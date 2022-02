Es ist ja mittlerweile üblich, dass es um den Release von großen Spielen immer wieder große Marketing-Kampagnen. In der neuesten haben Elden Ring und Publisher Bandai Namco aber eine besondere Möglichkeit für 100 Spieler: Sie können sich Titel und ein Grundstück in Schottland verdienen.

Was ist das für eine Aktion? Ja, das ist völlig ernst gemeint. 100 Spieler haben die Chance, einen echten Titel und Land in Schottland zu gewinnen. So berichten zumindest die Kollegen von VGC.com.

Der Hintergrund des Gewinnspiels ist die Rahmenhandlung von Elden Ring. Ihr schlüpft dort nämlich in die Rolle des Befleckten, der den zerstörten Elden Ring wieder zusammensetzen und zum Eldenfürsten oder zur Eldenfürstin aufsteigen soll.

Durch die Aktion können Spieler also quasi zu „echten“ Eldenfürsten und Fürstinnen werden. Dafür müssen sie nicht mal viel machen und helfen sogar einem guten Zweck.

100 Spieler können Eldenfürsten und Fürstinnen werden – und sogar etwas gutes dabei tun

Wie genau läuft das ab? Bei der Aktion handelt es sich um eine Verlosung von Bandai Namco, die in Zusammenarbeit mit Highland Titles stattfindet.

Dabei werden 100 ausgewählte Spieler letztlich den Titel „Lord“ oder „Lady“ erhalten und „Eigentümer“ eines kleinen Grundstücks werden.

So nehmt ihr teil: Teilnehmer müssen eine Begründung, warum sie Titel und Land verdienen, einfach an die entsprechende Mail schicken und hoffen, dass sie ausgewählt werden: eldenlord@bandainamcoent.eu.

Was ist Highland Titles? Das ist eine schottische Plattform, die echte Titel und dazugehörige Landstücke in den Highlands von Schottland verkauft.

Kaufen kann so ein Titel eigentlich jeder, unabhängig vom Wohnort. Die Website hat sogar eine deutschsprachige Version. Diese Grundstücke dienen also nicht als Residenzen.

Es handelt sich viel mehr um ein Programm, dass die Landschaft vor der Zerstörung schützt, da sie privates Eigentum darstellt.

Die Einnahmen aus gekauften Titeln und Mini-Grundstücken geht in den Naturschutz.

Hier seht ihr das Paket, das Gewinner erhalten.

Deswegen kann man hier im Grunde nicht von richtigem Eigentum sprechen, sondern viel mehr von einem Nutzrecht: „Sie erhalten ein persönliches Recht auf ein Grundstück und unsere Erlaubnis unsere eingetragenen Markenzeichen Laird, Lord und Lady of Glencoe zu verwenden.“

Sie können mit dem Land im Wesentlichen machen, was Sie wollen, innerhalb der normalen gesetzlichen Grenzen“, sagt Highland Titles. „Wir behalten auch die Rechte, um zu verhindern, dass das Land für die Jagd und das Schießen genutzt wird. Das Land kann immer nur für Naturschutzzwecke genutzt werden.

Die Nutzung ist also auf den reinen Zweck beschränkt, die dortige Natur zu erhalten. Ihr könnt also keine Villa auf eurem schottischen Grundstück bauen, sondern lediglich zur Erhaltung der Natur beitragen. Außerdem kann man die jeweiligen Reservate besuchen und dort auch sein Grundstück begutachten.

Die Flächen sind maximal bis zu 9,2 Quadratmeter groß. Viel Baufläche hat man dort also ohnehin nicht.

Was bringt der Titel des Lords oder der Lady? Die Titel dürfen offiziell verwendet werden, sind hier aber eher ein Gimmick und bringen keine echten Vorteile. Aber hey, ihr dürft euch offiziell Lord oder Lady von Glencoe nennen.

Wann startet das Gewinnspiel? Es geht zum Release von Elden Ring am 25. Februar los und läuft 2 Wochen, bis zum 11. März.

Was ist sonst so los in Elden Ring? Seit heute, dem 23. Januar, ist das Embargo gefallen und es gibt erste, umfangreiche Reviews zum Action-RPG. Auf Metacritic erhält Elden Ring zum Start traumhafte Wertungen und hatte gegen 17 Uhr einen Score von satten 97.

Es gibt zahlreiches Lob für die Spielwelt, aber auch das Gameplay und die verbesserten Mechaniken kommen sehr gut bei den Kritikern an.

Auch wir konnten Elden Ring bereits vorab spielen und sind zu einem mehr als positiven Fazit gekommen: Vergesst Breath of the Wild & The Witcher 3 – Elden Ring hat die beste Open World überhaupt