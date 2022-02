Die besten Andenken in Elden Ring – Nur 2 lohnen sich

Eure Wahl sollte also bevorzugt auf den Schlüssel fallen. Wenn ihr aber komplett neu in FromSoftware-Spielen seid und direkt die Möglichkeit haben wollt, euch öfter zu heilen, ist die Goldene Saat eine gute Alternative.

Warum ist die Goldene Saat so gut? Solltet ihr euch nicht zutrauen, einen Zusatz-Dungeon gleich zum Start anzugehen, oder falls ihr allgemein einen einfacheren Einsteig in Elden Ring haben wollt, lohnt sich auch die Goldene Saat.

In diesem geheimen Teil vom Dungeon, den ihr mit dem Steinschwertschlüssel öffnen könnt, findet ihr zahlreiche Goodies. Ohne zu viel zu verraten: Das meiste, was ihr da findet, ersetzt direkt viele der anderen Andenken.

Was sind Andenken? Direkt nach der Klassenwahl in Elden Ring dürft ihr nicht nur das Aussehen eures Charakters anpassen, sondern auch ein Andenken wählen.

Wenn ihr ein neues Spiel in Elden Ring startet, könnt ihr neben eurer Klasse auch ein Andenken auswählen. Was die sind, und welches Andenken ihr wählen solltet, sagen wir euch hier.

