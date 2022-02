Der Schwierigkeitsgrad von Elden Ring: Wie hart ist das Action-RPG wirklich?

Der Entwickler FromSoftware ist bekannt dafür, ebenso großartige wie harte Spiele zu machen. Auch deshalb fragen sich viele Spieler: Wie schwer ist Elden Ring, und ist es zu schwer für mich? MeinMMO gibt euch hier die Antwort.

Seit 2009 entwickelt das japanische Studio FromSoftware Games, die von den Fans die „Soulsborne“-Spiele genannt werden. Der Name leitet sich ab von den Spielen: Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne.

Diese Titel sind bekannt für ihre hohe Qualität – und für ihren knallharten Schwierigkeitsgrad. Was dahinter steckt, wie schwer Elden Ring wirklich ist und wie ihr mit der Schwierigkeit am besten umgeht, verraten wir euch hier.

Wie schwer ist Elden Ring?

Schwer, aber nicht unfair: Alle Spiele von FromSoftware unterscheiden sich in wichtigen Details, setzen aber doch auf dieselben harten Regeln:

Ein wuchtiges Kampfsystem mit langsamen Animationen

Harte Bosse, die euch alles abverlangen

Hohe Anforderungen an eure Reaktionsgeschwindigkeit beim Ausweichen und Parieren

Schnelle Tode dank wenigen Lebenspunkten

Der Verlust von wichtigen Ressourcen bei wiederholtem Sterben

Auch Elden Ring baut auf all diesen elementaren Features der Entwickler auf. Es ist also unbestreitbar ein schweres und forderndes Spiel.

Allerdings ist es wichtig hervorzuheben, dass Elden Ring nie unfair ist. Weil die Animationen von euch und euren Gegnern langsam und klar sind, wisst ihr immer, woran ihr gestorben seid. So könnt ihr das richtige Timing lernen, mit denen ihr ausweicht, angreift oder pariert.

Das heißt nicht, dass es immer zu 100 % rundläuft. Manchmal verhält sich die Kamera etwas zickig, andere Male sind die Trefferzonen der gegnerischen Angriffe etwas schwer einzuschätzen. Diese Situationen sind aber klar die Ausnahme, nicht die Regel – und auch die passieren unter vorhersehbaren Umständen.

Denn Elden Ring kann ganz allgemein viel Trial & Error sein: Ihr kämpft gegen einen Boss und lernt auf schmerzhafte Art die Angriffssequenzen. Mit jedem neuen Versuch könnt ihr dann besser reagieren und attackieren. Solange, bis ihr die Lebensanzeige des Gegners auf null gedrückt habt.

Jeder Bosskampf ist somit eine Art „Tanz“, für den ihr die richtige Schrittfolge lernen müsst. Das kann, je nach eigenen Stärken und eurem Build, mal schnell klappen und mal nicht. Aber es gibt keine Situation im Spiel, auf die ihr euch nicht vorbereiten und einstellen könnt. Auch deshalb gibt es mehr als genügend Beispiele von Spielern, die FromSoftware-Games ohne Rüstung und auf Level 1 durchspielen.

Kann ich den Schwierigkeitsgrad in Elden Ring ändern?

Gibt es auswählbare Schwierigkeitsstufen? Nein, ihr könnt den Schwierigkeitsgrad in Elden Ring nicht ändern. Trotzdem könnt ihr euch das Spiel leichter machen.

Wie mache ich das Spiel leichter? Ein besonders beliebter und starker Tipp ist es, bei einem schweren Boss auf das Koop-Feature zurückzugreifen. Damit könnt ihr bis zu 2 weitere Spieler in eure Spielwelt beschwören, die euch aushelfen können. Wie das funktioniert, erklären wir im Detail hier:

Mit der Hilfe von bis zu 2 weiteren Spielern werden die Bosse ganz leicht. Die können sich meistens nur auf einen Spieler konzentrieren, sodass die Partner in relativer Sicherheit auf den Boss eindreschen können.

Ihr solltet allerdings beachten, dass der Spieler, der die Koop-Partner eingeladen hat, am Leben bleiben muss. Die beschwörten Mitspieler können abkratzen, ohne, dass der Bossfight vorbei ist. In Dark Souls 3 hatten die Bosse auch pro beschwörten Charakter 10 – 15 % mehr HP, verursachten aber nicht mehr Schaden.

