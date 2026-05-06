Spieler finden nach 3 Jahren endlich das geheime Kuh-Level in Diablo 4, meckern direkt, wie enttäuscht sie sind

Das Kuh-Level ist eines der größten Geheimnisse in Diablo 4. Mit Lord of Hatred wurde das Rätsel nun offenbar gelöst, aber die Reaktionen der Spieler fallen eher enttäuscht aus.

Das hat es mit dem Kuh-Level auf sich:

Das Kuh-Level, auch Nicht-Kuh-Level, ist ein geheimes Level voller Kühe. Erstmals ist es in Diablo 2 aufgetaucht und war dort begrenzt spielbar.

Seit dem Release von Diablo 4 sucht die Community nach Hinweisen, die sich auch in der Erweiterung Vessel of Hatred verdichteten.

In einem Livestream zu Lord of Hatred und Season 13 streuten die Entwickler schließlich weitere Brotkrumen, während ein neuer Ladebildschirm behauptet, dass es „kein Kuh-Level gibt“.

Wenige Tage nach dem Release des zweiten DLCs „Lord of Hatred“ wurde das Kuh-Level tatsächlich gefunden. Aber nach dem enormen Aufwand, inklusive Items finden, verschmelzen und angeln, war das Ergebnis für viele eher ernüchternd.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

„Die Kühe machen nicht mal Muh, ich deinstalliere das Spiel“

Warum sind die Spieler enttäuscht? Auf Reddit ist das Kuh-Level aktuell ein riesiges Thema. In verschiedenen Threads diskutieren die Spielerinnen und Spieler über den Aufwand für das geheime Level, aber vor allem auch über das Ergebnis. Andere glauben, dass es sogar noch weitergehen könnte.

Der Nutzer illforSithis schreibt etwa auf Reddit, dass das Kuh-Level viel zu viel Zeit in Anspruch nehme. Zwar sei es cool, dass es so viele Geheimnisse rund um das Level gebe und man sie quasi gemeinsam lösen musste, aber der Grind sei zu hoch für „ein bisschen Nostalgie“.

Hier erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr das geheime Level selbst erreicht.

Dass es als Belohnung am Ende lediglich eine Krone ohne coolen Effekt gibt, sorgt für Frust. Dafür müsse man jedoch viele Stunden aufbringen, Sachen finden und etliche Kühe erledigen. So schreibt Tamazin_ auf Reddit, dass alleine das Töten der Kühe 5-15 Stunden in Anspruch nehme.

Zudem bemängeln viele, dass das Level schlichtweg zu leer wirkt. Im Vergleich zu den Leveln früherer Teile fehlen hier die Kuh-Horden, was das Ganze laut Community-Feedback eher langweilig macht.

Was wird gelobt? Trotz der Kritik kommt der Unique-Helm „Des Kuhkönigs Krone“ gut an, was primär an seinen skurrilen Werten liegt. Die Krone droppt beim Kuhkönig am Ende des Levels und besitzt fragwürdige Effekte, die sich je nach Wochentag ändern. Das Kuh-Level scheint sich außerdem nur dienstags betreten zu lassen. Beides ist ein Wink von Blizzard auf eigene Design-Entscheidungen der Vergangenheit: Ihr könnt das Kuh-Level in Diablo 4 also wirklich öffnen, aber wer es verpasst, muss wohl warten.