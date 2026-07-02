Total War: Warhammer 3 hat gerade die größte Änderung seit 10 Jahren angekündigt, aber mein untotes Herz freut sich über was ganz anderes

Mit dem neuen DLC krempelt Total War: Warhammer 3 alles um und führt sogar die buchstäbliche Apokalypse ins Spiel ein. Während sich alle über neue Sieges-Bedingungen und ein überarbeitetes Endgame freuen, jauchzt MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus über eine von vielen übersehene Änderung: Vampire werden besser, und das ordentlich!

Okay, ich verstehe ja, dass alle aufgeregt sind. Im neusten Dev-Stream haben die Macher von Total War: Warhammer 3 über die kommenden Änderungen von Patch 9.0 gesprochen. Die wohl größte Änderung: das gesamte Endgame wird umgekrempelt.

Statt einfach nur eine Invasion irgendeiner Fraktion auf euch zu schmeißen, geht die Welt nun wirklich unter – oder fast. Eine von drei Möglichkeiten steht offen:

Archaon, der ewig Auserwählte und größte Champion des Chaos, vereint das Chaos und muss besiegt werden,

Nagash, der erste Nekromant, einer der mächtigsten Magier der Welt und Lord der Untoten, will die Herrschaft übernehmen und alles Leben verbannen,

oder eine Skaven-Krise tritt ein mit… nun, vielen Ratten eben. Vielen. Ratten.

Besonders Archaon ist spannend, weil er in der Lore buchstäblich die Welt von Warhammer Fantasy vernichtet. Entsprechend groß könnt ihr euch das Endgame vorstellen: alle anderen Fraktionen müssen sich vereinen, Archaon ist anfangs quasi unbesiegbar und was er einnimmt, kann nicht zurückerobert werden. Das ganze Ding ist ein globaler Krieg – Total War eben.

Dazu kommt, dass sämtliche Anführer – und davon gibt es über 230 Stück, wenn man alle DLCs berücksichtigt – jetzt eigene, zum Lord passende Siegesbedingungen bekommt. Ja, ist ja cool und so. Aber die wirklich große Änderung bekommen Vampire!

Video starten Total War: Warhammer – Mannfred von Carstein erweckt die untoten Horden der Vampirfürsten Autoplay

Endlich kann ich zum echten Lord der Untoten werden

Jetzt wo wir den ganzen unwichtigen Apokalypse-Kladderadatsch hinter uns haben, kommen wir zum wichtigen Teil der News: die Vampirfürsten bekommen ihre schon lang überflüssige Überarbeitung. Die sind schon seit dem ersten Teil der Reihe von 2016 Teil des Spiels, haben seitdem aber nur einmal eine kleine Anpassung bekommen.

Jetzt, mit dem kommenden Patch 9.0, bekommt die ganze Fraktion ein riesiges Rework:

Einheiten werden nicht mehr normal „rekrutiert“, die Standard-Rekrutierung ist jetzt Nekromantie.

Dafür gibt es zwei neue Ressourcen: Leichen für Einheiten zwischen Tier 1-3 und eine Währung bisher ohne Namen für die starken Einheiten auf Tier 4 und 5.

Wie für Totenbeschwörung üblich, passiert die Rekrutierung „sofort.“ Damit das nicht zu stark ist, gibt es Einheiten-Limits wie bei den Gruftkönigen.

Limits können durch den Bau von Gebäuden erhöht werden – genau diese Gebäude, die zuvor für die Rekrutierung notwendig waren.

Zusätzlich dazu bekommen Vampire ein eigenes Klima: untotes Ödland. Jede Region kann durch den Einsatz der neuen Ressource in ein solches Ödland verwandelt werden. Perfekt, wenn ihr (wie ich) die ganze Welt von der Last des Lebens befreien wollt. Also… die Welt von Warhammer hust.

Bau dir deinen eigenen Vampir… wenn du ihn finden kannst

Creative Assembly legt aber noch einen drauf. Vampire werden nun so etwas wie die „Nonplusultra“-Einheit der untoten Fraktion. Statt sie einfach nur zu beschwören wie Helden oder Kommandanten, müsst ihr sie mit dem neuen Patch erst einmal ausfindig machen.

Vampir-Grüfte können in Siedlungen vorhanden sein, ihr müsst sie aber erst durch Eroberung oder mit einem Helden besetzen bzw. zugänglich machen. Anschließend könnt ihr den Vampir erwecken und stärken.

Ihr sucht dazu eine Blutlinie aus, dem der Vampir zugehörig ist, und gebt ihm besondere Vorteile. Die Entwickler geben als Beispiel, dass der Anführer direkt mit einer eigenen Armee antritt oder etwa besondere Items oder Eigenschaften mitbringt. Vampire sollen seltener, dafür umso mächtiger sein. Ganz nebenbei: Isabella und Vlad können dann auch als Kommandanten in der Fraktion des jeweils anderen fungieren, nicht mehr nur als Helden.

Als jemand, der schon ausgeflippt ist, weil D&D endlich richtige Vampire als Klasse bekommt und der eine große Schwäche für Blutsauger hat (die keine Mücken sind), war das das absolute Highlight des Streams für mich. Das… und eine Info, die wir schon vorher hatten.

Die Königin der Vampire kommt mit dem neuen DLC und sogar kostenlos für alle

Patch 9.0 erscheint zusammen mit dem neuesten DLC für Total War: Warhammer 3, Lords of the Endtimes. Für den haben die Entwickler einen dritten Kommandanten vorgestellt, sodass wir bisher offiziell drei kennen:

Boris Wüterich (bzw. Boris Todbringer im englischen Original)

Nagash höchstpersönlich

und die Glottkins, drei mutierte Brüder und Champions des Nurgle

Der vierte Lord im DLC wird vermutlich Thanquol, ein Skaven-Anführer mit… fragwürdigem Hintergrund, selbst für einen Skaven. Lords of the End Times, und damit Patch 9.0, soll noch im Sommer 2026 erscheinen, ein Release-Datum steht jedoch noch aus.

Passend zum Vampir-Update kommt aber noch jemand ins Spiel: Neferata, die Vampir-Königin und eine der ersten Vampirinnen überhaupt in der Geschichte von Warhammer Fantasy. Die wird allerdings nicht Teil des bezahlten DLCs, sondern kommt als FreeLC, also kostenlos für alle.

Vampire spielen in der gesamten Welt von Warhammer Fantasy eine wichtige Rolle und das nicht nur, weil sie offenbar mächtige Wesen sind, was sich bald endlich in Total War: Warhammer 3 widerspiegelt. Mindestens einer von ihnen ist Schuld an der Apokalypse: Die Welt von Warhammer Fantasy ist nur untergegangen, weil ein Typ nicht mit seinem verletzten Ego klar kam