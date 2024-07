Game of Thrones: „Ramsay“ erklärt, wie er mit „Theon“ umging, nachdem er ihn gefoltert hat

In Game of Thrones gibt es sehr viele Figuren, die unglaublich schlimme Dinge tun. Ganz oben auf der Liste ist wahrscheinlich Ramsay. In der Serie ist er ein Mann, der viele grausame Taten einfach nur aus der Freude heraus begeht. In einem Interview erklärt der Schauspieler, wie er nach den Dreharbeiten mit seinem Co-Star umgegangen ist.

Wer ist Ramsay Bolton? In der 3. Staffel wird der Charakter Ramsay Schnee, gespielt von Iwan Rheon eingeführt. Er ist der Bastard von Roose Bolton. Trotz seines Anfangs sympathischen und netten Auftretens zeigt er schnell sein wahres Gesicht, vor allem zu Theon Graufreud, gespielt von Alfie Owen-Allen.

Anstatt Theon nur zu töten, foltert er ihn auf brutalste Weise. Nicht etwa, um Informationen zu bekommen, sondern aus reiner Freude. In der 4. Staffel sieht man dann, dass Ramsay aus Theon einen willenlosen Sklaven gemacht hat. In einem aktuellen Interview verriet Rheon nun, wie er mit Owen-Allen nach den Dreharbeiten umgegangen ist.

Nach den grausamen Szenen wird gegessen und Billard gespielt

Iwan Rheon war in der Rich Eisen Show zu Besuch und sprach über seine neue Serie Those About to Die. Im Zuge des Interviews wird er auch gefragt, wie es war, Ramsay Bolton zu spielen. Zuerst erklärt Rheon, dass er anfangs nicht wusste, was er als Ramsay alles tun wird. Das Spielen der Figur empfand er aber als großartig und spaßig .

Daraufhin fragt ihn Rich Eisen auch, wie er nach den Dreharbeiten der grausamen Szenen mit Alfie Owen-Allen umgegangen ist.

Es war wichtig für uns, auszugehen, zu Abend zu essen und Billard zu spielen oder etwas anderes und uns einfach zu entspannen. […] Als Schauspieler muss man sich gegenseitig vertrauen. Iwan Rheon über die Arbeit mit Alfie Owen-Allen in Game of Thrones (Quelle: The Rich Eisen Show)

Rheon beschreibt die Professionalität, mit der die beiden gearbeitet haben. Erst hat Rheon Alfie gefoltert und danach gingen beide was essen. Laut Rheon soll Alfie auch von Anfang an sehr freundlich zu ihm gewesen sein, da er ja als neuer Darsteller dazu kam. Allgemein sollen die Schauspieler sehr zuvorkommend gewesen sein.

