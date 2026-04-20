6 Tipps, um in Dungeons & Dragons reich zu werden, auf mehr oder weniger ehrenhaftem Weg

In dieser Liste nennen wir euch verschiedene Wege, um in Dungeons & Dragons an Gold zu gelangen. Je nachdem, wie der moralische Kompass eures Abenteurers aussieht, gibt es eine breite Auswahl an Möglichkeiten, um besonders reich zu werden.

Spieler in Dungeons & Dragons haben verschiedene Gründe, um ihr Abenteuer zu bestreiten. Für die einen ist es Ehre, die anderen eine sehr persönliche Motivation. Und trotzdem gibt es auch diejenigen, die selbst in einem Fantasy-Tabletop-Rollenspiel nichts lieber wollen als einen ehrenlos riesigen Batzen Gold.

Ob ihr einfach möglichst reich werden wollt oder einfach verzweifelte kleine Amateur-Söldner seid, die bereits ihren letzten Notgroschen für schlechte Ausrüstung ausgeben mussten: In dieser Liste stellen wir euch ein paar Wege vor, die euch mit nötigem Kapital bis zu heftigem Reichtum versorgen können.

Video starten Offizielle Kampagne von D&D führt Stars aus Baldur’s Gate 3 nach Ravenloft Autoplay

Das richtige Abenteuer bestreiten

In Dungeons & Dragons folgt eine Kampagne oftmals einem Hauptabenteuer mitsamt verschiedenen Quests, persönlichen Aufgaben und Herausforderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Belohnungen. Je nachdem, auf was für eine Art Kampagne ihr euch als Gruppe mitsamt eurem Dungeon Master in eurer Session Zero geeinigt habt, kann dieses Abenteuer euch dementsprechend belohnen.

Wenn ihr selbst die Art von Spielern seid, die es noch vor besonderem Loot oder wichtigen Informationen vor allem auf Gold abgesehen haben, dann sollte das auch so in einer Session Zero kommuniziert werden. Auf diesem Weg erfahrt ihr nicht nur den regelmäßigen Dopamin-Boost durch Gold, euer Dungeon Master weiß auch, mit welcher Belohnung sie oder er euch für verschiedene Richtungen motivieren kann.

Wenn ihr in eurer Kampagne möglichst viel Reichtum erfahren wollt, um euch besonders starke Ausrüstung, Waffen oder magische Items leisten zu können, ist das ein valider Wunsch. Kommuniziert es nur früh genug mit euren Spielleitern und ihr werdet genug Möglichkeiten kriegen, die euch viel Gold bescheren werden.

Dementsprechend gibt es noch folgenden Tipp: Wagt euch abseits des Weges eures Hauptziels. Auch an kleineren Orten gibt es NPCs, die eurer Hilfe benötigen und bereit sind, euch mehr oder weniger großzügig dafür mit Gold zu bezahlen.

Auf den nächsten Seiten nennen wir weitere Möglichkeiten, um an Gold zu gelangen!