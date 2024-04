2 Monate nach Release kostet Skull and Bones jetzt nur noch die Hälfte auf dem PC

Skull and Bones erschien vor etwas mehr als zwei Monaten, bekam aber Gegenwind beim Release. Nun wird der Preis des Spiels gesenkt.

Was ist das für ein Spiel? Skull and Bones erschien offiziell am 16. Februar, mit Vorab-Zugang drei Tage früher. Es handelt sich um ein Open-World-Spiel im Piraten-Setting, das aber in erster Linie auf dem Meer spielt.

Ihr übernehmt die meiste Zeit des Spiels ein Schiff, mit dem ihr die Meere besegelt und Seeschlachten gegen andere Seefahrer aufnehmt. Über die Zeit vergrößert und verbessert ihr euer Schiff immer weiter, etwa indem ihr es mit stärkeren Waffen ausrüstet.

Wie lief der Release? Skull and Bones wurde lange von Spielern erwartet, zumal der Release des Spiels im Entwicklungsprozess immer wieder verschoben wurde. Zudem wurden selbstbewusste Aussagen getätigt, wie etwa, dass Skull and Bones ein “AAAA-Spiel“ sei.

Allerdings gab es dann zum Release des Spiels einiges an Kritik aus der Spielerschaft. So fehlte dem Spiel etwa eine tiefere Singleplayer-Geschichte, betonte etwa Maurice Weber, doch auch andere Inhalte wurden vermisst. Auf Metacritic kommt das Spiel derzeit auf eine Wertung von 58 (PC), 59 (PS5) und 63 (Xbox Series X). Allerdings gibt es durchaus Fans, die ihren Spaß mit dem Spiel haben und die Seefahrerei genießen.

Dennoch: Insgesamt blieb das Spiel einem Insider-Bericht zufolge auch in Sachen Spielerzahlen hinter den Erwartungen zurück, wobei dies auch auf den hohen Preis des Spiels zurückzuführen sei, hieß es Ende Februar.

An dem Preis schraubt Ubisoft nun allerdings, zumindest in Teilen.

So ändert sich der Preis bei Skull and Bones

Wie ändert sich der Preis? Wie der offizielle „Skull and Bones“-Kanal auf „X.com“ vermeldet, wird das Spiel aktuell um 50 % reduziert. Aber wie es derzeit aussieht, gilt das nur für die PC-Version, wenn ihr sie im Ubisoft-Store kauft.

Das Basisspiel ist dort von 59,99 auf 29,99 Euro reduziert

Die Premium-Edition von 89,99 auf 44,99 Euro

Die Deluxe-Edition kostet weiterhin 74,99. Hier ist die größere Premium-Edition also der bessere Deal.

In den Stores für Xbox und PlayStation ist derweil keine Reduzierung zu sehen. Ob sich hier noch was ändert, ist derzeit offen. Ebenfalls unklar ist, wie lang die Reduzierung auf dem PC gilt.

Wer es ausprobieren will: Wenn ihr überlegt, Skull and Bones auszuprobieren, könnt ihr euch auch die kostenlose Demo-Version holen. Dort könnt ihr 8 Stunden lang ausprobieren, ob das Spiel etwas für euch ist und den Fortschritt sogar mitnehmen, wenn ihr das volle Spiel kauft. Die findet ihr ebenfalls bei Ubisoft auf der Seite oder in den jeweiligen Stores eurer Plattform.

Eine Übersicht der Inhalte von Skull and Bones findet ihr hier.