Ein Mount aus WoW, das sonst über 1200 Euro kostet, gibt es bald gratis auf Twitch

In World of Warcraft gibt es eine Vielzahl an seltenen und zum Teil teuren Mounts. Eines, das aktuell für über 1200 Euro gehandelt wird, gibt schon bald gratis für alle auf Twitch.

Was ist das für ein Mount? World of Warcraft hatte mal ein eigenes Sammel-Karten-Spiel, bei dem die Spieler nicht nur Karten, sondern auch Mounts erhalten konnten, die sie im Spiel verwenden können. Eines dieser Reittiere ist das „Ghastly Charger“-Mount.

Das geisterhafte Pferd gab es mit einer 1 zu 264 Chance aus den Betrayal of The Guardian -Booster-Boxen und wird heute für umgerechnet etwa 1.237 Euro gehandelt. Die Karte mit dem zugehörigen Code ist dabei gar nicht mehr digital, sondern nur noch physische Karte verfügbar, wie sich auf wowtcgloot.com sehen lässt.

Seltene Mounts wie die aus dem Sammel-Karten-Spiel werden über die Jahre normalerweise immer teurer, weil es keine neuen Wege gibt, an die Reittiere zu kommen und die verfügbaren Karten an Rarität gewinnen. Beim Ghastly Charger Mount dürfte der Preis doch wohl bald stark einbrechen.

Vom seltenen Mount zum Allerweltsgaul

Wie bekommt man das Mount? Zum Start der neuen Erweiterung von World of Warcraft, The War Within, startet Blizzard eine neue Runde Twitch Drops. Ab dem 26. August bis zum 19. September kann sich jeder, der 4 Stunden lang einem Twitch-Kanal mit angeschalteten Drops zusieht, das Mount gratis sichern.

Damit ihr die Belohnungen erhaltet, müsst ihr eueren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Account verbinden und die Belohnung innerhalb von 7 Tagen abholen. Auf der Website von World of Warcraft werden die Einzelheiten erklärt.

Gibt es noch seltenere Mounts aus dem Sammel-Karten-Spiel? Ja, die gibt es. Blizzard hat zwar bereits einige der Mounts, die man bislang nur aus dem Sammel-Karten-Spiel erhalten konnte, verfügbar gemacht, jedoch warten viele Fans auf den „Swift Spectral Tiger“, der auf den Marktplätzen für umgerechnet etwa 7.320 Euro gehandelt wird.

Der Tiger hat dabei eine noch seltenere Chance in einem Booster-Pack zu sein und ist deshalb noch teurer. Für die meisten Spieler dürfte die Rückkehr des Mounts erfreulich sein.