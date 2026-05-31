Eine Targaryen stibitzte den mächtigsten Drachen aus Game of Thrones, führte damit beide in ein grauenhaftes Schicksal 

Drachen gehören zu den mächtigsten Kreaturen in Game of Thrones. Doch auch sie können in gefährliche Situationen geraten. Die Geschichte einer Targaryen und ihrer geflügelten Bestie könnte Stoff für einen Horrorfilm sein.

Um welches Duo geht es? Zur Zeit von Game of Thrones sind die Drachen so gut wie ausgestorben. Knapp 300 Jahre zuvor sah das jedoch noch ganz anders aus. Hier lebte der mächtigste Targaryen-Drache aller Zeiten: Balerion, der Schwarze Schrecken. Sein Feuer war schwarz und die Flügel so groß, dass er damit angeblich ganze Städte verdunkelte, wenn er über sie hinweg flog.

Balerion war der Drache von Aegon I. Targaryen, der auf dem Rücken der Bestie fast ganz Westeros eroberte. Nach seinem Tod ging der Drache an Aegons jüngeren Sohn Maegor. Nachdem auch dieser das Zeitliche gesegnet hatte, verweilte Balerion mehrere Jahre ohne Reiter auf Drachenstein. Von dort stibitzte ihn dann ausgerechnet eine 12-jährige Prinzessin: Aerea Targaryen.

Wer war Aerea? Die Targaryen-Prinzessin stammt von Aegons ältestem Sohn ab und hätte theoretisch einen legitimen Anspruch auf den Eisernen Thron gehabt. Doch leider war sie ein Mädchen. Ihre Mutter zog sich mit ihr daher nach Drachenstein zurück, wo Aerea zu einem wilden und wütenden Kind heranwuchs. Sie wollte die Insel unbedingt verlassen. Doch ihre Mutter erlaubte es nicht.

Also ergriff Aerea die wohl genialste, aber auch wahnwitzigste Fluchtmöglichkeit überhaupt: Sie stahl den legendären Drachen Balerion und machte sich mit ihm vom Acker. Über ein Jahr lang waren die beiden spurlos verschwunden. Dann tauchten sie plötzlich wieder auf. Doch das Schicksal hatte es nicht gut mit ihnen gemeint.

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Ein mächtiges Ungeheuer lauert in Valyria

Wo waren die beiden? Bis heute ist es ein Rätsel, was genau mit Aerea und Balerion passiert ist. Man ist sich nicht einmal ganz sicher, wo sie überhaupt waren. In Westeros fehlte von den beiden jede Spur. Da ein riesiger Drache nicht gerade unauffällig ist, kann man also davon ausgehen, dass sie den Kontinent verlassen haben.

Die plausibelste Theorie ist wohl folgende: Aerea konnte den mächtigen Drachen nicht richtig bändigen. Balerion übernahm also die Führung und kehrte an den Ort zurück, an dem er geboren wurde: Valyria. Das einstige Herz des valyrischen Imperiums ist heute eine unbewohnbare und düstere Ruinenwüste. Dort gibt es nicht nur aktive Vulkane, sondern auch mystische Dämonen und tödliche Krankheiten. Ein ganzes Jahr im alten Valyria zu verbringen, ist also alles andere als angenehm.

Was ist mit Balerion passiert? Man könnte meinen, dass eine derart mächtige Kreatur wie Balerion selbst in Valyria nichts zu befürchten hat. Dem ist jedoch nicht so. Selbst der Schwarze Schrecken persönlich wurde auf dieser Reise ordentlich zugerichtet: Als er zurückkehrte, war er übersät von halb verheilten Narben. Außerdem klaffte an seiner Seite eine fast drei Meter große Wunde, aus der noch frisches, rauchendes Blut floss.

