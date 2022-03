Elden Ring Tier List – Alle 309 Waffen im Ranking

Elden Ring hat eine massive Auswahl von Waffen. Auch wenn die meisten davon mindestens gut sind, gehören einige klar zu den besten Waffen im Spiel. MeinMMO sortiert für euch alle Waffen in einer Tier-Liste. Wir sagen euch auch im Detail, welche aktuell an der Spitze der Meta sind und warum.

Aktuell weiß man von ganzen 309 Waffen in Elden Ring. Die meisten davon haben ihren komplett eigenen Spielstil und können mit der Kriegsasche weiter angepasst werden. Die perfekte Waffenwahl kann also schwierig sein.

Wir verraten euch deshalb, welche Waffen aktuell Meta sind und für die ihr Schmiedesteine verwenden solltet. Die Auswahl wurde getroffen anhand eigener Einschätzungen aus der Souls-erfahrenen Redaktion sowie den zusammengetragenen Meinungen aus der Community in sozialen Medien und den Kommentaren im Fextralife-Wiki.

Diese Tier-List ist nicht final. Darum wird dieser Artikel auch regelmäßig aktualisiert, wenn sich in der Community neue Trends entwickeln.

Auf Seite 1 stellen wir euch die absoluten Waffen-Highlights in Elden Ring vor. Hier ist eine Auswahl von Waffen in den verschiedenen Stufen:

S-Tier Schwert der Nacht und der Flamme, Mondschleier, Blasphemische Klinge, Dunkelmondlicht-Großschwert, Uchigatana A-Tier Langschwert, Claymore, Großschwert, Goldene Hellebarde, Nagakiba, Kreuz-Naginata B-Tier Breitschwert, Rapier, Shotel, Malenias Hand, Pike C-Tier Godricks Axt, Partisane, Kristallschwert, Wakizashi, Blutige Ströme D-Tier Eleonoras Stangenwaffe, Stockschwert, Eochaids Zierde, Marikas Hammer, Große Drachenkeule

Hinweis: Aktuell sind noch nicht alle deutschen Namen der Waffen bekannt. Wir nennen die übersetzten Waffen-Namen, so weit wir sie kennen, nutzen ansonsten stellvertretend den englischen Namen. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr wissen. Wenn ihr den deutschen Namen einer Waffe kennt, schreibt uns bitte in den Kommentaren. Vielen Dank!

Die 3 besten Waffen in Elden Ring aktuell

Schwert der Nacht und der Flamme (Sword of Night and Flame) – Die aktuell beste Waffe im Spiel dank Glitch

Dieses Schwert brilliert dank starken Zaubern und offenbar dank Glitch

Waffen-Informationen:

Waffentyp: Gerades Schwert

Gerades Schwert Schadenstyp: Standard/Stich

Standard/Stich Anfängliche Attributsskalierung : Stärke: E Geschick: E Weisheit: D Glaube: D

: Nötige Attribute: Stärke: 12 Geschick: 12 Weisheit: 24 Glaube: 24

Gewicht: 4

Fundort: Haus Caria

Warum ist diese Waffe so stark? Es gibt einige gute Argumente dafür, dass das Schwert der Nacht und der Flamme die stärkste Waffe in Elden Ring ist. Ihr größter Nachteil sind die Attributs-Anforderungen. Sehr wenige Zauber und Waffen im Spiel nutzen sowohl Weisheit und Glaube. Deshalb sind Builds mit einer Kombination aus beiden sehr selten und eigentlich nur bedingt praktikabel.

Das Schwer der Nacht und der Flamme aber ist so gut, dass es dieses Nischen-Build im Alleingang zur Meta macht. Das liegt vor allem an dem Waffel-Talent, der Nacht- & Flammenhaltung. Dass das Talent so gut ist, liegt wohl auch an einem Glitch.

Mit dem Talent nehmt ihr eine Haltung ein, aus der ihr 2 starke Zauber abfeuern könnt. Ein leichter Angriff aus der Haltung erzeugt einen magischen Laserstrahl, der von Fans liebevoll “Kamehameha” genannt wird. Ein schwerer Angriff führt zu einem mächtigen Flammenschlag, der horizontal vor euch alles verkokelt.

Beide dieser Angriffe verbrauchen vergleichsweise wenig FP und machen massiven Schaden. Ihr seid dazu auf Distanz und im Nahkampf bestens gewappnet, sowohl gegen einzelne Gegner und Gruppen.

Dazu ist der Kamehama-Angriff vermutlich sogar unbeabsichtigt so stark, wie er aktuell ist. Spieler auf reddit vermuten, dass hier die falsche Magie genutzt wird, weshalb die Waffe viel stärker ist, als ursprünglich geplant. Es ist also gut möglich, dass diese Waffe nach einem Patch deutlich schwächer wird.

In diesem Video seht ihr die Waffe und Action und bekommt dazu detaillierte Build-Empfehlungen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wenn ihr dieses starke Schwert nutzen wollt, müsst ihr voraussichtlich euren Build gezielt um diese Waffe erstellen. Das geht mit dem Reskillen glücklicherweise sehr einfach.

Mondschleier (Moonveil) – Die beste Waffe für die allgemein stärksten Builds

Dieses extrem vielseitige Katana macht die stärksten Dinge im Spiel sehr gut.

Waffen-Informationen:

Waffentyp: Katana

Katana Schadenstyp: Schnitt/Stich

Schnitt/Stich Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (50).

