WoW greift an, macht den Privatserver Ascension platt

Der nächste große Privat-Server von World of Warcraft wird angegriffen. Viele glauben: Die Tage sind gezählt.

So alt wie World of Warcraft sind auch die Privat-Server zum Spiel, manchmal auch „Piraten-Server“ genannt. Hier kann man kostenlos spielen, wenngleich Blizzard das gar nicht gerne sieht – immerhin sind das keine offiziellen Realms, sondern meistens von Privatpersonen betrieben, die Änderungen am Spiel vornehmen und oft damit auch noch Geld verdienen wollen.

Vor einigen Wochen wurde erst „Turtle WoW“ plattgemacht. Jetzt wird das nächste Ziel angegriffen, der „Ascension“-Server.

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Die Luft wird dünn für Privatserver zu WoW

Was ist vorgefallen? Wie im Subreddit des Ascension-Servers erklärt und auf wowhead berichtet wurde, hat Blizzard die nächste Klage gestartet. Hierbei handelt es sich um eine „Cease & Desist“-Klage, also eine Klage auf Unterlassung. Damit soll den Betreibern von Ascension die Möglichkeit genommen werden, den aktuellen Server weiter laufen zu lassen und gleichzeitig garantiert werden, dass sie künftig keine weiteren Server eröffnen.

Warum war der Ascension-Server beliebt? Nach dem Wegfall von Nostalrius vor einigen Jahren und dann Turtle WoW vor einigen Wochen ist Ascension einer der „letzten großen“ Privat-Server von WoW, von denen immer mal wieder gesprochen wird. Auch hier haben die Betreiber versucht, eigene Inhalte für eine „Classic+“-Erfahrung anzubieten.

Ein Versuch, der wohl jetzt scheitern wird.

Zwar gibt es noch keine Stellungnahme der Ascension-Betreiber, doch wenn man bedenkt, wie andere Server zuvor reagiert haben, ist es wahrscheinlich, dass man zustimmen wird. Denn Blizzard hat viele der Betreiber namentlich in der Anklage erwähnt und ein großer Teil von ihnen sitzt in den USA.

Warum macht Blizzard das? Zum einen muss man klar sagen, dass es Blizzards gutes Recht ist, gegen solche Server vorzugehen. Immerhin verdienen hier fremde Personen am geistigen Eigentum von Blizzard Geld. Gleichzeitig entgehen den Entwicklern Mehreinnahmen, weil potenzielle Spieler eben kein Abo zahlen, sondern sich kostenlos auf Privat-Servern tummeln.

Hinzu kommt, dass Blizzard bereits an einer eigenen „Classic+“-Erfahrung arbeitet – oder zumindest etwas, das in die gleiche Richtung geht. Darauf deuten inzwischen viele Hinweise, wie etwa das Einfliegen von bekannten Streamern, die sich mit WoW Classic beschäftigen. Die Vermutung liegt nahe, dass wir vielleicht schon auf der BlizzCon etwas Neues erfahren werden.

Wie ist eure Meinung zu Privat-Servern zu World of Warcraft? Findet ihr, Blizzard sollte da ein wenig nachsichtiger sein und solche Server erlauben? Oder ist es gut, dass die Entwickler hier rigoros vorgehen und ihr geistiges Eigentum schützen, damit sich andere nicht daran bereichern können?