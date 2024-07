Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten hätte nach 8 Minuten beendet werden können, wenn der Hauptcharakter Norwegisch sprechen würde

Spricht man während des Schauens norwegisch, dann hat man gegenüber den anderen Zuschauern einen Vorteil, auch wenn die Szene das große Mysterium vorwegnimmt. Ein weiterer Kultklassiker von John Carpenter ist Big Trouble in Little China, der auch auf Videospiele Einfluss hatte: Ein Kult-Film aus den 80ern floppte damals, doch er inspirierte eine Figur in einem legendären Videospiel

Ein Film war so teuer, dass er 20 Jahre lang in Produktion war, aber er ist einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten

Auf Norwegisch schreit er die Gruppe an, während er versucht, den Hund zu töten. Das verstehen die Wissenschaftler aber nicht und töten den Norweger. Das passiert so circa bei Minute 8:20 des Films. Danach beginnt das große Grauen auf der Forschungsstation.

John Carpenter führte bei dem Film Regie und er gehört neben Filmen wie Halloween, Die Klapperschlange und Big Trouble in Little China zu einem seiner besten Werke. Vor allem im Bereich von Body-Horror und Cosmic-Horror ist Das Ding aus einer anderen Welt ein wichtiger Vertreter.

