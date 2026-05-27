Sony hat einen klugen Weg gefunden, euch mit Werbung zu bombardieren, könnte die PS6 verändern

Mit einem neuen Patent von Sony möchte man KI und Werbung kombinieren, doch ob das wirklich für die PS6 kommt, bleibt fraglich.

Was ist das für ein neues Patent? Sony hat ein neues AI-Feature als Patent eintragen lassen. Dabei soll die KI erkennen, wenn eure PlayStation gerade lädt und im Ladebildschirm Werbung einblenden. Die Werbung könnte Sony neue Einnahmen versprechen, doch sie ist auch umstritten.

Schon früh in der Videospielgeschichte gab es Versuche, Werbung in Spielen unterzubringen. Die Einstellung der Gamer hat sich seitdem jedoch auch gewandelt. Blickt man zum Beispiel Richtung Fortnite, dann gibt es dort inzwischen unzählige Kooperationen mit Marken, die teilweise eigene Skins oder Maps im Communitybereich anbieten.

Die Werbung, die Sony hier jedoch plant, scheint mehr in Richtung klassischer Videoanzeigen zu gehen, die läuft so lange ihr eben das nächste Level ladet.

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Das Patent zum Geldverdienen

Was ist das für ein Patent? Die Entwickler bei Sony haben im Patent eine Technik angemeldet, die per KI errechnet, wie lange der Ladebildschirm noch dauert und dann einen Teil des Bildschirms mit einer anderen Form von Inhalt überdecken kann.

Das kann statt Werbung in der Theorie auch ein Guide oder eine Hilfe für das kommende Level sein, wahrscheinlicher ist jedoch eine kurze Werbeanzeige, die euren Bildschirm teilweise verdeckt.

Dabei sind laut einer Zeichnung, die ihr auf gamerant.com sehen könnt, nicht nur Ladebildschirme betroffen, sondern auch, wenn ihr beispielsweise in einer Lobby auf weitere Spieler in einem Battle Royale wartet.

Wie wahrscheinlich kommt das bei der PS6? Bislang ist unklar, ob Sony wirklich plant, das Patent überhaupt zu nutzen. Gerade bei den großen Konsolen-Herstellern gibt es unzählige Patente, die angemeldet, aber nie umgesetzt wurden.

Sony muss die Einnahmen mit dem Aufschrei der Spieler gegenrechnen, denn die haben bekanntlich keine Lust, noch eine Werbung zu schauen, bevor sie weiter zocken können.

Denkbar wäre allerdings auch eine Art Werbe-Edition der PS6. Das kennt man bereits von E-Readern und Tablets von Amazon, die dann Werbung anzeigen, dafür aber in der Anschaffung etwas günstiger sind.

Angenommen, Sony würde eine günstigere PS6 mit Werbung auf den Markt bringen, wäre das für euch interessant oder würdet ihr mehr bezahlen, um die Werbung loszuwerden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Alles zur neuen PS6 erfahrt ihr hier: Wann erscheint die PS6? Alles, was wir zur PlayStation 6 von Sony wissen