PS Plus Essential: Alle kostenlosen Spiele im Juli 2025 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem grandiosen Action-RPG, mit neuer Season

Spiele für PS Plus Essential im Juli 2025 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Juni 2025? Auch im Juli 2025 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Diablo IV | PS5, PS4

The King of Fighters XV | PS5, PS4

Jusant | PS5

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 01. Juli 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den kostenlosen Spielen von PS Plus Essential im Juli 2025

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Diablo IV (PS5 / PS4): Diablo 4 ist ein Action-Rollenspiel, in dem man mit einem selbstgewählten Helden gegen Horden von Monstern kämpft, Beute sammelt und seinen Charakter verbessert. Das Spiel spielt in einer düsteren Fantasywelt und legt großen Wert auf schnelle Kämpfe, spannende Beute und eine offene Spielwelt.

Es bietet fünf Klassen wie Barbar, Zauberin oder Totenbeschwörer und kann allein oder online mit anderen gespielt werden. Diablo 4 startet am 01. Juli 2025 also zeitgleich mit dem Erscheinen der kostenlosen Spiele.

The King of Fighters XV (PS5 / PS4): The King of Fighters XV ist ein klassisches 2D-Kampfspiel, in dem Teams aus drei Kämpfern gegeneinander antreten.

Es stammt von SNK und setzt die traditionsreiche Fighting-Game-Reihe fort. Das Spiel bietet schnelle, taktische Kämpfe mit einer großen Auswahl an Charakteren aus verschiedenen SNK-Serien, eine fortlaufende Story und sowohl lokale als auch Online-Mehrspieler-Modi.

Jusant (PS5): Jusant ist ein ruhiges, atmosphärisches Kletterspiel, in dem du einen Turm erklimmst, der von verschiedenen Biomen und Rätseln geprägt ist.

Das Gameplay konzentriert sich auf präzises Klettern, Erkundung und das Lösen von Umgebungsrätseln, begleitet von einer wortlosen, emotionalen Geschichte.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?