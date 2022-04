Elden Ring: Alle 8 legendären Talismane – So findet ihr sie

In Elden Ring könnt ihr nicht nur gewöhnliche Talismane sammeln, sondern auch legendäre. Diese Raritäten sind gut versteckt, deshalb zeigen wir euch alle Fundorte von den legendären acht Talismanen.

Wozu brauche ich die legendären Talismane? Einige dieser Talismane gehören zu den besten ihrer Art. Solltet ihr also eure Heilig- oder Magier-Builds optimieren wollen, könnte einer der aufgelisteten Talismane wichtig für euch sein.

Außerdem benötigt ihr alle acht Exemplare, um die Trophäe oder den Erfolg „Legendäre Talismane“ zu bekommen. Deshalb zeigen wir euch alle Fundorte der Anstecker, wie ihr an sie kommt und was sie könne.

So bekommt ihr alle legendären Talismane

Welche legendären Talismane existieren? Es existieren insgesamt acht legendäre Talismane, die ihr auf euren Reisen aufsammeln könnt. Die wären folgende:

Radagons Ikone

Radagons Wundsiegel

Godfreys Ikone

Mond von Nokstella

Drachengroßschildtalisman

Marikas Wundsiegel

Talisman des alten Fürsten

Gunst des Erdenbaums +2

Wir zeigen euch detailliert, wie ihr an die Talismane rankommt und beschreiben euch den Weg Schritt für Schritt, damit ihr keins der Schmuckstücke verpassen könnt.

Radagons Ikone

Das Medaillon mit dem Abbild von Radagon

Was kann der Talisman? Dieser Talisman verkürzt eure Zauberzeit. Das heißt, ihr könnt schneller eure Zauber wirken und seid nicht dazu gezwungen lange in der Vorbereitungsanimation festzustecken.

Wo finde ich diesen Talisman? Dazu müsst ihr zum Ort der Gnade „Forum der Debatte“, welcher sich in der Akademie von Raya Lucaria befindet. Dort angekommen bewegt ihr euch direkt nach draußen zum Außenhof der Akademie. Seid ihr an dem eisernen Tor vorbeigelaufen, richtet ihr euren Kompass südöstlich aus.

Folgt ihr dem Weg, müsst ihr nur noch über das zerbrochene Fenster und zur Truhe laufen

Von dort springt ihr dann über das steinerne Geländer und bewegt euch direkt zur vorne liegenden Leiter. Folgt dem Weg, bis ihr zum zerbrochenen Fenster angekommen seid. Springt darüber und haltet euch rechts. Ihr solltet einer Truhe begegnen, in der sich der Talisman befindet.

Radagons Wundsiegel

Ein beliebtes Amulett

Was kann der Talisman? Dieser Talisman erhöht deutlich eure Attribute Kraft, Kondition, Stärke und Geschick, ihr steckt aber mehr Schaden ein. Die Attribute erhalten einen Bonus von fünf Punkten.

Wo finde ich diesen Talisman? Der Talisman befindet sich in der Festung Faroth in Caelid. Reist zum gleichnamigen Ort der Gnade und stürmt die Festung. Der Talisman befindet sich an einer Leiche versteckt in den hölzernen Gerüsten.

Der Cursor zeigt euch die Festung und den Ort der Gnade an

Ihr müsst also mit der Leiter, die sich in der Festung befindet, auf die Festung gelangen und von dort euren Weg durch die Fledermäuse bahnen. Das Amulett wird von zwei Ratten bewacht.

Godfreys Ikone

Gut für Zauberer und Heilige

Was kann der Talisman? Dieser Talisman verstärkt aufgeladene Zauber und Talente. Das betrifft alle Zaube rund Talente, die in ihrer Animation aufgeladen werden können.

Wo finde ich diesen Talisman? Um an diesen Talisman heranzukommen müsst ihr vom Ort der Gnade „Atlus Plateau“ zum Siegelgefängnis des goldenen Stammbaums reisen.

Wir haben euch auf Karte markiert, wo ihr mit eurem Pferd hinreisen müsst. Besiegt dort den Gefangenen und erhaltet als Belohnung diesen Talisman.

Mond von Nokstella

Was kann der Talisman? Dieses Amulett erhöht eure Anzahl der Speicherplätze um zwei Plätze.

Wo finde ich diesen Talisman? Der Mond von Nokstella lässt sich in einer Truhe in der großen Kathedrale von Nokstella finden. Um in dieses Abteil der Map Zugang zu bekommen, müsst ihr einen Teil der Quest von Ranni erledigt haben.

Folgt denn Treppen, die euch immer weiter nach oben führen

Begebt euch dann zum Ort der Gnade „Nokstella, die Ewige Stadt“ und folgt dann dem Weg, den wir euch auf der Karte markiert haben. In der letzten Kirche befindet sich dann die Truhe mit dem Talisman.

