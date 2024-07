House of the Dragon: Wirklich alle Aegon Targaryens im ultimativen Power-Ranking

Targaryens sind wohl nicht sonderlich kreativ, was Namensgebung angeht. Vor allem Aegons gibt es zahlreiche. Da kann man schon mal durcheinanderkommen. Welch verheerenden Folgen so eine Verwechslung haben kann, sehen wir aktuell in der Serie House of the Dragon. Damit es euch nicht geht wie Alicent Hohenturm, haben wir für euch alle Aegons in einer Liste zusammengefasst und sortiert.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Für das ultimative Aegon-Ranking wurden sowohl Bücher als auch die Serien Game of Thrones und House of the Dragon berücksichtigt.

Es geht nur um Aegons, die Targaryen-Blut haben. Insgesamt sind davon 12 bekannt, darunter 5 Könige.

Für die Platzierung waren Fragen entscheidend wie: Wie gut war er für das Reich? Wie gebildet oder gut im Kampf war er? Was hat er erreicht?

Achtung Spoiler: Es werden Ereignisse aus Game of Thrones und House of the Dragon (bis Staffel 2 Folge 5) wiedergegeben.

Platz 10: Sonstige Aegons

Die Schwierigkeiten einer Geburt sind in Westeros nur zu gut bekannt. Davor ist auch die Familie der Targaryens nicht geschützt. Es gibt drei Aegon Targaryens, die nicht älter als ein Jahr wurden: die Söhne von Jaeherys I, Baelon und Aerys II.

Sie bekamen leider nie die Möglichkeit, sich als würdige Aegons zu beweisen.

Platz 9: Aegon IV, der Unwerte

Lebenszeit: 135 n.A.E. bis 184 n.A.E. (nach Aegons Eroberung)

135 n.A.E. bis 184 n.A.E. (nach Aegons Eroberung) Zitat: „Aenys war schwach und Maegor war grausam und Aegon II war gierig, aber kein König regierte je so schlecht wie Aegon IV.“ (aus The World of Ice & Fire, George R.R. Martin)

Aegon der Unwerte trug diesen Titel nicht ohne Grund. Seine einzigen Interessen waren es zu essen, zu trinken und mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen.

Aus diesen Machenschaften entstanden zahllose Bastarde, die Aegon auf seinem Totenbett legitimierte. Das führte zu den sogenannten Schwarzfeuer-Rebellionen, dem zweiten großen Targaryen-Bürgerkrieg.

Aegon der IV war also nicht nur während seiner Herrschaft unnütz. Er stürzte das Reich auch über seinen Tod hinaus noch in einen unnötigen Krieg.

Platz 8: Aegon II, der Ältere

Geboren: 107 n.A.E.

107 n.A.E. Zitat: „Throne werden mit Schwertern gewonnen, nicht mit Federn. Vergießt Blut, keine Tinte.“ (House of the Dragon)

Aegon II. ist der Aegon, den wir aus House of the Dragon kennen. Er ist der Sohn von Alicent Hohenturm und Viserys I Targaryen. Nach dem Tod seines Vaters wurde er regelrecht dazu gezwungen, den Thron zu besteigen, obwohl dieser eigentlich Rhaenyra zugesprochen war.

Später findet er jedoch immer mehr Gefallen an der Macht, die ihm die Krone verleiht. Er ist impulsiv, ungeduldig und hält nicht viel von besonnener Politik. Lieber zieht er mit seinem jungen Drachen Sonnfeuer kopflos in die Schlacht, wo er dann von seinem Bruder Aemond auf Vhagar bis zur Entstellung verbrannt wird.