George R.R. Martin verspricht ein zentrales Geheimnis von House of the Dragon in seinem Roman aufzuklären – Vorausgesetzt er erscheint

Die 2. Staffel von House of the Dragon ist in vollem Gange und wie der Name schon verrät, geht es auch um Drachen, die von den verschiedenen Akteuren zum Erobern und Kämpfen benutzt werden. In The Winds of Winter will George R.R. Martin die Beziehung zwischen Drachen und Reitern näher ergründen.

In seinem eigenen Blog spricht George R.R. Martin über die neueste Folge von House of the Dragon und allgemein darüber, wie Drachen und spezifisch seine Drachen geschrieben sind. Im Post erklärt er, wie er an seine Drachen herangeht.

Er beschreibt detailliert, wie er seine Drachen designt hat. Er wollte zwei statt vier Beine. Sie brauchen Essen, Wasser, Luft und Drachen aus Westeros sind Jäger. Hierbei erklärt er, dass die Drachen ihr Essen jagen und sie haben spezifische Territorien und Orte, an denen sie frei leben würden.

Auch die Beziehung mit den Menschen möchte er in Zukunft weiter erkunden.

Drachen sind eins der wichtigsten Werkzeuge in House of the Dragon:

Was hat es mit der Beziehung von Drache und Mensch auf sich

Mehr Informationen soll es im nächsten Roman geben. Innerhalb des Blog-Posts erklärt er, dass es noch vor der Geschichte in House of the Dragon 40 Familien gab, die Drachen geritten haben. Diese gab es aber nicht in Westeros, nur eben die, die wir von den Targaryens kennen.

Mehr zu der Beziehung will George R.R. Martin in seinen nächsten zwei Romanen erklären:

Sie gehen eine Bindung mit Männern ein… einigen Männern… und das Warum und Wie und wie es dazu kam, wird schließlich in THE WINDS OF WINTER und A DREAM OF SPRING und teilweise in BLOOD & FIRE näher erläutert werden.

Er erklärt hier aber schon, dass man Drachen wie Bären, Wölfe und Löwen zwar trainieren kann, sie aber nie voll gezähmt sind. Drachen haben eine eigene Persönlichkeit und reflektieren auch die Persönlichkeit des eigenen Reiters. Sie passen sich gegenseitig an. Diese Beziehung, die sich schon in Game of Thrones gezeigt hat, will Martin in den nächsten beiden Büchern weiter ausarbeiten.

Wann erscheint das nächste Buch? Auf die beiden Bücher müssen die Fans aber wohl noch etwas warten, denn in einem Update verriet der Autor, dass The Winds of Winter noch nicht fertig sei. Dadurch kann man davon ausgehen, dass man noch länger warten muss. Für A Dream of Spring dementsprechend noch länger. Der letzte Band von Ein Lied von Eis und Feuer erschien 2011.