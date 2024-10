Die Serie zu Yakuza auf Amazon Prime: Release, Trailer und Cast – Alles zur neuen Videospielverfilmung

Nach der Serie zu Fallout will Amazon Prime den Zuschauern 2024 noch eine Videospielverfilmung in Serienform bieten. Diesmal bedient man sich an einem japanischen Franchise und bringt Yakuza ins Wohnzimmer.

Was ist Like a Dragon: Yakuza? Das Franchise von SEGA startete 2005 auf der PS2 und erzählt die Geschichte vom Yakuza-Mitglied Kazuma Kiryu. Mit über 20 Hauptteilen und Spin-offs hat sich die Reihe ausgetobt und dabei sogar auf skurrile Settings gesetzt. Als Nächstes gibt es sogar Piraten.

Jetzt folgt eine Serie, die sich vor allem mit den Geschehnissen aus Teil 1 beschäftigt. Das ist nicht die einzige Verfilmung des Stoffes. 2007 erschien mit Yakuza – Like a Dragon ein Film von Takeshi Miike.

Gibt es einen Trailer zu Like A Dragon: Yakuza? Ein offizieller Trailer präsentiert euch die Hauptfigur Kazama Kiryu und einen ersten Einblick, was euch erwartet:

Like a Dragon: Yakuza – Alles zu Release und Start

Wann kommt Like a Dragon: Yakuza?

Am 24. Oktober 2024 startet Like a Dragon: Yakuza. Dabei wird die Serie nicht vollständig an diesem Tag erscheinen. Die Serie erscheint in 6 Folgen. Am 24. Oktober erscheinen 3 Folgen. Am 1. November erscheinen die restlichen 3.

Wer streamt Like a Dragon: Yakuza?

Die Serie erscheint exklusiv auf Amazon Prime Video und kann dort im Abo angeschaut werden. Ob die Serie noch auf anderen Plattformen erscheint, ist unwahrscheinlich. Auch ein DVD- und Blu-Ray-Release ist unwahrscheinlich.

Like a Dragon: Yakuza – Alles zu Story und Cast

Was ist die Handlung von Like a Dragon: Yakuza?

Die Amazon-Serie adaptiert das erste Spiel der Reihe. Es geht um Kazuma Kiryu, der im Jahre 1995 wegen des Mordes an seinem Yakuza-Chef ins Gefängnis muss. Die Serie wird in zwei Zeitlinien erzählt.

1995 zeigt die Beziehung zwischen Kiryu und Nishikiyama und wie die beiden Rookies sich innerhalb der Yakuza schlagen.

2005 kommt Kiryu aus dem Gefängnis und ist nun Abseits der Yakuza. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein und auch seine ehemaligen Freunde haben sich verändert.

Wer spielt in Like a Dragon: Yakuza mit?

Like a Dragon: Yakuza ist eine japanische Serie und hat dementsprechend hauptsächlich japanische Darsteller im Cast. Unter anderem spielen folgende Schauspieler mit:

Kazuma Kiryu wird von Ryouma Takeuchi gespielt (bekannt aus diversen Kamen-Raider-Serien)

wird von Ryouma Takeuchi gespielt (bekannt aus diversen Kamen-Raider-Serien) Akira Nishikiyama wird von Kento Kaku gespielt (bekannt aus der Serie: House of the Ninjas)

wird von Kento Kaku gespielt (bekannt aus der Serie: House of the Ninjas) Goro Majima wird von Munetaka Aoki gespielt (bekannt aus The Roundup: No Way Out oder Godzilla: Minus One)

wird von Munetaka Aoki gespielt (bekannt aus The Roundup: No Way Out oder Godzilla: Minus One) Dojima wird von Masaya Katô gespielt (bekannt aus Godzilla 1998 von Roland Emmerich)

Unbekanntere Darsteller sind Shôken Kunimoto, Toshiaki Karasawa, Shinichirô Matsuura, Yumi Kawai, Misato Morita.

Like a Dragon: Yakuza ist schon die dritte Videospielverfilmung, die man in Deutschland auf Amazon Prime Video bekommen hat. Neben dem großen Erfolgs-Hit Fallout erschien auch eine Serie zur PlayStation-Reihe Twisted Metal. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes kann euch die Serie empfehlen: Eine neue Serie auf Amazon ist die nächste gute Videospielverfilmung – Ist eine Mischung aus Fallout und Mad Max