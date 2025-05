Elden Ring Film: Trailer, Release, Regisseur und Cast – Alle Infos zur kommenden Spieleverfilmung

Nach hartnäckigen Gerüchten ist es endlich offiziell: Elden Ring wird als Film umgesetzt. Alle bisherigen Informationen zur Videospielverfilmung erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist Elden Ring? Elden Ring ist ein Open-World-Action-RPG vom legendären Entwickler-Studio From Software. Im Spiel übernimmt man die Rolle eines unbekannten Menschen, der sich in den Zwischenlanden mit allerlei Monstern, Menschen und sogar Göttern anlegen muss.

Für die Hintergrundgeschichte des Spiels arbeitete das Entwickler-Team mit George R. R. Martin zusammen, der als Autor für die Fantasy-Reihe Das Lied von Eis und Feuer bekannt ist. Wie bekannt geworden ist, wird Elden Ring auch verfilmt.

Elden Ring Film: Alles zu Trailern, Release und Cast

Gibt es einen Trailer zum Film zu Elden Ring?

Nein, bisher wurde nur angekündigt, dass man an einem Film arbeiten werde. Bilder oder Trailer zum kommenden Film gab es bisher nicht, auch sonst hält man sich mit Details noch ziemlich bedeckt. Wir halten euch auf dem Laufenden und passen den Artikel an, sobald es neue Informationen gibt.

Hier seht ihr einen Trailer zum Spiel:

Wann soll der Film zu Elden Ring erscheinen?

Bisher hat Bandai Namco nur angekündigt, dass der Film erscheinen soll. Einen offiziellen Release-Zeitraum hat man bisher nicht bekannt gegeben.

Wer spielt im Film zu Elden Ring mit?

Auch die Besetzung des Films ist bisher unbekannt. Man kann davon ausgehen, dass sich der Film erst in der Konzeptphase befindet, weshalb man wohl auch kein Casting gemacht hat.

Wer führt im Film zu Elden Ring Regie?

Mit der Ankündigung, dass sich ein Film zu Elden Ring in der Mache befindet, kündigte Bandai Namco auch den Regisseur an: Alex Garland wird auf dem Regiestuhl sitzen. Er ist vor allem für Sci-Fi-Filme bekannt. Dazu gehören Ex Machina (2015) und Auslöschung (2018). Mit Filmen wie Men (2022) und Civil War (2024) widmete er sich aber auch anderen Genres.

Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit A24. Das amerikanische Filmstudio produziert vor allem kleinere Filme von kleineren Regisseuren. In den letzten Jahren investierte man aber auch in größere Filme. Bekannte Beispiele von A24 sind Everything Everywhere All at Once (2022), Midsommar (2019) oder Moonlight (2016).

Was ist die Handlung vom Film zu Elden Ring?

Auch über die mögliche Geschichte wurde bisher nichts verraten. Da Elden Ring keine klassisch erzählte Geschichte hat, bleibt abzuwarten, welchen Fokus der kommende Film haben wird. Bisher ist auch unklar, ob die Autoren des Spiels beim Drehbuch mitarbeiten werden. Fans der Welt können sich aber bald mit einem neuen Spiel erfreuen: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Gameplay und Preis