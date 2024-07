Ein Schauspieler aus Assassin’s Creed Origins hat einen Satz aus House of the Dragon in seinem eigenen Spiel versteckt

Abubakar Salim hat in seiner Karriere schon viel gemacht. Er spielte in Videospielen, Serien und Filmen mit und produzierte noch zusätzlich sein eigenes Spiel. Und in seinem Spiel hat er einen Satz aus House of the Dragon versteckt, doch er verrät nicht, welchen.

Was hat Abubakar Salim alles gemacht? Die meisten von euch werden ihn als Darsteller von Bayek aus Assassin’s Creed Origins kennen. Auch in Diablo 4 oder World of Warcraft: Dragonflight hat er Synchronarbeiten geliefert.

Fans der neuesten Staffel von House of the Dragon werden ihn auch als Alyn von Holk gesehen haben. Während er House of the Dragon drehte, entwickelte er sein eigenes Spiel. Wie er jetzt auf X.com verriet, hat er in seinem Spiel, Tales of Kenzera: ZAU, eine kleine Anspielung auf die Serie versteckt.

Einen Trailer zu Tales of Kenzera: ZAU findet ihr hier:

Viel Glück, es zu finden

Salim fand einen Satz richtig gut. Während der Dreharbeiten zu House of the Dragon war Salim auch mit der Entwicklung von seinem Spiel beschäftigt. Er schrieb und entwickelte zu der Zeit Tales of Kenzera: ZAU. Wie er in seinem Tweet nun verraten hat, lieh er sich eine Zeile aus der aktuellsten Episode der Vorgeschichte zu Game of Thrones.

Den Tweet könnt ihr hier sehen:

In dem Tweet erzählt er aber nicht, welches Zitat er aus House of the Dragon benutzt hat. Er wünscht allen, die das Zitat suchen, viel Glück. Unter den Kommentaren scheint bisher noch keiner die richtige Antwort gefunden zu haben.

Es ist beachtlich, wie er ein ganzes Spiel während Dreharbeiten zu Serien und Filmen entwickeln konnte. Unter dem Tweet antwortet er auch auf ein paar Fragen. Er erzählt etwa, dass die Entwicklung des Spiels vier Jahre gedauert und er alles unter einen Hut bekommen hat, weil er nicht geschlafen hat. Wenn ihn nur ein Satz dazu veranlasste, ihn ins Spiel zu bringen, dann gibt es bestimmt mehr Verweise auf House of the Dragon.

Was ist Tales of Kenzera: ZAU für ein Spiel? Tales of Kenzera: ZAU ist ein klassisches Metroidvania, wie beispielsweise Hollow Knight. Der Fokus im Spiel soll aber auf einer emotionalen Geschichte liegen.

Wenn ihr PS Plus Extra habt, dann könnt ihr das Spiel auf der PS5 sogar ohne Mehrkosten spielen. Abseits davon ist das Spiel auf Steam, auf der Switch und der Xbox erhältlich. Wer ein ähnliches Spiel zocken will, sollte sich das neue Prince of Persia anschauen: Die Spieler lieben das neue Prince of Persia: „Eines der kreativsten Spiele, die Ubisoft seit langem gemacht hat!“