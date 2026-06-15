Games Workshop stellt klar: Space Marines werden in Warhammer 40.000 nicht mit abscheulicher Intelligenz erschaffen

Die neuen Space Marines von Warhammer 40.000 wurden vorgestellt. Allerdings hat ein Finger eine Diskussion in der Community ausgelöst, zu der Games Workshop Stellung bezieht.

Wer sind die neuen Space Marines? Games Workshop hat im Juni die neuen Space Marines in der Typ-IV-„Maximus“-Servorüstung angekündigt und vorgestellt. Dabei handelt es sich um die technologisch fortschrittlichste Rüstung während des Großen Kreuzzuges.

Die Spannungen der Horus Heresy verhinderten jedoch, dass der Rüstungstyp weitläufig übernommen wurde. Als das Mechanicum zerbrach und die Versorgungslinien kollabierten, konnte der Kriegsherr Horus einige der Rüstungen für seine bevorzugten Legionen sichern. Besonders die Sons of Horus, die auch als Werbelegion der neuen Kampfpatrouille herhalten müssen, wurden mit der Maximus-Rüstung versorgt (warhammer-community.com).

Zusätzlich wurde ein offizielles Artwork der neuen Space Marines veröffentlicht, bei dem einer der Jungs 6 statt 5 Finger hat. Natürlich war eine Vermutung die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI), oder wie sie im Universum von Warhammer 40.000 genannt wird: „Abscheuliche Intelligenz“.

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Künstler sind nur Menschen

Wie ist der zusätzliche Finger zustande gekommen? Während in verschiedenen Subreddits zu Warhammer der Finger breit diskutiert wurde, hat Games Workshop ein offizielles Statement zum Finger gegeben.

Auf Facebook schreibt der offizielle Account Warhammer: The Horus Heresy, dass es sich weder um KI noch um eine frühe Mutation der Verräterlegionen handelt. Seit der 1. Edition des Tabletops zur Horus Heresy im Jahr 2012 seien Künstler für die Bilder verantwortlich, indem sie Miniaturfotografien mit Artwork verbinden, um dramatische Szenen zu erschaffen.

Weiter schreibt Games Workshop Folgendes: „In diesem Fall wurde dabei ein wenig unerwartetes Drama hinzugefügt. Also bitte: Seid nachsichtig mit unseren Künstlern. Sie sind nur — und vollständig — Menschen.“

Was sagt die Community zu dem Statement? In einem Subreddit zu Warhammer wurde das Statement von Facebook geteilt. Dort schreiben viele, dass sie bereits vermuteten, dass es sich nicht um KI handeln würde, aber verstehen würden, dass es heutzutage schnell danach ausschauen könne.

Einige andere User machen auf weitere Fehler der Künstler von Games Workshop aufmerksam, um zu zeigen, dass es einfach menschlich ist, Fehler zu machen, und sie schon immer passiert sind.

Als Beispiel werden zwei Bilder aus einem Buch der Reihe zum Tabletop der Horus Heresy gezeigt. Dort ist ein Tourist in die Szene geraten, der in T-Shirt und Sonnenbrille herumsteht und in die „Kamera“ schaut.

Auf einem anderen Bild sind wieder einige Touristen zu erkennen, die in Mitten einer Ruine stehen, während ein Space Marine die Umgebung sichert (battlebunnies.blogspot.com).

Die beiden Bilder aus einem Buch zu Warhammer beinhalten Touristen.

Neben den neuen Space Marines wurde auch die 11. Edition des Tabletops von Warhammer 40.000 veröffentlicht. In der Box sind über 60 Figuren enthalten, unter anderem von einem der ersten Orden der Space Marines. Die Box bekommt ihr für ca. 200 Euro: Die neue Starter-Box von Warhammer 40.000 bietet über 60 Figuren, lockt mit einem der ersten Orden der Space Marines