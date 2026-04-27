Spieler suchen seit 3 Jahren nach dem Kuh-Level in Diablo 4, heute Nacht könnten sie es finden

Seit Diablo 4 im Juni 2023 erschienen ist, wollen die Spieler das geheime Kuh-Level finden, das schon seit Ewigkeiten als das bekannteste Easter Egg der Reihe gilt. Jetzt erscheint mit Lord of Hatred die zweite Erweiterung und das Level rückt in greifbare Nähe. Das deuten sogar die Devs selbst an.

Was ist das für ein Level? Seit Diablo 2 gibt es in der Diablo-Reihe das geheime Kuh-Level, einen Ort, der offiziell nicht existiert und dessen Vorhandensein von Entwicklern vehement verneint wird – obwohl Spieler ihn offensichtlich schon betreten haben.

In Diablo 4 wurde bislang keine Möglichkeit gefunden, das Level zu öffnen, falls es überhaupt schon implementiert ist. Die bisher nächste Annäherung ist durch Münzen passiert, die verschiedene Spieler in einen Brunnen werfen müssen.

Warum will es jeder finden? Hauptsächlich wegen der Memes. Das Kuh-Level ist einfach Kult und viele Spieler wollen es finden, einfach nur, weil es ein Geheimnis des Spiels ist, das es zu lüften gilt.

Allerdings diente das Kuh-Level bisher auch als eine gute Farm-Quelle. In Diablo 2 etwa war es der beste Spot, um Basis-Items für Runenwörter zu farmen. In Diablo 3 war das verhältnismäßig einfach zu öffnen und so effizienter als andere Farm-Routen, wenn man die notwendigen Zutaten für das Portal hatte.

Bereits in Vessel of Hatred gab es neue Brotkrumen für den Weg zum Kuh-Level. Jetzt erscheint Lord of Hatred, die zweite Erweiterung von Diablo 4, und mit ihr neue Inhalte fürs Spiel. Einige davon spielen für das Geheimnis offenbar eine wichtige Rolle.

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Der Warlock als letztes Puzzleteil für ein aufwendiges Rätsel

Vermutlich als offensichtlichster nächster Schritt für die Öffnung des Kuh-Levels ist der Hexenmeister als neue Klasse in Diablo 4. Der bereits erwähnte Wunschbrunnen hat nämlich verschiedene Effekte.

Je mehr Charaktere eine der seltsamen Münzen dort hineinwerfen, desto mehr Effekte finden statt. Es gab bereits ein Mini-Level, das so gefunden wurde. Bis jetzt endete das Rätsel hier aber in einer Sackgasse – selbst nach Erscheinen des Paladins.

Mit dem Hexenmeister erscheint eine 8. Klasse und zum ersten Mal in der Geschichte von Diablo 4 hat jedes Haupt-Attribut (Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und Willenskraft) zwei Helden, die es nutzen. Das wirkt „komplett.“

Möglicherweise verbirgt sich hier also bereits der letzte Schritt zum Kuh-Level, sicherlich aber ein weiterer Schritt zur Lösung eines Rätsels, wenn auch nicht des Levels selbst.

Der Horadrische Würfel ist ein Schlüssel-Gegenstand für das Kuh-Level

Mit Lord of Hatred kommt der Horadrische Würfel zurück. Falls ihr den nicht kennt: dieses Feature dient als neue Crafting-Möglichkeit. Ihr legt Items und Materialien hinein und aus verschiedenen Rezepten ergeben sich dann unterschiedliche Effekte, etwa:

Items in ihrer Qualität aufwerten oder Legendarys herstellen

Affixe hinzufügen oder neu auswürfeln

Runen transmutieren etc.

Was jedoch spannender ist: die Entwickler haben bereits angekündigt, dass es „geheime Rezepte“ für den Würfel geben wird. Das Feature existierte bereits in Diablo 2 und Diablo 3 (dort unter dem Namen „Kanais Würfel“).

In beiden Spielen war der Würfel wichtig, um geheime Items herzustellen oder Level zu öffnen – etwa ein Portal ins Reich der Goblins oder zu einem „Ort, der nicht existiert“, also dem Kuh-Level. Dass der Würfel auch in Diablo 4 eine Rolle für Geheimnisse spielen wird, ist so gut wie sicher.

Ein sehr unmissverständlicher Fingerzeig: Die „Krone des Kuhkönigs“ ist in Lord of Hatred ein erspielbares Transmog-Item.

Kühe im Wasser: Angeln als Schlüssel zum geheimen Level?

Das letzte und vermutlich unscheinbarste Feature, das mit dem Kuh-Level zusammenhängt, ist das neue Angel-Feature aus Lord of Hatred. Ja, ihr könnt angeln und so Fische fangen – aber auch andere Dinge, wie etwa:

eine Kuhglocke

oder Monster

Wie der Diablo-Experte Rob in einem Video auf YouTube erklärt, ist es gut möglich, dass die Glocke einen besonderen Effekt erzielt, wenn man sie in den Horadrischen Würfel legt. Spannender dürfte aber die Möglichkeit sein, Monster zu angeln.

Denn im letzten Livestream vor Release, am 23. April, hatten die Entwickler sehr markante T-Shirts an: eines mit einem offenbar untergetauchten Monster und zwei mit einer Art Kreuzung aus Kuh und Blobfisch (auf YouTube). Dazu hieß es im Stream, dass man darauf achten solle, was sonst noch so in den Tiefen des Meeres lauert.

Um noch etwas mehr anzuheizen, stand in einer Szene zudem eine Tasse mit Kuhflecken-Muster und Blutsprenkeln auf dem Schreibtisch eines der Entwickler.

Ab dem 28. April um 1:00 Uhr morgens könnt ihr selbst Jagd auf das Geheimnis machen (oder warten, bis das Kollektiv an Gamern mit sehr viel Grips es gelöst hat).

Auch ohne das Kuh-Level bietet Lord of Hatred allerdings starke Inhalte, und das nicht nur im Endgame. Die Kampagne alleine, die schon deutlich länger ist als die von Vessel of Hatred, bietet einige spannende Momente: Selbst nach 10 Stunden am Stück in Diablo 4: Lord of Hatred wollte ich nicht aufhören