Drachengroßschildtalisman

Guter Talisman, um euch eine erhöhte Resistenz zu geben

Was kann der Talisman? Erhöht eure Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. So könnt ihr noch mehr Schläge einstecken

Wo finde ich diesen Talisman? Dieser Talisman befindet sich im geheimen Ort des Haligbaums. Begebt euch dazu zum Ort der Gnade „Abwasserkanal“. Dort angekommen balanciert ihr euch über die großen Wurzeln des Baums bis ihr zum Dach einer Kathedrale angekommen seid.

Folgt den Wurzeln und gelangt auf das Dach der Kirche

Wählt ein Loch des kaputten Daches aus und lasst euch auf die Holzbalken fallen. Von dort findet ihr Richtung Westen eine Truhe inmitten von verseuchten Insektenwesen. In dieser befindet sich der Talisman.

Marikas Wundsiegel

Ein guter Talisman, um euch den nötigen Boost zu geben

Was kann der Talisman? Dieser Talisman erhöht deutlich eure Attribute Geist, Weisheit, Glaube und Arkanenergie, aber auch euren erlittenen Schaden. Die Attribute erhalten einen Bonus von fünf Punkten.

Wo finde ich diesen Talisman? Den Talisman findet ihr am Haligbaum, dem optionalen Gebiet im Norden des Zwischenlandes. Dazu begebt ihr euch zum Ort der Gnade „Gebetsraum“. Von dort nehmt ihr die nächste Tür nach draußen und folgt dem runden Stadtwall, bis das Geländer aufhört und ihr vor einer Steinschüssel steht.

Dort benutzt ihr den Übergang und lasst euch dann auf die tiefere Turmkante fallen. Geht um den Turm herum. Ihr müsstet dann in Richtung des Meers blicken. Wagt den Sprung auf den nächsten Stadtwall, ignoriert den fauligen Abkömmling des Erdenbaums und rennt Richtung Süden.

Ignoriert den Abkömmling, denn er kann sehr nervig sein

Seid ihr am Ende des Walls angelangt, springt ihr Richtung Westen runter auf das Dach eines kleinen Gebäudes. Springt weiter hinunter, bis ihr an einer Nebeltür angekommen seid, die ihr mit einem Steinschwerschlüssel öffnen könnt. Vor euch befindet sich dann das Amulett.

Vorsicht: Bei der Tür spawnt ein stärkerer Gegner, der euch das Leben schwer machen kann. Seid darauf vorbereitet.

Talisman des alten Fürsten

Sehr nützlich für Zauber- und Wunderbuffs

Was kann der Talisman? Verlängert die Wirkungsdauer von Zaubereffekten.

Wo finde ich diesen Talisman? ? Der Talisman befindet sich in der zerfallenen Stadt „Farum Azula“. Nehmt dazu den Ort der Gnade „An der Großen Brücke“. Von dort bewegt ihr euch die Treppen hoch zum Aufstieg. Ihr geht jedoch Richtung Norden in die entgegengesetzte Richtung des Bosskampfes von Malekith.

Achtet auf die Wolfsmenschen, die richtig hohen Schaden austeilen

Folgt dann dem Weg weiter durch einen offenen Gang, die Treppen hinunter und dann wieder ins Freie. Dort angelangt richtet ihr euch Richtung Süden und nehmt dann die Leiter nach unten. Begebt euch dann in den vor euch liegenden Turm und ergattert den Talisman.

Gunst des Erdenbaums +2

Ein Talisman, der in jeden Build passt

Was kann der Talisman? Erhöht die maximalen Lebenspunkte, Ausdauer und das Ausrüstungsgewicht enorm.

Wo finde ich diesen Talisman? Diesen Talisman bekommt ihr erst, wenn ihr Maliketh, die dunkle Klinge besiegt habt. Danach wird Leynndell, die Hauptstadt in Asche getaucht und verändert sich schlagartig. Ihr müsst zum Ort der Gnade „Verbotene Lande“ und folgt dann den Weg zurück in die Hauptstadt.

Habt ihr den Ort erreicht, an dem sich die Scheusale befanden, nehmt ihr Treppe nach unten, die sich. Richtung Norden befindet. Dort wo einst ein riesiger See befand, ist nun voller Asche und riesiger Eldenwürmer. Rennt an ihnen vorbei, bis ihr an einem Baumstamm angekommen seid. Auf diesem befindet sich der Talisman.

Zur Vereinfachung haben wir euch ein YouTube-Video eingebunden, um euch den genauen Standort zu zeigen:

Habt ihr dann alle Talismane aufgesammelt, erhaltet ihr die Trophäe „Legendäre Talismane“. Es könnte jedoch sein, dass euch dieser Erfolg nicht aufploppt.

In diesem Fall könnt ihr euch an einen sicheren Ort begeben, alle legendären Talismane fallen lassen und dann alle nacheinander aufsammeln. Manchmal registriert Elden Ring die aufgesammelten Items nicht und müssen deshalb erneut aufgehoben werden.

Was haltet ihr von den Talismanen? Findet ihr alle stark oder könnt ihr nur einzelne davon gebrauchen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!