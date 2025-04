Die 1. Staffel der Fallout-Serie auf Amazon Prime war extrem erfolgreich. Eine 2. Staffel ist bereits geplant. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was wir bisher über die Fortsetzung wissen.

Der folgende Beitrag wurde am 08.04.2025 mit neuen Informationen ergänzt.

Was ist Fallout für eine Serie? Die Fallout-Serie auf Amazon Prime basiert auf der beliebten Videospielreihe von Bethesda. Die Handlung spielt im Jahr 2296, also nach den Ereignissen aller bisherigen Spiele. Im Mittelpunkt steht Lucy, eine Bewohnerin von Vault 33, die ihren sicheren Bunker verlässt, um ihren Vater zu retten. Dabei erkundet sie das postapokalyptische Amerika in der Umgebung von Los Angeles und begegnet den Überlebenden dieser neuen Welt.

Die Serie erzählt eine eigene, neue Geschichte und wiederholt nicht die Ereignisse der Spiele. Trotzdem bleibt sie dem typischen Fallout-Gefühl treu. Fallout gehört zu den erfolgreichsten Serien auf Amazon Prime. MeinMMO-Autor Christoph Waldboth verrät euch, was die Fallout-Serie so gut macht, ohne dabei die Story zu spoilern.

Hier könnt ihr den offiziellen Trailer zur 1. Staffel der Fallout-Serie schauen:

Fallout Staffel 2: Alles zu Release und Start

Wann kommt Fallout Staffel 2?

Ein Release-Date für die 2. Staffel von Fallout steht noch nicht fest. Seiten wie gamesradar.com gehen aber davon aus, dass die Staffel 2026 erscheinen wird. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, sobald es Neues zum Start-Termin gibt.

Wer streamt Fallout Staffel 2?

Es ist absehbar, dass auch die 2. Staffel von Fallout exklusiv auf Amazon Prime Video verfügbar sein wird.

Wie viele Folgen hat Fallout Staffel 2?

Noch ist unklar, wie viele Episoden die 2. Staffel von Fallout haben wird. Die 1. Staffel besteht aus 8 Folgen, die zwischen etwa 45 und 75 Minuten dauern. Vermutlich wird man sich hieran orientieren. Es ist auch noch nicht bekannt, ob alle Folgen der neuen Staffel gleichzeitig veröffentlicht werden, wie es bei Staffel 1 der Fall war.

Ab wie vielen Jahren ist die Serie?

Die Fallout-Serie ist ab 16 Jahren freigegeben und richtet sich daher an Erwachsene und Jugendliche. Sie ist nicht für Kinder geeignet. Das wird wahrscheinlich auch mit der 2. Staffel so bleiben.

Gibt es einen Trailer zu Fallout Staffel 2?

Nein, einen offiziellen Trailer zur 2. Staffel gibt es bisher noch nicht. Sobald es einen gibt, könnt ihr ihn euch hier anschauen.

Fallout Staffel 2: Besetzung – Welche Schauspieler sind dabei?

Bisher wurde bestätigt, dass das Haupttrio – Der Ghul, Lucy und Maximus – auf jeden Fall auch in Staffel 2 dabei sein wird. Unter anderem werden folgende voraussichtlich Darsteller dabei sein:

Ella Purnell als Lucy MacLean

Walton Goggins als der Ghoul

Aaron Mortan als Maximus

Kyle MacLachlan als Hank MacLean

Moisés Arias als Norm MacLean

Sarita Choudhury als Moldaver

Frances Turner als Barb

Leslie Uggams als Betty

Macaulay Culkin in einer unbekannten Rolle

Es besteht die Möglichkeit, dass Aaron Paul (bekannt als Jesse Pinkman aus Breaking Bad) in Fallout Staffel 2 sein Debüt gibt. Der Fallout-Regisseur und Produzent Jonathan Nolan hat laut GamesRadar angedeutet, dass Paul großes Interesse an einer Hauptrolle zeigt. Ob er tatsächlich Teil der Besetzung wird, zeigt sich aber erst später.

Fallout Staffel 2: Handlung – Worum geht es?

Die 2. Staffel von Fallout wird dort fortgesetzt, wo Staffel 1 endete. Es verschlägt die Vault-Bewohnerin Lucy, den Ghul und Ritter Maximus unter anderem nach New Vegas, wo sie sich auf die Suche nach weiteren Vault-Tec-Mitgliedern machen werden. Worum es genau in der Serie geht, ist aber noch nicht bekannt. Wir werden den Artikel aktualisieren und euch auf dem Laufenden halten. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf mehr Monster, mehr Gegenden und mehr Fraktionen freuen – das und mehr hat Jonathan Nolan in einem Interview verraten.