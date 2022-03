Elden Ring: Blutige Ströme ist seit Patch 1.03 die beste Waffe – Findet sie, bevor es zu spät ist!

Asmongold ist durch World of Warcraft zu einer bekannten Größe auf Twitch geworden. Wir erzählen euch in dem Video wer Asmongold ist.

So findet ihr Blutige Ströme, der neue Star in Elden Ring nach Patch 1.03. Nutzt ihr das Katana schon? Wenn ja, was ist euer Build? Denkt ihr, die Waffe ist stärker als andere Top-Waffen? Findet ihr diese Waffe overpowered? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Sehr fies: Die Kettenbrücke, die zum Feuerriesen führt, nur wenige Minute vom Fundort von Blutige Ströme entfernt. Wenn ihr das Katana nutzen wollt, solltet ihr also absolut sicherstellen, dass ihr Okina vor dem Feuerriesen besiegt. So schnappt ihr euch das Schwert, bevor es zu spät ist.

Das heißt, dass ihr im Anschluss an den Feuerriesen das Katana komplett verpassen könnt, bis ihr im New Game+ oder mit einem neuen Charakter wieder auf den Berggipfel der Riesen kommt.

Elden Ring: Das beste Build in Patch 1.03 – So spielt ihr es

Wichtig ist allerdings, dass ihr nicht weiter in den Osten wandert und die Kirche eventuell verpasst. Denn wenn ihr die Story dort weiterleitet, sorgt ihr dafür, dass ihr Katana Blutige Ströme nicht mehr in diesem Playthrough bekommt.

Das Katana findet ihr in der Kirche der Ruhe. Dort werdet ihr von dem NPC-Eindringling Okina angegriffen, der diese mächtige Klinge auch gleich benutzt. Wenn ihr in tötet, bekommt ihr sowohl Blutige Ströme als auch eine Maske, die das Schwert sehr gut ergänzt.

Doch wenn ihr einmal falsch abbiegt, könnt ihr das Katana komplett verpassen. Erst im spät im New Game+ steht es euch dann wieder zur Verfügung. So findet ihr es rechtzeitig und umgeht dieses Problem.

Mit dem Patch 1.03 von Elden Ring gibt es in Elden Ring eine neue beliebte Meta. Das Katana Blutige Ströme ist jetzt eine der besten Waffen im Spiel. Doch wenn ihr zu weit spielt, könnt ihr sie komplett verpassen und erst im New Game+ wieder bekommen. MeinMMO sagt euch, wie ihr sie findet.

