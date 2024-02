Skull & Bones war 10 Jahre in Entwicklung, die ersten Spieler ziehen ein Fazit: „Was haben sie die ganze Zeit gemacht?“

Skull and Bones ist jetzt seit knapp einer Woche draußen und viele Spieler teilen ihre sehr negative, aber teilweise auch positive Meinung zu dem Piraten-MMO.

Ubisofts Piraten-MMO Skull and Bones ist seit dem 13. Februar 2024 endlich verfügbar. Das Piraten-MMO wurde auf der E3 2017 zum ersten Mal angekündigt, doch die Entwicklung soll bereits Ende 2013 begonnen haben. Anschließend wurde Skull and Bones mehrfach verschoben.

Die Idee hinter dem Spiel entstand damals infolge des Erfolgs von Assassin’s Creed IV: Black Flag, das den Spieler in die Rolle des britischen Piraten Edward Kenway steckte und karibische Meere bereisen lässt.

Kurz vor dem Release von Skull and Bones wurde Ubisoft-CEO Yves Guillemot in einer Telefonkonferenz zu Ubisofts Q3 des Geschäftsjahres 2024 auf den hohen Preis des Piraten-MMOs angesprochen. Diesen erklärte er mit der Aussage, Skull and Bones sei ein „Ein AAAA-Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird.“

Knapp eine Woche nach dem vollwertigen Release haben die ersten Spieler Skull and Bones ausgiebig gespielt und sich eine Meinung gebildet – doch das Fazit vieler Spieler dürfte Ubisoft nicht freuen.

Wie ist die oberflächliche Stimmung zu Skull and Bones? Vereinzelt gibt es Spieler, die bestimmte Aspekte des Piraten-MMOs mögen, aber die meisten äußern wirklich scharfe Kritik. Viele Fragen sich, wo die Entwicklungszeit und die Kosten hingeflossen sind.

„Das Gollum-Like-Genre wird immer größer“

Was kritisieren die Spieler an Skull and Bones?

rollin340 via Reddit: „Alles, was sie hätten tun müssen, war, ein neues AC:BF [Assassin’s Creed IV: Black Flag] zu machen, ohne irgendetwas von der AC-Geschichte.“

skywideopen via Reddit: „Es würde mich nicht überraschen, wenn das Produkt, das wir jetzt in den Händen halten, in nur wenigen Monaten entwickelt worden wäre.“

NoNefariousness2144 via Reddit: „Das Gollum-Like-Genre wird immer größer.“

Skill Up via YouTube: „Ubisoft hat ein Spin-off zu Black Frag entwickelt, das objektiv gesehen in jeder Hinsicht schlechter ist als Black Frag.“

felix_mateo: via Reddit: „Skull and Bones… was haben sie die ganze Zeit gemacht? […] Meine Frustration mit Skull and Bones beruht zu 90 % auf den Erwartungen. Als ein aus dem Kontext gerissenes Spiel ist es in Ordnung. Nicht großartig, nicht furchtbar, aber in Ordnung.“

Auch auf der Review-Plattform Metacritic sind viele User-Bewertungen eher negativ. Ein Nutzer schreibt sogar: Eines der langweiligsten Spiele, die ich je gespielt habe. Das nennen die Entwickler AAAA, Glückwunsch Ubisoft, euer Spiel ist eines der schlechtesten, das je gemacht wurde.

„Ich liebe das Spiel und ich bin froh, dass es kein ‘Black Flag’-MMO ist“

Was sagen sie positives zu dem Spiel?

oliath via Reddit: „Vielleicht eine unbeliebte Meinung, aber ich liebe das Spiel und ich bin froh, dass es kein ‘Black Flag’-MMO ist.“

ethanokes via Reddit: „Dieses Spiel ist viel besser, als die Leute sagen. Es hat so viel Tiefe, wo die Leute behaupten, es gäbe keine. Es gibt hervorragende Endgame-Aktivitäten wie feindliche Übernahmen im PvP und die schwierigeren Steuerlieferungen. Es gibt tonnenweise kleine immersive Dinge, die ich einfach liebe […].“

DevonSun via Reddit: „Ich persönlich halte es für ein tolles Spiel mit viel Potenzial. Ich glaube aber nicht, dass es den aktuellen Preis wert ist. Ich glaube, wenn das Spiel von einer Indie-Firma käme und als Early Access für 30 bis 40 Dollar veröffentlicht worden wäre, würden wir jede Menge Videos sehen, die es in den Himmel loben. Eine Menge Hass kommt von den Erwartungen.“

Insgesamt muss sich Skull and Bones jeder Menge negativen Feedback stellen. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Kritik gehen streng mit dem Piraten-MMO um. Auf Metacritic kommt die PC-Version des Spiels nur auf 64 von 100 Punkten.

GameStar gab 66

IGN gab 70

PC Gamer gab 68

PCGamesN gab 40

Jeuxvideo gab 75

Die PC-Version von Assassin’s Creed IV: Black Flag kommt seit 2013 auf einen Gesamtwert von 84 Punkten und schneidet damit deutlich besser ab als Skull and Bones. Das Piraten-MMO musste schon kurz vor Release nach der finalen Open Beta Gemecker über sich ergehen lassen: Spieler meckern über das Piraten-MMO Skull and Bones: „Die kostenlose Beta war zu teuer“