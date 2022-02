Elden Ring bietet euch 10 Klassen zur Auswahl am Anfang des Spiels. Diese ist zwar langfristig nicht sonderlich ausschlaggebend, kann aber gerade am Anfang das Spielerlebnis deutlich beeinflussen. MeinMMO sagt euch deshalb, welcher Spielertyp welche Klasse wählen sollte.

Die Klassenwahl in Elden Ring funktioniert etwas anders, als man es aus anderen RPGs kennt. Da ihr unendlich oft aufleveln könnt und neue Skills ganz frei verteilen könnt, sind euch langfristig mit euren Builds im Grunde keine Grenzen gesetzt.

So könnt ihr in Elden Ring im Laufe des Spiels ganz flexibel und anpassungsfähig euren Charakter so bauen, wie ihr wollt. Wenn ihr etwa als Zauberer startet und eine beeindruckenden Zweihänder im Spiel entdeckt, müsst ihr nur genügend Punkte in Stärke investieren, bis ihr die Waffe auch nutzen könnt.

Deshalb spielen die Klassen in Elden Ring hauptsächlich in den ersten Spielstunden eine Rolle. Gerade wenn ihr aber ein Anfänger seid, können diese ersten Stunden entscheidend bei dem hohen Schwierigkeitsgrad von Elden Ring entscheidend sein.

Deshalb empfehlen wir euch hier die 10 Klassen je nach Erfahrungsgrad.

Mit Anfängern meinen wir vor allem Spieler, die mit Elden Ring vielleicht das erste Mal ein FromSoftware-Spiel probieren. Auch Spieler, die einen möglichst einfachen Einstieg haben wollen, sind hier gemeint.

Unter fortgeschrittenen Spielern verstehen wir Leute, die bereits ein Soulsborne-Spiel gespielt haben und ihre Stärken als Spieler gut einschätzen können.

Experten sind für uns waschechte Soulsborne-Profis, die die Mechaniken dieser harten Spieler im Detail kennen.

So soll dieser Artikel dabei helfen, die richtige Klasse für euch zu entdecken.

So funktionieren die Attribute in Elden Ring:

Eure Skills in Elden Ring verteilen sich auf 8 Attribute, die verschiedene Eigenschaften beeinflussen und durch Level-Ups erhöht werden können. Diese sind:

Vigor (Vitalität): Beeinflusst Lebenspunkte, Feuerresistenz und Giftimmunität.

Beeinflusst Lebenspunkte, Feuerresistenz und Giftimmunität. Mind (Geist): Beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds.

Beeinflusst die FP (Mana) und die fokusbezogene Resistenz. Wichtig für Magie- und Zauberei-Builds. Endurance (Ausdauer): Bestimkmt die Ausdauer eures Charakters und erhöht die physische Verteidigung. Hohe Ausdauer hilft beim Ausweichen und Blocken.

Bestimkmt die Ausdauer eures Charakters und erhöht die physische Verteidigung. Hohe Ausdauer hilft beim Ausweichen und Blocken. Strength (Stärke): Nötig, um schwere Waffen zu nutzen. Erhöht auch die maximale Ausrüstungslast.

Nötig, um schwere Waffen zu nutzen. Erhöht auch die maximale Ausrüstungslast. Dexterity (Geschick): Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht euch sattelfester auf dem Pferd.

Ist erforderlich, um fortgeschrittene Waffen zu führen. Verkürzt die Wirkzeit von Zaubern, mildert Sturzschäden und macht euch sattelfester auf dem Pferd. Intelligence (Weisheit): Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Lässt euch auch öfter Zauber nutzen.

Erhöht die Zauberkraft von Intelligenz-skalierenden Zaubern und verbessert die Magieresistenz. Lässt euch auch öfter Zauber nutzen. Faith (Glaube): Ist erforderlich, um Anrufungen durchzuführen. Es verstärkt auchAnrufungen, die mit dem Glauben skalieren.

Ist erforderlich, um Anrufungen durchzuführen. Es verstärkt auchAnrufungen, die mit dem Glauben skalieren. Arcane (Arkanenergie): Wirkt sich auf Todesresistenz und bestimmte Zaubersprüche und Beschwörungen aus.

Elden Ring – Die besten Klassen für Anfänger

Bei den Anfängerklassen haben wir viel Wert auf Flexibilität und langfristige Nützlichkeit der Startausrüstung gelegt.

