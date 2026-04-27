Diablo 4: Lord of Hatred im Live-Ticker – Release-Zeit, Server-Status und Season-Start

Heute Nacht erscheint Diablo 4: Lord of Hatred. MeinMMO begleitet den Release des neuen DLC im Live-Ticker. Hier seid ihr stets aktuell informiert mit allen wichtigen Infos zum Start.

Wann ist die Release-Zeit von Lord of Hatred? In der Nacht vom Montag, den 27 April, auf Dienstag, den 28 April, startet Lord of Hatred um 1:00 Uhr deutscher Zeit. Die zugehörige Season 13 geht eine halbe Stunde später, um 1:30 Uhr los.

Die wichtigsten Links für Lord of Hatred:

Ihr findet hier auf MeinMMO außerdem unseren Anspielbericht zu Lord of Hatred.

Lord of Hatred: Der DLC-Release im Live-Ticker

11:10 Uhr Wir informieren euch hier im Live-Ticker mit allen aktuellen News zum Release von Lord of Hatred. Aktuell gibt es noch nichts zu berichten. Beachtet jedoch, dass die Season erst kurz nach der Erweiterung startet. Selbst, wenn ihr direkt um 1:00 Uhr einloggen könnt, solltet ihr mit der Charaktererstellung noch warten, wenn ihr die Season spielen und nichts doppelt spielen möchtet. Wollt ihr euch aber mit dem Hexenmeister schon vertraut machen, könnt ihr die Zeit natürlich nutzen. Wir rechnen allerdings bereits mit Server-Problemen direkt zum Release.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Lord of Hatred – Neue Kampagne, neue Klasse, endlich ein Kuh-Kevel?

In Lord of Hatred tretet ihr gegen Mephisto an, eines der wichtigsten Übel in Diablo. Die Kampagne umfasst etwa 10 Stunden Spielzeit (inklusive Cutscenes), ehe ihr ins Endgame entlassen werdet mit neuen Features wie:

Kriegsplänen, mit denen ihr euch Ziele selbst aussucht

völlig neuen Skilltrees, die ihr sogar bekommt, wenn ihr Lord of Hatred nicht kauft

dem Horadrischen Würfel für neue Crafting-Möglichkeiten

dem Talisman, der euch Set-Boni gewährt

Da mit der Erweiterung eine neue Klasse erscheint, rückt obendrein das Kuh-Level näher. Hier ist die aktuelle Theorie der Community, dass jede Klasse eine besondere Münze in einen Brunnen werfen muss, um das Portal zum Kuh-Level zu öffnen. Ab heute Nacht könnt ihr euch selbst daran machen, das Geheimnis zu lüften.