Löst Blutverlust aus (50). Anfängliche Attributsskalierung : Stärke: E Geschick: D Weisheit: C

: Nötige Attribute: Stärke: 12 Geschick: 18 Weisheit: 23

Gewicht: 6.5

Fundort: Gaeltunnel (Boss-Drop)

Warum ist diese Waffe so stark? Das Mondschleier-Katana skaliert mit Geschick und Intelligenz. Builds, die sich auch diese 2 Attribute spezialisieren, gehören aktuell zu den stärksten Builds in Elden Ring.

Denn Geschicks-Waffen wie insbesondere die Katanas werden in der Community aktuell als beste Waffen im Spiel gesehen, dazu gibt euch ein hohes Weisheit-Attribut die Möglichkeit, flexibel mit der mächtigen Magie auf jede Art von Gegner zu reagieren.

Im Grunde spielt sich das Mondschleier-Katana wie das fantastische Uchigatana mit Magie-Schaden. Das ist an sich schon stark, wirklich überragend ist das Katana aber dank des Waffentalents.

Das Talent „Flüchtiges Mondlicht“ kombiniert im Grunde die Stärken vom Talent des Uchigatanas, Iaido, und der starken Kriegsasche: Blutiger Schnitt. Im Resultat ist das eines der stärksten Manöver im Spiel.

Mit dem Talent wechselt ihr, wie mit dem Iaido, in eine besondere Haltung, aus der ein wahnsinnig schneller horizontaler oder vertikaler Schlag folgen kann. Der Mondschleier feuert dazu aber auch einen mächtigen Magie-Strahl ab. Der hat eine große Reichweite, ist schnell, zerstört die Haltung eurer Gegner und macht dazu gleichzeitig Magie- und Blutungschaden.

Dieses Video zeigt euch, wie ihr am besten einen starken Magie-Samurai-Build mit dieser Waffe erstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Damit ist der Mondschleier eine bessere und vielseitig einsetzbare Version vom ohnehin großartigen Uchigatana. Dazu skaliert es sehr gut und benötigt das wohl stärkste aktuelle Build in Elden Ring. Das macht die Waffe klar zu einer der absolut besten im Spiel. Und wenn ihr wollt, findet ihr das Katana sogar früh im Spiel.

Blasphemische Klinge (Blasphemous Blade) – Die beste Waffe für aggressive Spieler

Diese ekelhafte Klinge belohnt eure Aggression mit HP.

Waffen-Informationen:

Waffentyp: Großschwert

Großschwert Schadenstyp: Standard/Stich

Standard/Stich Anfängliche Attributsskalierung : Stärke: D Geschick: D Glaube: D

: Nötige Attribute: Stärke: 22 Geschick: 15 Glaube: 21

Gewicht: 13.5

Fundort: Tafelrundfeste (Im Tausch gegen Rykards Echo bei der Fingerlesering Enia)

Warum ist diese Waffe so stark? Auch die 3. Waffe in dieser Liste hebt sich dank einer klaren Stärke deutlich ab: Das Waffen-Talent, was für viel Flexibilität und hohen Schaden steht. Damit bestätigt sich der Trend, welche Art von Waffen und Builds in Elden Ring aktuell dominieren.

Die Blasphemische Klinge bekommt ihr, wenn ihr den Boss Rykard besiegt und sein Echo bei der Fingerleserin Enia eintauscht. Das solltet ihr unbedingt tun, denn diese Waffe ist in mehrfacher Hinsicht ein Monster.

Die Blasphemische Klinge nutzt ironischerweise das Glaube-Attribut. Dieses befeuert eine alles verzehrende Flamme, die diese Waffe definiert.

Mit dem Waffen-Talent bündelt ihr die Macht des Feuers in eurem Großschwert und haut anschließend auf den Boden. Eine flammende Schockwelle geht anschließend geradeaus auf euren Gegner zu und macht unfassbar hohen Schaden.

Nicht nur der Schaden ist beeindruckend. Ihr könnt diesen Angriff aus relativer Sicherheit spammen und so ganz einfach selbst die härtesten Gegner töten. Dazu hat dieses Talent noch einen weiteren Effekt: Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner mit dem Talent „Vampirflamme“ trefft, heilt ihr euch ein wenig.

Auch allgemein hat die Waffe diesen starken Vampir-Effekt. Mit jedem Gegner, den ihr mit der Blasphemischen Klinge tötet, heilt ihr euch ein wenig. Somit könnt ihr aggressiver spielen als mit anderen Waffen.

Wie ihr das Beste aus dieser mächtigen Waffe rausholen könnt, zeigt euch dieses Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Auch abgesehen von dem Talent ist die Waffe stark. Es ist ein Großschwert und gehört damit zu einer der besten Waffenkategorien im Spiel. Zwar ist das Moveset nicht wirklich besonders, aber absolut solide und dank Flammenschaden und Vampir-Effekt immer eine gute Wahl.

10 weitere Waffen, die zu den besten im Spiel gehören

Die 3 Waffen, die wir im Detail vorgestellt haben, sind die aktuell stärksten im Spiel. Es gibt aber noch einige weitere Waffen, die wahnsinnig stark sind. Wir listen sie für euch hier kurz und verlinken auch, wenn möglich, den Fundort in der interaktiven Map.

Diese 10 Waffen sind willkürlich sortiert und folgen keiner bestimmten Reihenfolge:

Weitere Waffen von ähnlicher Qualität findet ihr dann in der tabellarischen Platzierung auf den nächsten Seiten unter dem S-Rank.

Fackeln werden wir nicht einordnen, weil sie nicht wirklich als Waffen genutzt werden.

Auf Seite 2 beginnen wir mit dem tabellarischen Ranking.