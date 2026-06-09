Macher von Elden Ring zeigen kurz ihr neues Projekt und selbst die größten Fans fassen es nicht

Nach Elden Ring warten unzählige Fans auf das nächste Spiel von FromSoftware. Jetzt hat der japanische Kult-Entwickler auf der Nintendo Direct einen neuen Trailer rausgehauen. Die Community hat sich das … anders vorgestellt.

Was zeigt der neue Trailer? In einer knappen Minute präsentiert FromSoftware einen neuen Einblick in „The Duskbloods“. Das ist ein PvPvE-Spiel, in dem 8 Spieler auf einer Karte gegeneinander antreten oder gemeinsam Feinde bekämpfen – ähnlich wie in Elden Ring: Nightreign.

Der Trailer zeigt eine düstere Kirche im Wald, einen blutroten Mond. Einen Dude im Schlafanzug, mit Streithammer und zu großem Helm (geht ihm über die Augen). Und noch ein paar Figuren und Kreaturen, die kurze Sätze in die Kamera seufzen, während orchestral-epische Musik aus den Boxen trällern.

Der Trailer schließt schließlich mit einem Hinweis auf einen geschlossenen Netzwerk-Test in diesem Sommer. Die Nintendo-Verantwortlichen weisen zudem daraufhin, dass interessierte Spieler für die Online-Features ein Nintendo-Switch-Online-Abo benötigen. Ihr könnt euch den Trailer hier anschauen:

Video starten The Duskbloods: Neuer Trailer von FromSoftware kündigt Netzwerk-Test an Autoplay

„Leute, ES IST SOMMER“

Wie reagiert die Community auf den Trailer? Unter dem Video auf YouTube sowie in mehreren Reddit-Diskussionen diskutieren Spieler derzeit über das Gezeigte. Was schnell klar wird: Die Vorfreude auf ein neues Action-RPG von FromSoftware ist groß, und der neue Trailer zu „The Duskbloods“ erfüllt diese aus mehreren Gründen mal so gar nicht.

Besonders enttäuschend finden mehrere Interessierte, dass der neue Trailer fast gar nichts zeigt. Viele Fans hatten auf Gameplay oder sogar einen Release-Termin gehofft. Schließlich gab’s die Ankündigung im April 2025. SacredDarksoul klagt etwa auf Reddit: „Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch so gut wie gar nichts dazu gezeigt haben.“

Funnypenguin97 ergänzt auf Reddit: „Nicht mal ein Termin für den Netzwerk-Test. Was zur … nur Sommer? Leute, ES IST SOMMER. Kommt es also morgen? Im September?“

Eruskakkell und einige andere stört indes vor allem die gewählte Plattform: „Die Spiele von FromSoft gehören zu meinen Favoriten, aber ehrlich gesagt, scheiß auf diesen Switch-2-Exklusiv-Quatsch“ – via Reddit.

Und dann gibt es noch das Lager, dass die neue Art von Spielen von FromSoftware doof findet. jimschocolateorange erklärt auf Reddit etwa: „Cool … wann kommt das nächste echte FromSoft-Spiel, das kein Live-Service-Titel ist und nichts mit PvPvE zu tun hat?“

Was muss ich noch wissen? Zur Wahrheit gehört aber auch, dass FromSoftware mit Elden Ring Nightreign einen beachtlichen Erfolg hinlegen konnte. Vor etwa einem Jahr feierte man etwa den Meilenstein von 5 Millionen verkauften Einheiten. Es verwundert daher nicht, dass sie ein weiteres Spiel mit dieser Formel entwickeln.

Doch ist das nicht alles, das derzeit bei FromSoftware entsteht. Das Studio soll derzeit an mehreren Spielen parallel arbeiten. Studio-Chef Hidetaka Miyazaki möchte dabei jüngeren Teams und Talenten von FromSoftware die Chance geben, eigene, kleinere Projekte zu leiten. Woran der Mastermind hinter Titeln wie Dark Souls und Bloodborne als leitender Director gerade arbeitet, ist derzeit noch geheim. Klar ist dafür, dass ein Spiel verfilmt werden soll: Release, Trailer und Cast – Alle Infos zur kommenden Spieleverfilmung von Elden Ring