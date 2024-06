3 Monate nach Release könnt ihr den großen „AAAA-Titel“ von Ubisoft umsonst spielen

Skull and Bones gibt es gerade für lau. Zumindest eine Woche lang könnt ihr kostenlos spielen und dann entscheiden, ob das Spiel den Preis wert ist.

Bei Ubisoft hatte man sich im Vorfeld von Skull and Bones weit aus dem Fenster gelehnt. So weit, dass es wohl wenig verwunderlich war, dass der große Erfolg ausblieb und ins Wasser fiel. Wollte man zu Beginn noch einen hohen Preis rechtfertigen, könnt ihr das Spiel jetzt völlig umsonst zocken – zumindest für eine Woche. Das ist wohl ein recht verzweifelter Versuch, den Kundenkreis noch zu erweitern.

Wie kann man das Spiel umsonst spielen? Seit dem 30. Mai und noch bis zum Morgen des 6. Juni könnt ihr Skull and Bones kostenlos herunterladen und spielen. Falls ihr Interesse an dem Spiel habt, dann könnt ihr Skull and Bones für den PC über Ubisoft Connect oder den Epic Games Store beziehen.

Konsolenbesitzer (PS5 und Xbox Series) können einfach den Store ihre Konsole aufrufen und das Spiel dort kostenlos herunterladen. Wenn ihr nach Ablauf der Aktion weiterspielen wollt, müsst ihr euch Skull and Bones allerdings kaufen.

Was war los bei Skull and Bones? Skull and Bones bekam schon vor dem Release viel Aufmerksamkeit. Das Piraten-Spiel machte Schlagzeilen, vor allem wegen sehr selbstbewusster Aussagen der Entwickler. Die sprachen von einem „AAAA-Titel“ – also quasi der höchsten Budget-Stufe, die es für Games gibt.

Doch mit dem Release brach dann auch die Kritik herein. Viele betrachteten das Spiel nicht nur als unfertig, sondern bemängelten auch fehlende Features. Besonders eine packende Single-Player-Kampagne fehlt. Das Ergebnis: Die Spielerzahlen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück und der Preis wurde dramatisch gesenkt.

Jetzt, zum Start der 2. Saison und nach vielen kleinen Verbesserungen (vor allem an der Balance) will Ubisoft wohl zeigen, dass sich Skull and Bones auf einem guten Weg befindet, auch wenn es vielleicht am Ende nicht der große AAAA-Titel ist, den man im Vorfeld angekündigt hatte.

Das Angebot ist zumindest eine gute Gelegenheit, um einfach mal einen Blick in Skull and Bones zu werfen und dann entscheiden zu können, ob sich ein Kauf wirklich lohnt. Falls ihr euch selbst dann weiterhin nicht sicher seid, kann euch unser Artikel helfen, der euch alle Informationen an die Hand gibt, die ihr vor dem Kauf von Skull and Bones wissen solltet.