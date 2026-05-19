Sony lässt PC-Gamer auf der Strecke, um PS5 zu stärken, bewirbt sich für den Preis für das schlechteste Timing 

Laut Branchen-Insider Jason Schreier sollen Singleplayer-Blockbuster von Sony in Zukunft nicht mehr für den PC erscheinen. Ein Blick auf die Release-Planung des Konsolen-Herstellers für PS5 reicht, um darüber nicht allzu deprimiert zu sein.
Was berichtet Jason Schreier? Auf X schreibt der seit vielen Jahren stark vernetzte Branchen-Insider von Bloomberg, dass es am Montag ein Town-Hall-Meeting bei Sony gegeben haben soll. Dort kündigte Hermen Hulst, seines Zeichens Studio Business CEO von PlayStation, offenbar an, dass man narrative Singleplayer-Spiele in Zukunft nur noch exklusiv für PlayStation veröffentlichen möchte.
Diese Nachricht würde einen Bericht von Bloomberg aus dem März 2026 bestätigen, in dem dieser Kurswechsel bereits angedeutet worden ist. Sony würde damit nach 6 Jahren Flirt mit dem PC zur alten Konsolen-Exklusivität zurückkehren – zumindest, was die großen PlayStation-Blockbuster angeht. 2020 hatte man die neue Richtung mit dem PC-Port für Horizon: Zero Dawn initiiert und weitere PC-Portierungen folgen lassen.
Saros ist einer der wenigen guten Gründe, sich aktuell eine PS5 zu holen:
Zurück zu den Wurzeln
Warum macht Sony das? Eine offizielle Bestätigung des Berichts von Jason Schreier gibt es von Sony bislang nicht. Wenn das Unternehmen zur alten Exklusivität zurückkehrt, dann sicherlich, um die aktuellen Konsolen (derzeit also PS5 und PS5 Pro) zu stärken und die fallenden Konsolen-Verkäufe aufzufangen.
In der Vergangenheit war es eine der größten Stärken von Sony, regelmäßig Spiele-Blockbuster zu veröffentlichen, für die man unbedingt eine aktuelle PlayStation brauchte respektive zu Hause stehen haben wollte. Die starken Verkaufszahlen der diversen Konsolen-Generationen von Sony zeigen, wie gut diese Strategie lange funktioniert hat.
Wenn man ein Horizon: Forbidden West, Ghost of Tsushima oder God of War jedoch nach einiger Zeit auch auf PC zocken kann, entfällt der Druck, eine Konsole kaufen zu müssen. Aus Sicht der Spieler ist das toll, zumindest wenn die PC-Portierungen taugen. Sony dürften die schwächelnden Zahlen der PS5-Generation aber nicht gefallen.
Sony hat vor kurzem erst die Preise für die PlayStation 5 angezogen:
Die goldenen Jahre sind vorbei
Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz den erneuten Kurswechsel? Aus meiner Sicht könnte das Timing für die Rückbesinnung zur Konsolen-Exklusivität nicht schlechter sein. Die Zeiten, in denen Sony die Konkurrenz bei Xbox mit ihren zahlreichen Exklusiv-Blockbustern dominiert hat, sind vorbei.
Zwischen 2019 und 2022 gab es noch diverse Gründe, sich eine PlayStation-Konsole zuzulegen, dank Spielen wie
- Ghost of Tsushima
- The Last of Us Part 2
- Days Gone
- Death Stranding
- Returnal
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Horizon Forbidden West
- God of War Ragnarök
- Death Stranding
- Gran Turismo 7
- Astro’s Playroom
In den vergangenen Jahren hat sich die Schlagzahl an PS-Blockbustern jedoch spürbar verringert. Verantwortlich dafür sind zum einen die immer längeren Entwicklungsphasen, aber auch Sonys zwischenzeitlich verstärkter Fokus auf Service- und Multiplayer-Games (und die sollen wohl auch in Zukunft weiterhin für den PC erscheinen, um möglichst viele Spieler auf die Server zu locken).
