Einer der gefährlichsten Drachen aus Westeros könnte in der 3. Staffel von House of the Dragon endlich vorkommen

3 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Während sie in Game of Thrones noch rar gesät sind, sind Drachen zur Zeit von House of the Dragon edle Kreaturen, die von den Targaryens genutzt werden. Doch nicht alle können gezähmt werden. Einer der gefährlichsten war nicht nur für die Menschen eine große Gefahr.

Zur Zeit der Serie House of the Dragon sind nicht nur die Targaryens an der Macht, es gibt auch einige Drachen, die von der Familie genutzt werden. Diese sind sogar noch bedrohlicher als die 3 Drachen von Daenerys in Game of Thrones. Falls euch die Drachen der Targaryens interessieren, haben wir sogar ein Ranking für euch.

Doch einige Drachen lassen sich nicht von den Targaryens zähmen. Die sogenannten wilden Drachen agieren eigenständig auf Drachenstein und der wohl gefährlichste von ihnen ist der Kannibale (The Cannibal).

House of the Dragon generiert Vorfreude auf Drachenkämpfe im Teaser zur 3. Staffel
Eine Bedrohung für die Drachen selbst

Was war der Kannibale für ein Drache? Es ist unklar, wann er geschlüpft ist. Er wird als ältester der wilden Drachen beschrieben. Annahmen zufolge könnte er auf Drachenstein schon gelebt haben, bevor die Targaryens im Jahr 114 vor der Eroberung Aegons (BC) angekommen sind – das ist aber nur eine Legende.

Er ist zwar kleiner als Vhagar und Vermithor, aber größer als die anderen wilden Drachen Schafsdieb und Graugeist. Er ist mit schwarzen Schuppen bedeckt und hat grüne Augen. Sein größtes Merkmal aber ist, wie sein Name schon verrät, dass er sich von seiner eigenen Art ernährt. Er fraß tote Drachen, aber auch junge und Dracheneier.

Sein Fokus auf junge Drachen und Dracheneier wäre laut Marvelous Videos auf YouTube auch eine mögliche Erklärung für die Population der Drachen. Es gibt zwar mehr als zur Zeit von Game of Thrones, doch auf Drachenstein haben die Kreaturen eigentlich keine natürlichen Feinde, weshalb es mehr geben müsste.

Es wurde zwar versucht, ihn zu zähmen, doch das endete tödlich. Im Jahr 192 nach der Eroberung Aegons (AC) rief Jacaerys Velaryon andere Drachenreiter, um wilde Drachen zu zähmen. Silver Denys versuchte es bei Schafsdieb, doch sie wurden vom Kannibalen gestört. Schafsdieb wurde vertrieben und Silver Denys und seine Söhne verschlungen.

Das Verschwinden vom Kannibalen-Drachen

Was passierte mit dem Drachen? Wie man aus Game of Thrones weiß, sind die 3 Drachen von Daenery die erste Sichtung der Kreaturen nach über einem Jahrhundert. Im Tanz der Drachen, dem Bürgerkrieg der Targaryens (129–131 AC), starben viele der bekannten Drachen im Kampf. Nur 4 überlebten: Schafsdieb, Silberschwinge, Morgen und der Kannibale.

Bis heute ist unklar, was mit ihm nach dem Tanz passiert ist. Man weiß nur von einem Drachen, Balerion, dass er natürlich gestorben ist. Vom Kannibalen weiß man nur, dass er verschwunden ist. Man könnte davon ausgehen, dass er seinem Trieb nicht mehr folgen konnte, nachdem die Drachen langsam ausgestorben waren. Der letzte Drache vor denen von Daenerys starb im Jahr 153 AC.

Wird der Kannibale in Staffel 3 von House of the Dragon vorkommen? Bisher gibt es dazu keine offiziellen Informationen, unmöglich ist es aber nicht. In der Serie befindet man sich zu genau der Zeit, in der er sein Unwesen getrieben hat, und mit Schafsdieb sah man bereits einen wilden Drachen.

Wie bereits in den vorherigen Staffeln könnten die Autoren der Serie auch von den Büchern abweichen und dem Kannibalen eine andere Rolle in der Geschichte geben. Auch beim Drachen Schafsdieb veränderte man die Story. Statt der Figur Nessel scheint Rhaena Targaryen eine Beziehung zu ihm aufbauen zu können.

Als Zuschauer kann man sich im Juni dieses Jahres wieder die Drachen in der 3. Staffel von House of the Dragon anschauen. Wer, möglicherweise ist auch der Kannibale dabei. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit den mächtigen Drachen in Herr der Ringe verkürzen: Herr der Ringe: Die 4 stärksten Drachen im Power-Ranking, die sogar Gandalf ins Schwitzen bringen würden

Quelle(n): Marvelous Videos auf YouTube, A Wiki of Ice and Fire, Titelbildquelle: HBO Max auf YouTube
