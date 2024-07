House of the Dragon: Der einäugige Aemond hat eine Horror-Ikone als Vorbild

Die 2. Staffel von House of the Dragon ist aktuell im Gange und typisch für die Welt von Westeros wird der Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt. Einer der furchteinflößendsten Charaktere ist Aemond Targaryen. Das ist auch gar nicht verwunderlich, wenn man seine Inspiration kennt.

Aemond Targaryen erkennt man vor allem an seiner Augenklappe und seiner bedrohlichen Präsenz. Er wird in der Serie von Ewan Mitchell gespielt. Letztes Jahr konnte man ihn auch im Amazon-Hit Saltburn sehen.

In einem Interview mit Games Radar sprach der Schauspieler über seine Inspirationen und dass er bisher gar keine Folge von Game of Thrones gesehen hat. Das hat er sogar bewusst getan, damit es seine Rolle nicht beeinflusst. Dafür hat er aber vier andere Inspirationsquellen.

Diese Idee der Unvermeidbarkeit

Im Interview erklärt der Darsteller seine Inspirationsquellen für den Charakter. Sein Hauptfokus war es, eine Figur darzustellen, die Jenseits der Welt existiert und dafür hatte er vier Inspirationsquellen. Er nennt da David aus Prometheus, der von Michael Fassbender gespielt wird, und Kirk Douglas aus dem Film The Vikings von 1958. Hier sieht man auch die Inspiration für die Augenklappe. Zudem sei Peter O´Toole in Lawrence von Arabien aus 1962 eine wichtige Inspirationsquelle.

Seine letzte Inspiration klingt dabei erstmal ziemlich unpassend, nämlich Michael Myers aus der Halloween-Reihe. Doch hierbei gehts weniger um den Charakter, sondern mehr um die Präsenz und Idee hinter dem Charakter, wie Mitchell im Interview erklärt.

Die Vorstellung, dass Michael Myers, egal wie langsam er läuft, Jamie Lee Curtis immer einholt: diese Idee der Unvermeidlichkeit […] Und es ist fast so, als ob das Bild, das sie vermitteln, überlebensgroß ist. Es ist wie eine andere Energie, und ich dachte, dass es etwas sehr Faszinierendes ist, dies zu erforschen. Ewan Mitchell und wie Michael Myers ihn inspiriert hat (Quelle: Games Radar)

Michael Myers als stummer Horrorbösewicht ist vor allem durch seine Präsenz unheimlich. Seine fast robotischen Bewegungen und der Gedanke, er könne ja überall sein, sind die Aspekte, die ihn gruselig machen.

