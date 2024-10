Neues großes Spiel für PS5 und Steam hat geliebtes Feature, dass Fans von Assassin’s Creed vermissen

Einer der beliebtesten Teile der Assassin’s-Creed-Reihe ist Black Flag. Der vierte Teil der Reihe begeisterte Fans mit einem Piraten-Setting und einem Schiffskampf. Das vermissen viele Fans bis heute und ein neues Actionspiel für PS5 und Steam könnte genau diesen Spielern gefallen.

Um welches Spiel geht es? Im September 2024 wurde ein neues Spin-off der Yakuza-Reihe von SEGA angekündigt. Das Szenario ist dabei so absurd, dass viele Leute nicht mal den Leaks zum Spiel glauben wollten.

In dem neuen Spiel schlüpft der beliebte Charakter Goro Majima in eine neue Rolle: Er wird ein Pirat. Dazu gehört natürlich auch eine Crew, das passende Outfit und ein Schiff. In einem neuen Trailer wurde etwas vom Schiffskampf gezeigt, und das könnte Fans von Assassin’s Creed: Black Flag freuen.

Den Gameplay-Trailer könnt ihr hier sehen:

Perfekt für Liebhaber von Black Flag

Was sieht man im Trailer? Neben dem Action-Gameplay, das man von der Yakuza-Reihe schon kennt, sieht man in dem Trailer vor allem das Piraten-Gameplay auf dem Meer. Man sieht, wie man als Spieler das Schiff auf dem Meer steuert und sogar den Kampf gegen andere Schiffe.

Auch die Belagerung eines gegnerischen Schiffs wird gezeigt. Als Kapitän stürmt man mit seiner Crew aufs andere Schiff und kämpft da gegen die Besatzung.

Das erinnert stark an Assassin’s Creed: Black Flag und den Schiffskampf, den viele Fans seither vermissen. Assassin’s Creed Black Flag gilt unter Fans der Reihe als einer der besten Teile der Reihe. Vor allem das Piratenleben mit Edward Kenway und die Schiffskämpfe blieben den Fans in Erinnerung.

Zusätzlich dazu werden auch allerlei Story-Schnipsel und skurrile Kampf-Beschwörungen wie Haie oder Affen gezeigt.

Was ist die Yakuza-Reihe? Auf den ersten Blick ist die Yakuza-Reihe ein Actionspiel mit ernster Gangster-Story, doch in den Nebenaufgaben und in den Spin-offs nimmt sich die Reihe alles andere als ernst, und das zeigt auch der kommende Teil. Anders als die aktuelle Hauptreihe setzt das Spin-off aber wieder auf ein Action-Kampfsystem.

Wann erscheint Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii? Das Spiel hat seinen Release vorgeschoben und erscheint nun ein paar Tage früher als vorher angekündigt am 21. Februar 2025. Dabei soll das Spiel auf PS5, Steam und Xbox Series X|S. Für Fans des Schiffskampfs von Assassin’s Creed: Black Flag könnte das Spiel interessant sein, vor allem da auch das Piraten-MMO von Ubisoft nicht überzeugen konnte: Skull & Bones war 10 Jahre in Entwicklung, die ersten Spieler ziehen ein Fazit: „Was haben sie die ganze Zeit gemacht?“