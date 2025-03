Dungeons & Dragons (D&D) ist das mit bekannteste Pen-&-Paper-Rollenspiel-System, in dem Spieler gemeinsam Abenteuer erleben und eine Geschichte erschaffen. Ein Spielleiter (Dungeon Master) führt durch die Welt, während Würfelwürfe über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. D&D zeichnet sich durch kreative Freiheit, spannende Kämpfe und soziale Interaktion aus. Jedes Abenteuer ist einzigartig, da die Spieler den Verlauf der Geschichte selbst bestimmen. Die Geschichten spielen meist in einem durch verschiedene Bücher geschaffenem Multiversum und können von den Spielleitern beliebig genutzt oder angepasst werden. Die Bücher umfassen dabei umfangreiche Regelwerke sowie vorgefertigte Abenteuer.

