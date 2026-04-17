Hilfe! Ich suche ein Spiel auf der PS5, das mit dem Game aus meinem Lieblingsbuch mithalten kann

Die Buchreihe Dungeon Crawler Carl zieht einen so sehr in ihr tödliches Spiel hinein, dass man sich fast schon fühlt, als würde man selbst mitspielen. Gibt es Vergleichbares auf der PS5? MeinMMO-Autor Max Handwerk ist auf der Suche.

Ich lese sehr gerne. Allerdings muss ich zugeben, dass es zuletzt seltener vorkam, dass mich ein Buch, geschweige denn eine Buchreihe, so richtig packen konnte. Nun ist es endlich wieder passiert: Dungeon Crawler Carl sorgt dafür, dass ich manchmal viel zu lang wach bleibe, um zu lesen, wie es mit Hauptfigur Carl und seiner Katze Princess Donut weitergeht.

Worum geht es in Dungeon Crawler Carl? Als Princess Donut, die Katze seiner Ex-Freundin Beatrice, eines Nachts aus dem Fenster springt, muss der schläfrige Carl in Unterhosen hinterhereilen, um das flüchtige Haustier wiedereinzusammeln. Kaum aus dem Haus getreten, geht auf einmal die Welt unter: Sämtliche Strukturen, Häuser, Autos und Ähnliches, werden auf die Oberfläche des Planeten gepresst. Wer zu diesem Zeitpunkt drin war, stirbt. Wer draußen war, lebt.

Viel besser ist die Ausgangssituation aber nicht: Es öffnen sich plötzlich Tore ins Innere der Erde. Wer sie betritt, steigt in das Spiel Dungeon World ein. Die Aufgabe der dort antretenden Menschen: Sich orientieren, überleben und tiefer in den Dungeon hinabsteigen und dabei die Zuschauer unterhalten – am besten durch kreatives Bekämpfen der Dungeon-Monster, -Bosse und anderer Spieler. Alle paar Tage bricht eine Stufe zusammen – und wer es dann nicht weiter runter geschafft hat, stirbt.

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Carl und Princess Donut zocken Dungeon World, um ihr Leben zu retten

Das ist das Besondere an Dungeon Crawler Carl: Es sich liest wie ein Videospiel. Carl bekommt Stats, wie man sie aus D&D oder eben Baldur’s Gate 3 kennt und muss nun versuchen, diese zu verbessern, um zu überleben. Das passiert über:

Die passende Ausrüstung

Erfahrungspunkte

Belohnungen für Achievements

Effektiv ist Dungeon Crawler Carl das buchgewordene Looten & Leveln .

Alle paar Seiten gibt es neue Ausrüstung, neue Fähigkeiten, neue Umstände, die das Spiel verändern. Und das macht das Buch extrem abwechslungsreich.

Der Clou: Auch Donut, die Katze, lernt nicht nur zu sprechen, sondern wird schnell zu einer meisterhaften Spielerin des Spiels. Sie entwickelt sich vom einfachen Haustier zu einer ziemlich gnadenlosen, selbstbewussten und aufmüpfigen Spielerin, die Carl gerade zu Anfang des Spiels deutlich überlegen ist.

So wird sie umgehend die Anführerin der Party, die fortan Royal Court of Princess Donut heißt und Carl zum Royal Bodyguard ernennt.

Das Duo boxt, schießt und beißt sich von Minute eins an durch eine ziemlich wahnsinnige Welt, die alles dafür tut, die beiden umzubringen. Von der ersten Begegnung mit Goblins über Kämpfe gegen Lava-spuckende Lamas bis hin zum ersten Bosskampf: In Dungeon World geht es heftig zur Sache.

Ich bin jetzt beim dritten Buch der Reihe, es bleibt spannend. Insgesamt gibt es sieben, davon aber nur das erste bislang auf deutsch.

Bei allem Wahnsinn vergisst das Buch aber auch nicht, jede Menge Herz mitzubringen. Man fühlt mit Carl mit, der als einer von nur noch ein paar Milliönchen Überlebenden in eine abgedrehtere Verison von Spielen wie Baldur’s Gate 3 geschmissen wurde, die vor allem der Unterhaltung einer übermächtigen Bedrohung dient.

Es geht um Themen wie Rebellion, Widerstand und das eigene Moralverständnis: Wo zieht man eine Grenze, um selbst stärker zu werden?

Eine Szene im ersten Buch fand ich sehr eindrücklich, in der Carl und Donut eine Gruppe Senioren antreffen, die nahezu allein und völlig unterlevelt durch die Spielwelt irren. Ihnen zu helfen, bedeutet, sich selbst großer Gefahr auszusetzen – und das im Angesicht dessen, dass der Dungeon immer nur noch schlimmer und gefährlicher wird. Gleichzeitig gibt es andere, gnadenlose Mitspieler, die das Grüppchen als praktische EP-Farm nutzen würden, um selbst weiterzukommen. Wie das ganze ausgeht, lasse ich hier mal offen.

Dungeon Crawler Carl bringt als Buch alles mit, was ein gutes Videospiel braucht.

Looten

Leveln

Spannende Fähigkeiten

Abgefahrene Feinde

Ungewöhnliche Spielorte

Interessante Nebenquests

Eine Story, die immer wieder unerwartete Wendungen nimmt.

Und ich stelle bei mir selbst fest: Durch das Lesen würde ich sowas echt gern auch auf der Konsole spielen.

Dungeon Crawler Carl macht plötzlich Lust auf Games, die ich selten spiele

Das ganze Gelese über die Ausrüstung, die neuen Fähigkeiten und den Fortschritt von Carl und Donut ersetzt für mich aktuell fast schon das Zocken. In erster Linie, weil ich kaum ein Spiel finde, dass genau dieses Bedürfnis so gut stillt, wie das Buch. Und ich hab’s versucht!

Als Erstes hab ich mal wieder Baldur’s Gate 3 angeschmissen. Das kommt dem Spiel in Dungeon World ziemlich nahe, logisch, wo doch beides in irgendeiner Form auf Dungeons & Dragons basiert. Baldur’s Gate hat das Gefühl von freien Entscheidungen, die Dungeon World ausmachen, wohl am besten zu bieten. Mein Hauptproblem: BG3 hab ich mittlerweile schon drei Mal durch, plus ein paar angefangene Läufe. (Ja, ich weiß, man findet trotzdem immer was neues in BG3).

Die Alternative zum Carl-Donut-Duo?

Mein nächster Versuch war Borderlands 4 . Das hatte ich nach dem Release mal zur Seite gelegt, und tatsächlich ist das gar keine schlechte Wahl für den Carl-Vergleich. Borderlands ist ebenfalls (auf gute Art und Weise) bescheuert, bietet Loot, bietet Level. Ihm fehlt aber die erzählerische Tiefe, die das Buch hat und reiht vor allem Kampf an Kampf.

. Das hatte ich nach dem Release mal zur Seite gelegt, und tatsächlich ist das gar keine schlechte Wahl für den Carl-Vergleich. Borderlands ist ebenfalls (auf gute Art und Weise) bescheuert, bietet Loot, bietet Level. Ihm fehlt aber die erzählerische Tiefe, die das Buch hat und reiht vor allem Kampf an Kampf. Divinity: Original Sin II ist mein nächster Kandidat. Hier hab ich nur das Problem, dass ich noch genau weiß, warum ich das Letzte Mal aufgehört habe, zu spielen. Mein letzter Spielstand steckt mitten in einem Kampf, den ich, fürchte ich, nicht gewinnen kann, weil ich mich verskillt habe oder einfach zu doof bin. Mal sehen, vielleicht ist das trotzdem einen Versuch wert.

ist mein nächster Kandidat. Hier hab ich nur das Problem, dass ich noch genau weiß, warum ich das Letzte Mal aufgehört habe, zu spielen. Mein letzter Spielstand steckt mitten in einem Kampf, den ich, fürchte ich, nicht gewinnen kann, weil ich mich verskillt habe oder einfach zu doof bin. Mal sehen, vielleicht ist das trotzdem einen Versuch wert. Und Diablo 4 hab ich auch noch im Repertoire. Das gab es mal bei PS Plus für die PS5 und liegt gerade noch ungespielt auf meinem Home-Bildschirm. Allerdings nehme ich aufgrund meiner Erfahrungen in Diablo 2 und 3 an, dass das Spiel zwar perfekt für den Loot- und Level-Aspekt ist, aber halt so gar nicht lustig. Und das ist auch etwas, das mein aktuelles Lieblingsbuch ausmacht.

Ein Dungeon-Crawler-Carl-Game gibt es in dieser Form leider nicht. Aber hey, immerhin wurde zuletzt schonmal eine Serie angekündigt. Das ist auch nicht übel, selbst wenn ich mir kaum vorstellen kann, wie das verfilmbar sein soll. Aber: Das hab ich schon bei Live-Action-One-Piece gedacht, und das funktioniert ja auch. Ein paar Bücher der Reihe habe ich auch noch vor mir, derzeit bin ich erst bei Band 3. Aber: Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, welches Spiel ich nochmal ausprobieren sollte? Schreibt es in die Kommentare!