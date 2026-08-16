WoW: Spieler sehen plötzlich Charaktere, die in Dungeons weiterkämpfen, obwohl sie eigentlich einen Disconnect haben

In World of Warcraft passieren manchmal einfach merkwürdige Dinge, so scheint es auch bei dem aktuellen Patch zu sein, denn Spieler beobachten, wie ihre Freunde plötzlich weiterkämpfen, obwohl es einen Disconnect gab.

Am 12. August 2026 ist Patch 12.1 für WoW erschienen, der euch neue Dinge zum Erledigen gibt. Neue Patches können auch zu neuen Bugs führen, diesmal scheint es aber extremer zu sein als sonst, denn selbst die Community scheint langsam die Geduld zu verlieren.

Scheinbar gibt es auch Spieler, die aktuell eher merkwürdige Geschehnisse beobachten. Sie berichten von kämpfenden Charakteren, die eigentlich nicht mehr da sein sollten.

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Weiterkämpfen wie ein Zombie

Was beobachteten Spieler? Der User Stuperstrong postete auf Reddit, dass er 2-mal beobachten konnte, wie sein Freund, ein Evoker, einen Disconnect hatte, sich danach aber trotzdem weiterbewegte und sogar Zauber einsetzte. Der Nutzer zeigt es auch mit einem Video auf YouTube. Er editierte den Beitrag noch und fügte hinzu, dass sie das auch mit Alt + F4 getestet hätten und der Charakter weiterhin angegriffen hat.

Schaut man sich die Kommentare unter dem Thread an, scheint das auch anderen Spielern geschehen zu sein. So erzählt der User shlomo_baggins (Reddit), dass dies seinem Bruder auch passiert ist. Sein Client sei gecrasht und nach 30 Sekunden soll sein Krieger trotzdem auf den Boss losgegangen sein.

Ist das ein Bug oder ein neues Feature? Bisher hat sich Blizzard öffentlich nicht dazu geäußert und man weiß nicht, ob es bei noch mehr Spielern vorgekommen ist. In dem Fall kann man trotz Video nicht gänzlich beweisen, dass dieses Ereignis wirklich passiert ist.

Einige Spieler (etwa im Blizzard-Forum) vermuten, dass es sich auch um eine Art von AFK-Schutz handeln könnte, damit ein Dungeon-Run nicht sofort zunichte gemacht wird, wenn jemand einen Crash oder Disconnect hat. So gibt es auch schon länger Anhänger-Dungeons, die man mit NPCs laufen kann. Es könnte also sein, dass man ein ähnliches System für Disconnects testet.

Merkwürdig hierbei wäre nur, dass es dazu keine Ankündigung oder keinen Eintrag in den Patch-Notes gab. Letztlich muss man wohl warten, bis Blizzard sich zu dem Thema selbst äußert.

Was sagt ihr zum Thema? Ist euch das auch schonmal passiert und fändet ihr einen solchen AFK-Schutz gut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Von Xbox gab es zuletzt sogar Lob für Blizzard, weil das Studio wohl gut performt: Blizzard ist das Beste, was Xbox noch hat – Es gibt Lob von der Chefin