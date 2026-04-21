Diablo 4: Lord of Hatred auf Metacritic – Das sagen erste Reviews zum neuen DLC

Am 28. April 2026 erscheint der neue DLC „Lord of Hatred“ für Diablo 4. Nun ist das Embargo für die Reviews gefallen und erste Kritiker konnten sich eine Woche lang ein Bild von der neuen Erweiterung machen. MeinMMO fasst zusammen, was die Reviews auf Metacritic zum Spiel zu sagen haben.

Am 21. April 2026 um 18:00 Uhr MEZ fiel das Embargo für die Reviews zum neuen DLC „Lord of Hatred“ zu Diablo 4. Die ersten Kritikerstimmen und Rezensionen sind nun eingetrudelt und geben ein erstes Stimmungsbild ab. Knapp eine Woche hatten die Tester Zeit, die Erweiterung auf Herz und Nieren zu testen und ihre Meinung zu formulieren.

Wie schneidet Lord of Hatred bisher ab? Bislang sieht es für die neue Erweiterung gut aus, denn auf Metacritic kann sich der DLC mit soliden 82 von 100 Punkten bei 31 Reviews platzieren (Stand: 21. April 2026, 19:15 Uhr).

Neben unserem Anspielbericht von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus gibt es auch Tests von unseren Kollegen von GameStar und GamePro, die ihr hier findet und die ebenfalls eine solide Wertung abgeben:

Den Launch-Trailer zu Lord of Hatred seht ihr hier:

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Tolle Erweiterung mit viel Potenzial, aber kleinen Ausreißern

Wie haben die Kritiker auf Metacritic gewertet? Auf Metacritic hat Lord of Hatred einen Score von 82/100 für den PC, 83 Punkte für die Xbox- und sogar 84 Punkte für die PS5-Version. Dabei gehen rund 90 % positive Stimmen (28 Reviews), 10 % gemischte Meinungen (3 Reviews) und keine gänzlich negativen Wertungen an die neue Erweiterung von Diablo 4.

Was wird positiv bewertet? Gelobt werden vor allem die beiden neuen Klassen – insbesondere der Warlock kommt bei den Testern aufgrund seiner Komplexität und Frische gut an. Der fühle sich besonders „befriedigend und mächtig“ an und gebe eine Menge Raum für dynamische Builds.

Auch das neue Gebiet fühle sich unverbraucht an und bringe mit der neuen Story die offenen Fragen vom Vorgänger „Vessel of Hatred“ zu einem Ende. Die sei ebenfalls gut inszeniert und mache durchgehend Lust auf mehr. Auch die Verbesserungen an der Loot-Jagd in Anlehnung an Diablo 2 kommen gut an und würden sich belohnender anfühlen als zuvor.

Auch einige Anlehnungen an Diablo 3 und die Aussicht auf das berüchtigte Kuhlevel kamen bei den Testern gut an.

Was gibt es zu bemängeln? Obwohl die neue Story grundsätzlich gelobt wird, führen einige Reviews auch an, dass es einige Momente gäbe, die einfach nicht „zünden“ würden. So gäbe es beispielsweise einen Abstecher in die Lore von Mephisto, die einige als eher lächerlich wahrgenommen haben.

Auch die neuen Endgame-Inhalte würden sich nicht so innovativ anfühlen wie erhofft, sondern eher mehr vom Bekannten liefern.

Es dauert noch genau eine Woche, bis auch ihr euch in die neue Erweiterung stürzen könnt. Neben den beiden neuen neuen Klassen Paladin und Warlock warten auch etliche weitere Neuerungen auf euch. Was genau erwartet, lest ihr in unserer Übersicht auf MeinMMO: Diablo 4: Lord of Hatred – Alle Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt