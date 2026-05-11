Ich hab mir trotz dickem Gaming-PC zähneknirschend die PS5 geholt, weil ich 3 Spiele zocken will

PC, Xbox, Playstation oder doch eine ganz andere Konsole? Den Krieg der Videospielsysteme gibt es schon seit Jahren und es gibt Argumente für alle Seiten. Unser Tech-Autor Jan Hartmayer ist aber schon im Kindesalter mit PC-Gaming aufgewachsen. Umso überraschender kam es, dass er sich jetzt eine PS5 zugelegt hat.

Für mich ist Gaming als Hobby ein stetiger Begleiter, seit ich klein bin. Doch den Großteil davon habe ich vor einem leistungsstarken PC verbracht. Natürlich gab es die ein oder andere Konsolen-Session bei einem Freund, aber ich habe es nie wirklich in Betracht gezogen, eine PS5 zu kaufen, weil:

Da sind die Spiele doch so verdammt teuer im Vergleich zu den Rabatt-Aktionen auf Steam. Als Beispiel: Saros kostet neu 80 Euro, während Steam regelmäßig große Titel wie Star Wars Outlaws von 70 auf unter 20 Euro reduziert, die bei Sony ebenfalls 80 Euro kosten (via Playstation).

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Ich hab schon einen PC, der stärker als jede PS5 ist.

Dennoch interessieren mich Exklusivtitel von Sony wie Bloodborne, das Demon-Souls-Remake oder das neu erschienene Saros brennend. Das sind alles Games, die ich unglaublich gerne spielen würde. Dafür brauch ich aber eine PS5. Lange Rede, kurzer Sinn: Irgendwann war die Neugier auf die Titel zu groß und ich kaufte kurzerhand die Pro-Version der Konsole.

Mehr zu den exklusiven Funktionen der PS5 erfahrt ihr in der offiziellen Ankündigung von Sony:

Video starten Alle bekannten Features der PS5 im offiziellen Trailer von Sony Autoplay

Überraschung: Die Konsole taugt was

Ich war ehrlicherweise extrem skeptisch und voreingenommen, was das Gerät anging. Aber einmal aufgebaut und angetestet merkte ich schnell, dass meine Sorgen unbegründet waren. Die Spiele liefen flüssig, sahen auf einem großen OLED-Fernseher sehr schön aus und der Dual-Sense-Controller liegt angenehm in der Hand.

Vor allem die Zusatzfunktionen des Dual-Sense haben mich beeindruckt: Das haptische Feedback ist klasse und der eingebaute Lautsprecher macht bestimmte Szenen noch stimmiger. Damit waren zum Beispiel Bosskämpfe in Demon Souls ein audiovisueller Genuss und ich habe dessen Atmosphäre regelrecht aufgesogen. Ich weiß auch, dass unterstützte Titel wie The Last of Us die Funktionen am PC liefern können, jedoch hab ich sie so zum ersten Mal aktiv wahrgenommen.

Meine einzigen Schwierigkeiten waren die anders belegten Tasten des Controllers. Mehrfach habe ich mich verklickt und bin mit meinem Charakter in den Tod gestürzt. Das lag aber schlichtweg daran, dass ich das Xbox-Layout gewohnt war, da ich viele Spiele seit Jahren mit Controller am PC zocke. Aber selbst das wurde nach kurzer Zeit schnell besser und nach einigen Spielstunden ist das Problem nahezu komplett verschwunden.

Mich hat die Größe der Konsole mit knapp 40 cm Höhe überrascht, ich hatte sie mir irgendwie „kleiner“ vorgestellt.

Fazit: Es hat sich gelohnt, aber…

Die PS5 hat mich in Sachen Leistung, Zugänglichkeit, Spielqualität und Komfort absolut abgeholt, aber es gibt einige Sachen, die mich dennoch selbst nach knapp 40 Stunden des Testens stören:

Der oben bereits erwähnte Preis von Spielen und die Abokosten für Multiplayer

Fehlender Mod-Support

Zusatzkosten für ein Laufwerk, da die PS5 Pro ohne eines kommt.

Spieltitel sind exklusiv für die PS5 verfügbar

Deswegen bin ich zwar froh, die Konsole gekauft zu haben, um in den Genuss von Exklusivtiteln zu kommen, die ich andernfalls nie hätte spielen können. Auch ist mir die Abwechslung willkommen, entspannt auf dem Sofa zu zocken. Aber ich bin leidenschaftlicher PC-Gamer, seit ich denken kann, und das wird mir so schnell keine Konsole austreiben!

Ebenso bin ich an Dinge wie günstige Spiele auf Steam und kostenlosen Multiplayer gewöhnt, deren Fehlen mich stört. Deswegen werde ich wahrscheinlich nie von PC zu PS5 gänzlich wechseln, aber ich habe ein besseres Verständnis für Konsolenspieler gewonnen.

Nun kann ich sogar nachvollziehen, warum manche Spieler die PS5 bevorzugen, selbst wenn ich das persönlich nicht tue. Aber ich bin nicht der Einzige in unserem Team, der den Sprung gewagt hat. Shooter-Experte Dariusz kam Anfang diesen Jahres in Versuchung: Ich spiele aktuell einen Shooter, der so gut ist, dass ich für das neue Spiel des Studios eine PS5 kaufen will