Piraten-MMO Skull & Bones zeigt im neuen Trailer brutale Seeschlachten und absurde Upgrades

Eine umfangreiche Analyse zu Skull & Bones könnt ihr euch in folgendem Artikel durchlesen. Hier erklären wir euch, was euch im neuen Piraten-MMO alles erwartet:

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf das neue Spiel von Ubisoft oder interessiert es euch nach den vielen Jahren Entwicklung nicht mehr? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Was gibt es im neuen Trailer zu sehen? Ubisoft hat auf der „Ubisoft Forward“ den neusten Trailer zu Skull & Bones vorgestellt. Zu sehen gibt es neben den Seeschlachten vor allem jede Menge Details, wie ihr in Zukunft eure Schiffe upgraden könnt:

