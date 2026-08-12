Elden Ring Tier List – Alle 309 Waffen im Ranking

Elden Ring hat eine massive Auswahl von Waffen. Auch wenn die meisten davon mindestens gut sind, gehören einige klar zu den besten Waffen im Spiel. MeinMMO sortiert für euch alle Waffen in einer Tier-Liste. Wir sagen euch auch im Detail, welche aktuell an der Spitze der Meta sind und warum.

Update, 13. August 2026: Die Liste wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Aktuell weiß man von ganzen 411 Waffen in Elden Ring + seinem neuen DLC. Die meisten davon haben ihren komplett eigenen Spielstil und können mit der Kriegsasche weiter angepasst werden. Die perfekte Waffenwahl kann also schwierig sein.

Wir verraten euch deshalb, welche Waffen aktuell Meta sind und für die ihr Schmiedesteine verwenden solltet. Die Auswahl wurde getroffen anhand eigener Einschätzungen aus der Souls-erfahrenen Redaktion sowie den zusammengetragenen Meinungen aus der Community in sozialen Medien und den Kommentaren im Fextralife-Wiki.

Diese Tier-List wird auch regelmäßig aktualisiert.

Mehr zum Thema 3 der besten Waffen in Elden Ring bekommt ihr schon am Anfang – So findet ihr sie von Marko Jevtic

Auf Seite 1 stellen wir euch die absoluten Waffen-Highlights in Elden Ring vor. Hier ist eine Auswahl von Waffen in den verschiedenen Stufen:

S-Tier Eochaids Zierde, Blasphemische Klinge, Großschwert, Magmaklinge A-Tier Ameisenstachel-Rapier, Schüreisen des Todes, Großschwert der Verpflanzung B-Tier Helphens Spitzturm, Schwert von St. Trina, Kommandantenstandarte C-Tier Elfenbeinsichel, Girandole des Inquisitors, Zepter des Allwissenden D-Tier Wakizashi, Altes Schwert, Gargoyle-Schwarzschwert, Mantisschwert

Die 3 besten Waffen aktuell stellen wir euch auf dieser Seite im Detail vor. Ab Seite 2 sortieren wir für euch alle bekannten Waffen in mehreren Tier-Lists, sortiert nach Waffen-Typ.

Hier findet ihr die Rankings nach Waffenkategorien:

Seite 2: Dolch, Wurfklinge, Gerades Schwert, Leichtes Großschwert, Großschwert, Riesenschwert, Stoßschwert, Schweres Stoßschwert, Krummschwert, Krummes Großschwert, Rückhandklinge, Katana, Großkatana, Doppelklinge

Dolch, Wurfklinge, Gerades Schwert, Leichtes Großschwert, Großschwert, Riesenschwert, Stoßschwert, Schweres Stoßschwert, Krummschwert, Krummes Großschwert, Rückhandklinge, Katana, Großkatana, Doppelklinge Seite 3: Axt, Großaxt, Hammer, Flegel, Kriegshammer, Gigantische Waffe, Speer, Großer Speer, Hellebarde, Schnitter

Axt, Großaxt, Hammer, Flegel, Kriegshammer, Gigantische Waffe, Speer, Großer Speer, Hellebarde, Schnitter Seite 4: Peitsche, Faust, Hand-zu-Hand, Kralle, Bestienklaue, Parfümflasche, Leichter Bogen, Bogen, Großbogen, Armbrust, Balliste, Schimmersteinstab, Heilige Siegel, Fackeln, Stoßschild

Video starten Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst Autoplay

Hinweis: Aktuell sind noch nicht alle deutschen Namen der Waffen bekannt. Wir nennen die übersetzten Waffen-Namen, so weit wir sie kennen, nutzen ansonsten stellvertretend den englischen Namen. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr wissen. Wenn ihr den deutschen Namen einer Waffe kennt, schreibt uns bitte in den Kommentaren. Vielen Dank!

Die 3 besten Waffen in Elden Ring aktuell

Blutige Ströme (Rivers of Blood) – Die beste Waffe für Arkan-Builds

Das Katana Blutige Ströme

Waffen-Informationen:

Waffentyp: Katana

Schadenstyp: Schnitt/Stich

Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (50).

Anfängliche Attributsskalierung: Stärke: E Geschick: D Arkanenergie: D

Nötige Attribute: Stärke: 12 Geschick: 18 Arkanenergie: 20

Gewicht: 6.5

Fundort:

Mehr zum Thema Elden Ring: Blutige Ströme finden u0026#8211; Fundort auf der Map von Marko Jevtic

Warum ist diese Waffe so stark? Seitdem Patch 1.03 die kaputte Attributs-Skalierung mancher Waffen repariert hat, hat sich vor allem eine Waffe quasi über Nacht zum neuen Star gemausert. Das Katana Blutige Ströme ist jetzt an der Spitze der Meta sowohl im PvE als auch im PvP.

Das liegt vor allem an 3 großen Stärken:

Die jetzt großartige Skalierung der Attribute sorgt für hohen Basisschaden.

Der Blutungsschaden der Waffe ist fantastisch.

Das Waffen-Talent ist ein dominanter Alleskönner.

Dazu ist die Waffe ein Katana und gehört damit zu der wohl stärksten und flexibelsten Waffenklasse im Spiel.

Aber das Waffen-Talent „Blutiger Metzler“ ist der wirkliche Star dieser Show. Damit startet ihr eine Kombo von schnellen Angriffen, die auf große Distanz Blutspritzer versprüht. Diese machen Schaden, und zwar ordentlich. Und zwar gleich mehrere großartige Typen von Schaden: Hoher physikalischer Schaden, viel Blutverlust und sehr hoher Haltungsschaden.

Diese starke Kombo könnt ihr mit weiteren Aktivierungen des Waffen-Talents sogar verlängern. Damit macht ihr in einem großen Radius und auf beachtliche Distanz so ziemlich den besten Schaden im Spiel. Es ist sogar der als AoE-Angriff der Hammer und der perfekte Konter selbst für die schnellsten einzelnen Gegner.

Der FP-Verbrauch des Talents ist zwar recht hoch, kann jedoch mit den richtigen Talismanen angepasst werden.

In unserem Build-Guide sagen wir euch genau, wie ihr das Beste aus dieser überragenden Waffe herausholt:

Mehr zum Thema Elden Ring: Der stärkste Bleed Build lässt euch Bosse in Sekunden schmelzen – So spielt ihr ihn von Marko Jevtic, Christos Tsogos

Mondschleier (Moonveil) – Die beste Waffe für Int-Dex-Builds

Dieses extrem vielseitige Katana macht die stärksten Dinge im Spiel sehr gut.

Waffen-Informationen:

Waffentyp: Katana

Katana Schadenstyp: Schnitt/Stich

Schnitt/Stich Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (50).

Löst Blutverlust aus (50). Anfängliche Attributsskalierung : Stärke: E Geschick: D Weisheit: C

: Nötige Attribute: Stärke: 12 Geschick: 18 Weisheit: 23

Gewicht: 6.5

Fundort:

Mehr zum Thema Elden Ring: So findet ihr das Mondschleier-Katana, eine der besten Waffen im Spiel von Marko Jevtic

Warum ist diese Waffe so stark? Das Mondschleier-Katana skaliert mit Geschick und Intelligenz. Builds, die sich auf diese 2 Attribute spezialisieren, gehören aktuell zu den stärksten Builds in Elden Ring.

Denn Geschick-Waffen wie insbesondere die Katanas werden in der Community aktuell als beste Waffen im Spiel gesehen, dazu gibt euch ein hohes Weisheit-Attribut die Möglichkeit, flexibel mit der mächtigen Magie auf jede Art von Gegner zu reagieren.

Im Grunde spielt sich das Mondschleier-Katana wie das fantastische Uchigatana mit Magie-Schaden. Das ist an sich schon stark, wirklich überragend ist das Katana aber dank des Waffentalents.

Das Talent „Flüchtiges Mondlicht“ kombiniert im Grunde die Stärken vom Talent des Uchigatanas mit der Kraft des Dunkelmondgroßschwerts und erhalten so einen wendigen Hybriden für schnelle Manöver.

Mit dem Talent wechselt ihr, wie mit dem Iaido, in eine besondere Haltung, aus der ein wahnsinnig schneller horizontaler oder vertikaler Schlag folgen kann. Der Mondschleier feuert dazu aber auch einen mächtigen Magie-Strahl ab. Der hat eine große Reichweite, ist schnell, zerstört die Haltung eurer Gegner und macht dazu gleichzeitig Magie- und Blutungschaden.

Damit ist der Mondschleier eine bessere und vielseitig einsetzbare Version vom Uchigatana. Dazu skaliert es sehr gut und benötigt das wohl stärkste aktuelle Build in Elden Ring. Das macht die Waffe klar zu einer der absolut besten im Spiel. Und wenn ihr wollt, findet ihr das Katana sogar früh im Spiel.

Mohgwyns heiliger Speer (Mohgwyn’s Sacred Spear)

Dieses Schwert brilliert dank starken Zaubern und offenbar dank Glitch

Waffen-Informationen:

Waffentyp: Großer Speer

Großer Speer Schadenstyp: Stich

Stich Anfängliche Attributsskalierung : Stärke: D Geschick: E Arkanenergie: D

: Nötige Attribute: Stärke: 24 Geschick: 14 Arkanenergie: 27

Gewicht: 10

Fundort: Kann von der Fingerleserin Enia in der Tafelrundfeste erworben werden, wenn ihr das Echo von Mohgwyn eintauscht. Zuerst müsst ihr dafür Mohgwyn im Mausoleum der Mohgwyn-Dynastie besiegen.

Warum ist diese Waffe so stark? Mohgwyns heiliger Speer ist eine starke Option wenn ihr gegen Bosse oder viele kleinere Gegner antreten müsst. Grund dafür ist das Talent „Blutgunstritual“. Dieses Talent lässt euch den Speer bis zu 3-mal in die Luft heben um Gegnern in einem großen Radius hohen Schaden zu spendieren.

Alle Gegner bekommen Blutexplosionen zu spüren, die sie beim Angreifen hindern. Nach dem Ritual wird eure Waffe dann temporär in Blutflamme getränkt sein, die zusätzlich Flammenschaden verursacht, solltet ihr einen Gegner treffen.

Zu guter Letzt löst der Speer Blutverlust aus und hat eine große Reichweite die dafür sorgt, das ihr eure Gegner immer gut auf Abstand halten könnt. So seid ihr auf der sicheren Seite und könnt entspannt eure Feinde zum Bluten bringen.

10 weitere Waffen, die zu den besten im Spiel gehören

Die 3 Waffen, die wir im Detail vorgestellt haben, sind die aktuell stärksten im Spiel. Es gibt aber noch einige weitere Waffen, die wahnsinnig stark sind. Wir listen sie für euch hier kurz auf und nennen euch den Fundort.

Diese 10 Waffen sind willkürlich sortiert und folgen keiner bestimmten Reihenfolge:

Blasphemische Klinge (Im Tausch für Rykards Echo)

(Im Tausch für Rykards Echo) Großschwert der Gottestöterin (In einer Truhe nach dem Boss des Heiligen Turm von Caelid)

(In einer Truhe nach dem Boss des Heiligen Turm von Caelid) Dunkelmondlicht-Großschwert (Belohnung für Rannis Quest)

(Belohnung für Rannis Quest) Großschwert (In einer Truhe auf einer Kutsche in der Nähe der Ruinen von Caelem in Caelid)

(In einer Truhe auf einer Kutsche in der Nähe der Ruinen von Caelem in Caelid) Claymore (In einer Truhe im Schloss Morne)

(In einer Truhe im Schloss Morne) Riesenbrecher (In einer Truhe auf einer Kutsche in der Nähe des Außenwall – Phantombaum in Altus-Plateau)

(In einer Truhe auf einer Kutsche in der Nähe des Außenwall – Phantombaum in Altus-Plateau) Gleve der Dunkelkavallerie (Bekämpft die Dunkelkavalerie auf der östlichen Seite des Lucaria Tores)

(Bekämpft die Dunkelkavalerie auf der östlichen Seite des Lucaria Tores) Bluthundreißzahn (in Limgrave)

(in Limgrave) Schwinge von Astel (in Ainsel)

(in Ainsel) Nagakiba (Besiegt Jäger Yura als blutigen Finger in der Nähe der Trübflusskatakomben in Limgrave)

Weitere Waffen von ähnlicher Qualität findet ihr dann in der tabellarischen Platzierung auf den nächsten Seiten unter dem S-Rank.

Auf Seite 2 beginnen wir mit dem tabellarischen Ranking.