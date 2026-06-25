Ich liebe meine D&D-Charaktere, aber bald muss ich einen neuen spielen, weil genau die richtige Änderung kommt

Wizards of the Coast hat neue Inhalte für Dungeons & Dragons angekündigt, darunter eine vollkommen neue und offizielle Klasse: der Vampir. Für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus geht ein langjähriger Traum in Erfüllung.

Seit ich 12 bin spiele ich Pen & Paper in den verschiedensten Systemen, am häufigsten natürlich in D&D – ist schließlich das größte Tabletop-RPG weltweit. In der Zeit habe ich dort über ein Dutzend verschiedene Charaktere gespielt. Meistens waren das natürlich Barden, die beste Klasse im Spiel.

Allerdings hatte ich immer schon den Drang, einen Vampir zu spielen und das mehrmals versucht: Van Richten’s Guide to Ravenloft hat schließlich Dhampire, also Halb-Vampire, eingeführt. Allerdings haben die Regeln von D&D nie so wirklich hergegeben, einen „echten“ Vampir zu spielen.

Das soll sich jetzt ändern. Mit „Bound by Blood“ kommt eine offizielle Erweiterung für die 5. Edition zu D&D Beyond und bringt eine brandneue Vampir-Klasse mit sich – samt einem ganzen Satz neuer Fähigkeiten und Mechaniken:

Vampire haben Blutlinien, genau wie in Vampire: The Masquerade. Von dort stammt übrigens auch die Inspiration für die neuen D&D-Vampire.

Um die Blutlinien zu verbessern, können Vampire „Blutpunkte“ ausgeben. Ob das ähnlich funktioniert wie das Ki von Mönchen oder Metamagie, wissen wir noch nicht.

Dazu müssen Vampire stets auf ihre „Bestie im Inneren“ achten, schließlich sollten sie nicht bei jeder Gelegenheit auf ihre Begleiter stürzen, wenn die gerade eine Schnittwunde erlitten haben.

Ravenloft ist übriogens auch das Setting der offiziellen Mitmach-Kampagne von D&D:

Video starten Offizielle Kampagne von D&D führt Stars aus Baldur’s Gate 3 nach Ravenloft

Bound by Blood erfüllt mir einen Wunsch, den ich schon lange aufgegeben habe

Bisher musste ich mir Vampire immer irgendwie zusammenschustern aus bestehenden Regeln und mit meinen DMs verhandeln, was ich alles darf und was nicht. Schließlich sind Vampire untot und müssen entsprechend eigentlich nicht schlafen, essen und trinken, haben gewisse Immunitäten … Man darf eben nicht zu stark werden, das wäre auch langweilig.

„Echte“ Vampire wären sogar wirklich absurd stark, weil die nahezu unsterblich wären, neue Vampire erschaffen können und mehr. Graf Strahd von Zarovich ist nicht umsonst eines der mächtigsten Wesen in D&D und die ganze Quest-Reihe um Cazador und Astarion in Baldur’s Gate 3 zeigt, wozu allein ein höherer Vampir imstande ist.

Wie steht ihr zu Vampiren? Freut ihr euch so sehr auf die neue Klasse wie ich? Oder würden euch andere Neuerungen mehr interessieren? Schreibt mir einen Kommentar!

Ich bin gespannt, wie genau die Vampir-Klasse sich in D&D einfinden wird und wie sie mit den bestehenden Völkern interagiert. Schließlich waren Dhampire auch so etwas wie eine Zusatz-Regel, aber keine echte Klasse und auch kein echtes Volk. Bound by Blood soll bereits im Juli 2026 erscheinen. Zur Gen Con Ende Juli sollen noch mehr Infos zu den Projekten der Macher kommen.

Zwar habe ich schon recht viel Erfahrung mit D&D und anderen Systemen – nebenbei ist DSA meine Lieblings-Welt – aber das Erstellen eines neuen Charakters macht immer wieder Spaß. Dabei sollte man jedoch stets ein paar Dinge beachten: Dungeons & Dragons: 6 Tipps, damit der eigene Charakter euch nicht bereits in der ersten Session nervt