abkürzung und ohne Grind

Das sagen Spieler zu dem Trick: Auf Reddit weist ein Spieler auf den Trick hin, dass man sich anmuhen lassen kann, um in das Kuh-Level zu gelangen. Das scheint vielen gar nicht bewusst zu sein. So schreibt AugustusNZ: „Dieser nervige Typ in Temis letzte Woche hat also tatsächlich versucht, mir zu helfen?“

Wir haben das Ganze für euch getestet und den Vorgang hier beschrieben: Muht euch ein Mitspieler an, erscheint eine Chat-Nachricht: „Ein Wanderer hat euch angebrüllt und ihr spürt das Gewicht einer neuen Sünde.“

Geht dann in Kyovashad zu der Holztafel, in die ihr während der Kampagne etwas einritzen musstet.

Dort erscheint die neue Option: „Ritze ‚Moo‘ in das Holz ein.“

Ihr werdet zum Wegpunkt „Torenbruch“ teleportiert.

Kurz oberhalb des Dungeons „Kataklysmus“ öffnet sich ein Portal zum geheimen Kuh-Level.

Der Ersteller des Beitrags ergänzt, dass das Level dauerhaft offen bleibt und gefarmt werden kann. Wer die Funktion „Dungeon verlassen“ nutzt, landet sogar auf der Insel mit dem Kuh-Keller, die man normalerweise nicht betreten kann.

In den Kommentaren stellen die Spieler klar, dass man das Muh-Emote nur bekommt, wenn man alle Schritte der Quests für das Kuh-Level selbst abschließt. Wer mit dem Trick ins Level gelangt, erhält das Emote nicht, kann offenbar aber trotzdem andere Gruppenmitglieder per Teleport mit in das geheime Gebiet bringen.

Auf Reddit suchen viele Spieler nach Unterstützung, um ins Kuh-Level zu gelangen. Falls ihr als Solo-Spieler ebenfalls noch einen „Moo-Buddy“ benötigt, könnt ihr euer Glück in unserem Kommentarbereich auf MeinMMO versuchen. Vielleicht meldet sich hier ja ein Spieler, der euch zur Krone des Kuh-Königs verhilft.

Wer den harten Grind lieber selbst angehen möchte, findet alle Details in unserem Guide: Diablo 4: Kuhlevel öffnen – So geht’s Schritt für Schritt