Eines der besten Spiele zu Warhammer lässt euch bald eine größenwahnsinnige Ratte spielen, die den Mond schnupfen will

Im neuen DLC von Total War: Warhammer 3 gibt es einen mächtigen Anführer mit einem absurden Vorhaben: eine Ratte, die den Mond abschießen will.

Um welches Spiel geht es? Total War: Warhammer 3 ist ein Echtzeit-Strategiespiel des Entwicklers Creative Assembly. Das Hauptspiel erschien bereits 2022 und stellt den Abschluss der Trilogie dar. Es gilt unter Fans als eines der besten Spiele zu Warhammer und als großartiges Strategiespiel, das aber vor allem für die DLC-Politik kritisiert wird.

Seit dem Release im Jahr 2022 hat der Titel nämlich zahlreiche Erweiterungen erhalten. So müsst ihr über 200 € investieren, wenn ihr jeden DLC besitzen wollt. Und auch 2026 versorgen die Entwickler das Spiel weiterhin mit neuen Inhalten. So wird am 24. September 2026 die neue Erweiterung „Lords of the End Times“ veröffentlicht.

Im Kern des DLCs steht der Untergang der Alten Welt (The End Times), inklusive vier neuer, spielbarer Kommandanten als mächtige Fraktions-Anführer.

Nagash, oberster Herrscher der Untoten

Grauer Prophet Thanquol und seine Skaven-Armee

Boris Todbringer, Kurfürst des Middenlandes

Die Glottkin, drei befallene Brüder und Champions des Nurgle

Ein neuer Trailer rückt dabei besonders die größenwahnsinnige Ratte – den Skaven-Anführer Thanquol – ins Rampenlicht und präsentiert eindrucksvoll dessen extrem fragwürdige Absichten. Aber … seht am besten selbst:

Video starten Total War: Warhammer 3 zeigt im Trailer zum kommenden DLC einen neuen Kommandanten und dessen wahnsinnige Absichten Autoplay

Eine durchgedrehte Ratte mit dem Wunsch, den Mond zu schnupfen

Was hat es mit dem Mond auf sich? Thanquol ist ein ranghoher Zauberer und Priester der Gehörnten Ratte, dem Gott der Skaven. Er gilt als einer der schlausten und zugleich unfreiwillig komischsten Antagonisten des Warhammer-Universums. Seine Pläne scheitern regelmäßig.

Im neuen Trailer zu „Lords of the End Times“ zeigt er sich mal wieder von seiner besten Seite: Er frisst einen magischen Warpstein, wird größenwahnsinnig und bezeichnet sich selbst als den mächtigsten Grauen Propheten. Anschließend … will er den Mond „Morrslieb“ sprengen, damit es Warpstein regnet.

Thanquol und sein Volk, die Skaven, glauben, Morrslieb bestehe vollständig aus Warpstein. Das Gestein selbst ist für die Skaven extrem wichtig und wird als heilig angesehen. Sie nutzen es als Ressource für Technik und Magie und konsumieren es sogar, um beispielsweise ihre magischen Kräfte zu steigern – besonders zermahlen als Pulver. Vor allem Thanquol ist regelmäßiger Konsument, doch weil der Konsum Nebenwirkungen wie Wahnsinn mit sich bringt, gilt er nicht nur als mächtig, sondern eben auch als unberechenbar und halluzinierend.

Unter dem Trailer auf YouTube spielen verschiedene Kommentare auf den Warpstein-Konsum des Ratten-Lords an und vermuten, er wolle den Mond abschießen, damit er zersplittert und er die herabregnenden Warpstein-Splitter konsumieren kann. Ein Nutzer schreibt etwa: „Eine Ratte auf ihrer Mission, den gesamten Mond zu schnupfen.“

Parallel zum DLC „Lords of the End Times“ wird es ein Update geben, von dem die Vampire und deren Liebhaber profitieren. Die ganze Fraktion bekommt ein riesiges Rework sowie ein eigenes Klima, das untote Ödland. Obendrein kommt die Vampir-Königin Neferata ins Spiel, die kostenlos spielbar sein wird.

Die Überarbeitung der Vampire macht auch MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus sehr glücklich. Seine Übersicht der Änderungen sowie die Einordnung, weshalb er sich darüber so freut, könnt ihr hier nachlesen: Ich verdiene schon lange, der König der Untoten zu sein – Total War: Warhammer 3 macht das bald möglich