2023 gab es Spider-Man 2, das 2025 auf dem PC folgte. 2024 hatten wir Astro Bot für PS5, das – zugegeben – jeder gespielt haben muss, so gut ist es. Death Stranding 2: On the Beach ist 2025 gleich für PS5 und PC herausgekommen. Bis heute PS5-exklusiv sind jedoch Ghost of Yōtei aus dem vergangenen Jahr, und Saros sowie das Metroidvania-Spinoff God of War Sons of Sparta aus 2026.
Was bringt die Zukunft? Das nächste potenzielle Highlight dürfte im September Marvel’s Wolverine sein. Außerdem sind große Remakes für die ersten God-of-War-Teile und für Star Wars: Knights of the Old Republic in Entwicklung. Bis zu ihren Veröffentlichungen dürfte es jedoch noch dauern. Gleiches gilt für das aktuelle Blockbuster-Projekt von Naughty Dog (The Last of Us).
Ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht. Aber für das aktuelle und wohl kommende Angebot an Exklusivspielen würde ich aktuell keine 500 bis 900 Euro für eine PS5 oder PS5 Pro ausgeben – oder sogar noch mehr, wenn man dazu vielleicht auch noch einen zweiten Controller und ein Spiel möchte. Wie seht ihr das? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Ganz anders scheint das aktuell Kollege Jan zu sehen: Ich hab mir trotz dickem Gaming-PC zähneknirschend die PS5 geholt, weil ich 3 Spiele zocken will
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Hatte ich zwar letztens schon mal erwähnt, aber das ist Sonys einzige Möglichkeit sich weiterhin am Markt behaupten zu können…
Wobei ich da im wesentlichen 3 bzw. 4 Faktoren dafür verantwortlich mache:
– die späteren Ports haben die “PC-Fraktion” dazu gebracht lieber zu warten
– Für das ganze Online Zeug ist zwingend ein zusätzliches Abo notwendig
– die PS hat (gerade für 4k) viel zu wenig Leistung und dümpelt meist bei 30-40 Frames rum
Und Faktor 4 wird den größten Einfluss haben:
Microsoft hat einfach von sich aus ihre Exklusivität aufgegeben und damit die “Grenze” zwischen PC und Xbox eliminiert. Gepaart mit dem Gamepass kannst du damit ohne Probleme beliebig zwischen Fernseher und PC hin und her wechseln ohne irgendwas zu verlieren oder Mehrkosten zu haben…
Ich persönlich sehe das anders und finde das Timing absolut perfekt. Selbiges ist mMn eine direkte Reaktion auf die neue XBOX-Strategie, den Spielern auch Zugang zu PC-Spielen zu ermöglichen. Hätte Sony nichts geändert, dann wären ihre Spiele mit großer Wahrscheinlichkeit auf der nächsten XBOX spielbar gewesen. Somit hätte Microsoft den Spies quasi umgedreht und die Chance wäre nicht gerade klein gewesen, dass die PS6 im Vergleich zur PS5 stark an Bedeutung verliert, so wie es heute bei der aktuellen XBOX ist.
Da Microsoft ihre neue Strategie bereits jetzt, Jahre vor dem Release der nächsten XBOX, fahren muss, um die nächste XBOX wieder relevant zu machen, so hat es die direkte Gegenreaktion von Sony erfordert. Dies ist mMn sehr wichtig, damit die Spieler nicht nur mitbekommen, was die neue XBOX so alles können wird und anders macht, sondern auch, dass auf der neuen XBOX definitiv keine Sony-Spiele laufen werden. Somit hat Sony vermutlich jetzt schon einige Wechselwillige von diesem Gedanken (etwas weiter) abgebracht. Damit ist das Thema bereits Jahre vor der neuen Generation geklärt, damit es dann auch jeder mitbekommen hat, wenn diese erscheint.
Also so neu ist die “Strategie” von MS nicht und meiner Meinung nach hat Sony den “Absprung” schon deutlich versäumt.
In der Twitch Bubble in der ich unterwegs bin, höre ich immer wieder das die “Motivation” (Exklusiv Titel) für eine PS5 quasi nicht existieren und selbst die die eine haben beschweren sich auch darüber…