Wie wir aus Game of Thrones wissen, ist es nicht gerade leicht, einen Drachen zu verletzen. Welches Ungeheuer Balerion derart zurichten konnte, bleibt bis heute ein Rätsel. Es gibt jedoch einige interessante Theorien.

Auch Tyrion und Ser Jorah verschlägt es in Staffel 5 ins Alte Valyira. (Bildquelle: HBO Max auf YouTube)

Was hat Balerion verletzt? Viele Fans vermuten, dass Balerion auf einen anderen Artgenossen getroffen sein könnte. Da es früher in Valyria von Drachen nur so wimmelte, scheint das nicht unwahrscheinlich zu sein. Gerade wilde Drachen können überaus gefährlich und aggressiv sein. Auch gegenüber anderen Drachen.

Einige vermuten sogar, dass es sich um einen ganz speziellen Drachen handeln könnte (z.B. via quora.com). In Valyira gab es einen Drachenlord namens Aurion. Er war einer der wenigen Drachenlords, die überlebten. Er sammelte eine Armee und wollte Valyria für sich beanspruchen, als selbsternannter Kaiser. Doch Aurion samt Drache und Armee verschwanden spurlos. Genau dieser Drache könnte all die Jahre überlebt haben. Gegen Balerion hätte er sein Territorium sicher hart verteidigt.

Alternativ ist es natürlich auch möglich, dass Balerion auf Kreaturen gestoßen ist, die für uns unbekannt sind. Es gibt zum Beispiel Gerüchte von Feuerwürmern (engl. Firewyrm): feuerspeiende Kreaturen ohne Flügel, die sich mühelos durch Stein graben können. Sie sollen eine ungeheure Größe erreichen können. Für Balerion also durchaus ein ernstzunehmender Gegner.

Das grauenhafte Schicksal der Prinzessin

Was geschah mit Aerea? Noch schlimmer als Balerion erging es Prinzessin Aerea. Als sie nach Westeros zurückkehrte, hing sie halb ohnmächtig auf Balerions Rücken. Sie war ein völliges Wrack: abgemagert, mit blutigen Augen und nur noch von Stofffetzen bedeckt. Verzweifelt versuchte man, sie zu retten, doch leider vergeblich. Nur einen Tag später starb sie.

Als offizielle Todesursache nannte man Fieber. Doch das ist ziemlich untertrieben. Aerea soll so heiß geglüht haben, dass man es durch eine Rüstung spüren konnte. Sie war wortwörtlich dabei, von innen heraus zu verbrennen. Und in dieser Hitze schien etwas zu wohnen. Eine Art Parasit, der sich unter ihrer Haut bewegte. Immer wieder versuchte das Ding, herauszubrechen – sich von seinem Wirt zu trennen.

Als Aerea schließlich starb, konnte man die Parasiten aus ihrem Körper entfernen. Einer war so lang wie ein Arm. Möglicherweise handelt es sich auch hierbei um Feuerwürmer. Näheres ist jedoch nicht bekannt. Eine Illustration des grauenhaften Geschehens gibt es im „A Wiki of Ice and Fire“.

Wie ging es weiter? Durch diesen Vorfall bekam man große Angst vor den Schrecken in Valyria. Um die Verbreitung ähnlicher Parasiten zu verhindern, richtete man jeden hin, der auch nur einen Fuß in die alte Ruinenstadt gesetzt hatte.

Auch Balerions Schicksal war nicht besonders fröhlich. Er überlebte seine Verletzungen zwar. Dafür wurde er als erster Drache jemals in die frisch gebaute Drachengrube eingesperrt. Das ist für die Entwicklung der wilden Bestien ziemlich schlecht und führte letztendlich dazu, dass die Drachen immer mehr verkümmerten. Das sehen wir zum Beispiel auch in House of the Dragon. Wie mächtig die Drachen im Spin Off sind, erfahrt ihr im Ranking hier bei uns auf MeinMMO: House of the Dragon: Die 10 mächtigsten Drachen im Power-Ranking