Die Fallout-Serie startet diese Woche auf Amazon – Alles zu Cast, Handlung und wo ihr schauen könnt

Nach einigen Verschiebungen startet die heiß erwartete Serie zu Fallout auf Amazon nun früher. MeinMMO zeigt euch den Trailer und verrät euch alle wichtigen Infos zu den Darstellern, Folgen und worum es geht.

Wann startet die Fallout-Serie? Die erste Folge wird am Donnerstag, den 11. April um 3:00 Uhr morgens deutscher Zeit ausgestrahlt. Zum Start könnt ihr euch Fallout 76 kostenlos sichern. Kann ich die Fallout-Serie auf Netflix schauen? Nein, die Serie ist exklusiv auf Amazon zu sehen. Hier kommt ihr zur Fallout-Serie auf Amazon Prime. Ab wie vielen Jahren ist die Serie? Die Altersfreigabe der Fallout-Serie ist FSK 18. Sie richtet sich also an Erwachsene und ist für Kinder und Jugendliche nicht geeignet. Wie viele Episoden hat die Serie? Staffel 1 wird 8 Folgen haben, die jeweils rund eine Stunde lang gehen sollen. Eine zweite Staffel ist im Gespräch und so gut wie sicher (via GameStar). Erscheint die Serie auf DVD oder BluRay? Bisher gibt es noch keine Informationen dazu, ob die Fallout-Serie außerhalb des Streaming-Dienstes von Amazon zu sehen sein wird.

Der offizielle Trailer zur Fallout-Serie

Seit der Ankündigung hat Amazon den Fans die Fallout-Serie mit einigen Teasern und Bildern vom Dreh schmackhaft gemacht. Der aktuell neuste Trailer erschien im März 2024. Hier seht ihr ihn:

Cast: Das ist die Besetzung der Fallout-Serie

Wer spielt bei der Fallout-Serie mit?

Ella Purnell als Vault-Bewohnerin Lucy MacLean in der Hauptrolle

Moisés Arias als Norm MacLean, Lucys Bruder

Aaron Moten als Maximus, einem Knappen der Stählernen Bruderschaft

Johnny Pemberton als Thaddeus, einem Mitglied der Stählernen Bruderschaft

Walton Goggins als Cooper Howard oder „Der Ghul“, einem Kopfgeldjäger

Kyle MacLachlan als Hank MacLean oder „Aufseher Hank“, Lucys Vater

Matt Berry als „Mr. Handy“

In weiteren Rollen: Xelia Mendes-Jones, Mike Doyle, Cherie Dabis, Dale Dickey, Matty Cardarople, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Chris Parnell, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Rodrigo Luzzi und Annabel O’Hagan

Besonders Ella Purnell und Walton Goggins dürften euch dabei bekannt vorkommen. Purnell spielte die Hauptrolle Dolce in Kick-Ass 2 und war die Stimme für Jane in Invincible. Goggins ist vor allem in seinen Rollen als Bösewicht und fieser Typ bekannt, etwa als Venus Van Dam in Sons of Anarchy, Sheriff Chris Mannix in Hateful Eight oder als Sonny Burch in Ant-Man and the Wasp.

Außerdem wird mit CX404 ein Hunde-Begleiter in der Serie zu sehen sein.

Wer führt Regie bei der Serie? Die Macher hinter der Serie sind Jonathan Nolan und Lisa Joy, die bereits für den Serien-Hit Westworld verantwortlich waren. Zu den Executive Producers gehören auch Mitarbeiter von Bethesda, etwa Chef Todd Howard.

Handlung: Wie nah ist die Serie an den Games und worum geht es?

Wie nah ist die Fallout-Serie an den Games? Die Fallout-Serie spielt im Jahr 2296 und damit nach allen Spielen. Entsprechend sind die Dinge, die ihr in den Games erlebt habt, bereits passiert.

Das ist die Timeline der Fallout-Spiele:

Fallout 76 – Jahr 2102

Fallout 1 – Jahr 2161

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel – Jahr 2197-2198

Fallout: Brotherhood of Steel – Jahr 2208

Fallout 2 – Jahr 2241

Fallout 3 – Jahr 2277

Fallout: New Vegas – Jahr 2281

Fallout 4 – Jahr 2287

Fallout-Serie – Jahr 2296

Die Serie hat sonst aber nichts mit den Spielen zu tun. Laut Todd Howard soll die Serie nicht einfach die Spiele nacherzählen, sondern ihre eigene Handlung haben. Entsprechend erlebt ihr eine neue Geschichte.

Worum geht es in der Fallout-Serie? Lucy, eine Bewohnerin von Vault 33, muss ihren sicheren Bunker verlassen, um ihren Vater zu retten. Dabei lernt sie das postapokalyptische Amerika rund um Los Angeles kennen und trifft auf die Bewohner der neuen Welt: Fraktionen wie die stählerne Bruderschaft, Ghule und mutierte Geschöpfe wie RAD-Kakerlaken und mehr.

Vom Flair her soll die Serie jedoch sehr nah am Gefühl der Spiele sein, etwa einige bissige Kommentare zu sozialen und politischen Themen abgeben und mit dunklem Humor gefüllt sein.

Jonathan Nolan selbst ist laut eigenen Aussagen Fan der Reihe und hat mindestens Teil 3, 4 und New Vegas gespielt. Er sagt, man würde sofort merken, ob das „Gefühl der Spiele“ wirklich da sei. Der erste Eindruck von MeinMMO-Autor Christoph Waldboth ist auf jeden Fall sehr positiv: Warum ich glaube, dass die Fallout-Serie nach The Last of Us die nächste richtig gute Videospiel-Adaption wird