Falls ihr keine Lust auf fremde Spieler habt, oder das Spiel ohne Internetverbindung spielt, könnt ihr auch NPC-Charaktere an bestimmten Stellen beschwören. Diese sind oft nicht ganz so gut wie echte Spieler, reichen im Normalfall als Ablenkung und weitere Damage-Quelle aus. Auch so könnt ihr einen besonders harten Boss einfacher bezwingen.

Weitere Tipps für schwierige Momente: Wenn ihr das Spiel komplett aus eigener Kraft schaffen wollt, müsst ihr auch nicht so lange gegen den Boss anrennen, bis ihr mit dem Kopf durch die Wand seid. Das Spiel gibt euch viele Möglichkeiten, euren Charakter sowie eure eigenen Skills als Spieler zu verbessern.

Wenn ihr an einem Boss hängt, lohnt es sich zum Beispiel, die Open World zu erkunden. So könntet ihr eine starke Waffe finden, die den Boss im Handumdrehen kaputtdreschen kann. Insbesondere wenn ihr eine Elementar-Waffe findet, gegen die der Boss schwach ist, habt ihr deutlich bessere Karten.

Die Elementar-Schwäche eines Bosses herauszufinden, ist allgemein ein sehr guter Tipp. Mit bestimmten Items könnt ihr euren Waffen kurzfristig einen Element-Buff geben. So kann eure stinknormale Axt etwa Feuerschaden machen, gegen den ein Boss allergisch ist. Seid also nicht zu sparsam mit diesen Items!

Die Schwächen eines Bosses könnt ihr meistens aus dem Kontext ableiten, aus Spielernachrichten herauslesen, durch eifriges Versuchen selber herausfinden oder einfach im Internet nachschauen.

Apropos Spielernachrichten: Dieses Feature aus anderen FromSoftware-Spielen ist auch wieder in Elden Ring dabei. Andere Spieler werden fleißig Nachrichten in die Welt setzen, die ihr in eurer Spielwelt lesen könnt.

Manchmal sind das fiese Troll-Versuche, meistens aber richtig gute Tipps. Achtet auf die Bewertungen der Nachrichten, beobachtet, ob es eventuell ein Streich ist und nutzt die Infos zu euren Gunsten.

Stimmen aus der MeinMMO-Community: „Ich lernte diese FromSoftware-Spiele lieben“

Zum Abschluss wollen wir auch noch ein Kommentar aus der Community teilen von MeinMMO-User Volkeracho, der vom Dark-Souls-Hasser zum leidenschaftlichen FromSoftware-Fan wurde:

Also ich kann euch nur sagen, dass ich Spiele wie Dark Souls gehasst habe. Mit der Arbeit hat man halt nicht so viel Zeit wie zu Kindheitstagen. Deswegen will ich Spiele genießen und nicht studieren. Als ich dann das Grafikwunder Demon’s Souls auf der PS5 gesehen hab, wollte ich dieser Reihe nochmal eine Chance geben. […] Als Neueinsteiger war es nicht einfach, aber im Internet gibt es ja genug Guides zu Bossen und den passenden Strategien. Als ich dann voller Freude den Abspann sehen durfte, war die Hürde „Dark Souls“ gebrochen und ich lernte diese FromSoftware-Spiele lieben. […] Wenn man gewillt ist, ein wenig Geduld mitbringt und sich auch mal einen Boss-Guide auf YouTube anschaut, dann kann man diese Spiele packen. Und das Gefühl, ein FromSoftware-Spiel geschafft zu haben, macht andere Games zu Kinderspielen. Also wer das Setting mag, sollte sich das Game kaufen und am Ball bleiben. Holt euch zur Not Hilfe über Koop, spätestens dann wird es weiter gehen! Allen viel Spaß ab Freitag! MeinMMO-Community-Mitglied Volkeracho in unseren Kommentaren

Habt ihr eure eigenen Erfahrungen mit FromSoft-Spielen, die ihr teilen wollt? Seid ihr von dem Schwierigkeitsgrad von Elden Rings eingeschüchtert und wollt eine 2. Meinung aus der Community? Dann tauscht euch gerne in den Kommentaren weiter unten aus – dort findet ihr ‚jolly cooperation.‘

Wenn ihr noch unentschlossen seid, ob Elden Ring das richtige Spiel für euch ist, haben wir hier einen praktischen Check für euch vorbereitet. Mit diesem wird euch die Entscheidung ganz leicht gemacht:

