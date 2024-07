House of the Dragon: Die 3 neuen Drachen im Überblick

In der neusten Folge von House of the Dragon geht es vor allem um eins: Drachen. Drei davon stehen besonders im Fokus. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alles, was ihr zu den neuen Drachen von Team Schwarz wissen müsst.

Achtung Spoiler: Der Beitrag enthält Spoiler zu House of the Dragon, bis einschließlich Staffel 2 Folge 7. Auf kommende Ereignisse der Serie wird nicht eingegangen.

Was sind das für Drachen? Um im Krieg gegen die „Grünen“ die Oberhand zu gewinnen, versucht Rhaenyra, mehr Drachen für ihre Seite zu mobilisieren. Passenderweise gibt es auf Drachenstein gleich drei reiterlose Drachen.

Und tatsächlich glückt ihr Unterfangen mehr oder weniger. Auch wenn einige Anwärter dem Feuer zum Opfer fallen, gibt es am Ende von Staffel 2 Episode 7 drei neue Drachenreiter.

1. Vermithor

Mit seinem stattlichen Gebrüll konnte Hugo Hammer sogar Vermithor beeindrucken.

Alter: ca. 95

ca. 95 Früherer Reiter: Jaehaerys I. Targaryen (verstorben)

Jaehaerys I. Targaryen (verstorben) Aktueller Reiter: Hugo Hammer

Vermithor ist der zweitälteste und größte Drache, den es zur Zeit von House of the Dragon in Westeros gibt. Aufgrund seines Temperaments ist er auch als „Bronzene Furie“ bekannt.

Der Legende nach schlüpfte Vermithor aus einem Ei, das Prinz Jaehaerys von seiner Schwester in die Wiege gelegt bekam. Spätestens als Jaehaerys den Eisernen Thron bestieg, hatte ihn Vermithor jedenfalls als Reiter akzeptiert.

Dieser Jaehaerys war übrigens der Opa von Viserys I. und regierte vor ihm in einer verhältnismäßig langen Zeit des Friedens. Dennoch war die Zeit nicht völlig frei von Konflikten. So gab es etwa den dritten und vierten dornischen Krieg, in denen sich Vermithor als Schrecken seiner Gegner einen Namen machte.

Fun Fact: Buchautor George R.R. Martin ließ sich bei Vermithors Namen von Vermithrax Pejorative, einem Drachen aus dem Film Der Drachentöter (1981), inspirieren.

2. Silberschwinge

Silberschwinge begutachtet seinen neuen Menschen.

Alter: ca. 93

ca. 93 Früherer Reiter: Alysanne Targaryen (verstorben)

Alysanne Targaryen (verstorben) Aktueller Reiter: Ulf Weiß

Die Drachendame Silberschwinge gilt als vergleichsweise sanftmütig und freundlich. Auch in der Buchvorlage ist sie der einzige Drache, der keinen der Drachenreiter-Anwärter tötet.

Ihre erste Reiterin war Alysanne Targaryen, der das Ei von Silberschwinge vermutlich in die Wiege gelegt wurde.

Alysanne Targaryen war die Schwester und Frau von König Jaehaerys I., den wir bereits als Reiter von Vermithor kennengelernt haben. Gemeinsam flogen die beiden häufig durch ganz Westeros, um ihre Untertanen zu besuchen und Audienzen abzuhalten. Entsprechend gut kennen sich auch die Drachen Vermithor und Silberschwinge, die viel Zeit miteinander verbrachten und sich gut verstanden.

Silberschwinge hasst außerdem den kalten Norden. Alysanne versuchte mehrfach mit ihr in den Norden jenseits der Mauer zu fliegen. Doch Silberschwinge verweigerte dies, obwohl sie sonst immer folgsam war.

Fun Fact: Laut David J. Peterson, der offiziell für die Sprachen verantwortlich ist, lautet die valyrische Übersetzung des Namens Silberschwinge „Gēliotīkun“.

3. Seerauch

Seerauch hat einen neuen Reiter.

Alter: ca. 29

ca. 29 Frühere Reiter: Laenor Velaryon (Verbleib unbekannt)

Laenor Velaryon (Verbleib unbekannt) Aktueller Reiter: Addam von Holk

Seerauch ist streng genommen kein neuer Drache auf der Seite von Team Schwarz. Vor allem in der ersten Staffel von House of the Dragon haben wir ihn häufiger gesehen. Sein erster Reiter war nämlich Laenor Velaryon, Sohn von Corlys und späterer Ehemann von Rhaenyra.

Nachdem Laenor seinen Tod vorgetäuscht und Westeros verlassen hatte, verblieb sein Drache Seerauch auf Drachenstein und trauerte dort um den Verlust seines Reiters. Doch nun ist Seerauch zurück – mit einem neuen Reiter.

Aufgrund seines jungen Alters ist Seerauch wesentlich kleiner als beispielsweise Vermithor. Er gilt als flink und konnte im Krieg um die Trittsteine bereits erste Kampferfahrung sammeln.

Fun Fact: Die valyrische Übersetzung des Namens Seerauch lautet „Embrōrbar“.

Der neue Drachenreiter von Seerauch ist Addam von Holk, ein Schiffsbauer der Velaryon-Flotte. Ihn und seinen Bruder, Alyn von Holk, kennen wir bereits aus einigen Szenen.