Valve hat den Preis für das Steam Deck kräftig erhöht. Jetzt stichelt der Chef von Epic Games gegen Gabe Newell. Schließlich seien seine Superyachten ebenso betroffen.

Valve erhöhte kürzlich drastisch die Preise für das Steam Deck: Es geht hier um Erhöhungen um mehrere hundert Euro. Viele Spieler hatten die neuen Preise völlig überrascht.

Nun hat sich Tim Sweeney, der Chef von Epic Games, zu Wort gemeldet. Er erklärte in einer sarkastischen Bemerkung, dass die Fans viel zu hart zu Gabe Newell, dem Boss von Valve seien. Denn die Lieferketten seiner Superyachten seien schließlich ebenfalls betroffen.

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Sweeney stichelt gegen Newells offene Vorliebe für Superyachten

Das sagte Sweeney: Auf X.com schreibt Tim Sweeney:

Alle sind hier viel zu hart. Die Kosten für Bauteile, die letztlich durch die Ausgaben der Steam-Kunden finanziert werden, sind deutlich gestiegen, und die wirtschaftliche Entwicklung hat zu erheblichen Störungen in der Lieferkette für Bauteile von Megayachten geführt.

Damit spielt Sweeney auf Newells Vorliebe für große, teure Yachten an. Newell erklärte damals in einem Interview, dass er mittlerweile auf dem Meer lebt und arbeitet. In der Vergangenheit hat er sich obendrein eine richtig teurer Superyacht zugelegt:

Für 430 Millionen Euro kaufte er sich die „Leviathan“, eine riesige Superyacht mit U-Boot-Garage, Krankenhaus und 15 Gaming-PCs. Und genau dagegen stichelt Sweeney jetzt.

Die Community hält aber dagegen, dass Epic-Chef Sweeney nicht viel besser sei: Immerhin habe sein Unternehmen kürzlich erst die Preise für V-Bucks erhöht, um anschließend tausend Mitarbeiter zu entlassen. Das ist bei vielen Fans nicht gut angekommen.

Gabe Newell ist und bleibt ein kurioser Typ, der die Gaming-Welt wohl auch in Zukunft mit interessanten Investitionen überraschen wird. Auch zu technologischen Innovationen äußert sich Newell, gibt der Jugend sogar Tipps: Gabe Newell glaubt: KI macht aus unerfahrenen Leuten bessere Programmierer, als es 10 Jahre Erfahrung könnten