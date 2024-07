Eine feine Sci-Fi-Serie mit Jason Momoa ist ein Geheimtipp für Fans von Mad Max und Game of Thrones

Jason Momoa ist den meisten als Khal Drogo oder Aquaman bekannt. Er hatte aber auch eine Science-Fiction-Serie mit solidem Budget. Doch trotz 3 Staffeln hat kaum jemand diese Serie gesehen und daran ist wahrscheinlich der Streaming-Service schuld.

Um welche Serie geht es? Im Jahr 2019 erschien See – Reich der Blinden auf Apple TV+. Der prominente Hauptdarsteller der Serie ist Jason Momoa, den man als Khal Drogo aus Game of Thrones oder als Aquaman kennt.

In der Welt von See – Reich der Blinden wurde die Mehrheit der Menschheit vor Jahren durch ein Virus ausgelöscht. Nach dem Virus sind alle Menschen nur noch blind geboren, dementsprechend müssen sie anders überleben. Trotz der dystopischen Zukunft erinnert das Setting eher an Zeiten, bevor es Strom und Technik gab, da die Menschen in Stämmen leben.

Plötzlich werden aber zwei Kinder geboren, die sehen können. Doch das bringt viele Gefahren mit sich.

Den Trailer zur ersten Staffel seht ihr hier:

Interessante Zukunftsvision

Das Wichtigste an einer dystopischen Sci-Fi-Serie ist natürlich die Prämisse. In See befindet man sich in der Zukunft, in der alle Menschen in Stämmen leben, so ziemlich ohne Technik und Elektronik, die komplett vernichtet oder verlassen zu sein scheint. Durch einen Virus sind die meisten Menschen gestorben. Die Menschen, die jetzt noch die Erde bevölkern, sind blind.

Baba Voss, gespielt von Jason Momoa, ist der Häuptling eines solchen Stammes. Mit seiner Frau bekommt er zwei Kinder, doch die beiden können sehen. Das ist nicht nur ein Grund zu Freude, denn das Sehen gilt mittlerweile als Mythos oder Hexenwerk, dementsprechend muss er sich gegen andere Stämme und mächtige Gegner wehren.

Die Prämisse ist interessant, weil man kennenlernt, wie die Menschen ohne Sehkraft leben. Die Stämme erinnern dabei an dystopische Strukturen, wie in Mad Max. Vergleichen könnte man die Stämme auch mit den Wilden aus Game of Thrones und der Dynamik hinter der Mauer. Natürlich gibt es hier auch die bekannten Intrigen.

Visuell verspricht der Trailer auch interessante Schauwerte. Die alte Technik und Gebäude überwuchert zu sehen, erinnert an die neuen Planet-der-Affen-Filme oder an The Last of Us. Mit Jason Momoa und Dave Bautista (ab Staffel 2) hat man auch bekannte Schauspieler, die hier mal in ernsten Rollen zu sehen sind.

Wieso wird so wenig über die Serie geredet? Auf Rotten Tomatoes hat die Serie im Kritiker-Score einen Wert von 63 % bei 58 Kritiken. Die Zuschauer sind deutlich beeindruckter von der Serie, die einen User-Score von 84 % hat.

Die Serie hat aber ein Problem und das ist ihr Streaming-Service. See – Reich der Blinden läuft nur auf Apple TV+. Der Streaming-Service ist nicht zu vergleichen mit Disney, Amazon und Netflix und bietet ein deutlich geringeres Angebot. Mit Filmen wie Killers of the Flower Moon und Serien wie Ted Lasso gibt es qualitative Sachen zu sehen.