Tipps für diese Klassen: Mit den Klassen für Anfänger macht ihr nichts falsch. Die Standardausrüstung dieser Klassen gehört traditionell zu den stärksten Waffen und Zaubern, sogar im Endgame. Dazu haben die Klassen hier so ausgeglichene Werte, dass ihr problemlos mehrere Builds ausprobieren könnt.

Folgende Klassen empfehlen wir für Soulsborne-Anfänger:

Samurai – Ausgeglichene Werte, fantastische Starter-Waffe

Samurai

Hauptattribute:

Level: 9

Vigor (Vitalität): 12

Mind (Geist): 11

Endurance (Ausdauer): 13

Strength (Stärke): 12

Dexterity (Geschick): 15

Intelligence (Weisheit): 9

Faith (Glaube): 8

Arcane (Arkanenergie): 8



Was müsst ihr bei dieser Klasse beachten? Der Samurai ist eine hervorragende Wahl für fast jeden Spieler in Elden Ring. Diese Klasse startet mit einem Uchigatana, die traditionell zu einer der stärksten und flexibelsten Waffen in jedem Soulsborne gehört.

Dazu startet ein Samurai mit einem Bogen und einer klassischen Samurai-Rüstung. Das macht die Klasse zu einem Top-Allrounder, der vor allem auf physische Angriffe setzt.

Prophet – Dank Feuerzaubern und Heilmagie offensiv und defensiv gut

Prophet

Hauptattribute:

Level: 7

Vigor (Vitalität): 10

Mind (Geist): 14

Endurance (Ausdauer): 8

Strength (Stärke): 12

Dexterity (Geschick): 8

Intelligence (Weisheit)): 7

Faith (Glaube): 16

Arcane (Arkanenergie): 11



Was müsst ihr bei dieser Klasse beachten? Wer bereits Dark Souls gespielt hat, dürfte die Wunder- und Pyromantie-Zauber kennen. In Elden Ring werden diese Zauber „Anrufungen“ genannt.

Der Prophet startet mit einem Speer und setzt auf eben diese Anrufungen. Neben mächtigen Feuerzaubern fallen unter Anrufungen auch unterstützende Heil-Anrufungen, aber auch mächtige Drachenanrufungen.

Das macht die Klasse trotz niedrigerer Vitalität sehr flexibel, und somit einer guten Wahl für Neulinge.

Bekenner – Sehr vielseitige Start-Ausrüstung

Bekenner

Hauptattribute:

Level: 10

Vigor (Vitalität): 10

Mind (Geist): 13

Endurance (Ausdauer): 10

Strength (Stärke): 12

Dexterity (Geschick): 12

Intelligence (Weisheit): 9

Faith (Glaube): 14

Arcane (Arkanenergie): 9



Was müsst ihr bei dieser Klasse beachten? Ähnlich wie der Prophet bietet der Bekenner sofortigen Zugriff auf Anrufungen. Mit seinem Schwert und Schild eignet er sich aber besser für neue Spieler, die viel Wert auf den Nahkampf setzen möchten. Diese Attribute bieten auch sehr ausgeglichene Werte, sodass sie in vielen Situationen gut sind.

Dazu starten Bekenner mit einem Zauber, der Schrittgeräusche dämpft und Fallschaden reduziert. Das dürfte bei der Fortbewegung durch gefährliche Bereiche deutlich einfacher machen, wenn ihr lautlos schleichen könnt.

Vagabund – Langfristig vielseitig

Vagabund

Hauptattribute:

Level: 9

Vigor (Vitalität): 15

Mind (Geist): 10

Endurance (Ausdauer): 11

Strength (Stärke): 14

Dexterity (Geschick): 13

Intelligence (Weisheit): 9

Faith (Glaube): 9

Arcane (Arkanenergie): 7



Was müsst ihr bei dieser Klasse beachten? Der Vagabund ist in erster Linie ein Nahkämpfer. Mit seinem Langschwert, Hellebarde und Schild startet diese Klasse mit einer Vielzahl von langfristig nützlicher Ausrüstung.

Es handelt sich hier also um eine Art Allround-Klasse mit mittelschwerer Rüstung. Dank seiner Attribute könnt ihr mit dem Vagabunden nahezu jeden Build problemlos ansteuern.

