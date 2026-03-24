Epic Games entlässt über 1.000 Mitarbeiter, nachdem man vor wenigen Tagen noch die Preise für V-Bucks erhöht hatte

Epic Games hat bekannt gegeben, über 1.000 Mitarbeiter zu entlassen. Das kommt nur wenige Wochen nach einer Preiserhöhung der V-Bucks, der In-Game-Währung des Spiels.

Das ist die Meldung: Epic Games entlässt am heutigen 24. März 2026 über 1.000 Mitarbeiter. Das berichtet der Branchen-Insider Jason Schreier auf Bloomberg.

Dieser Artikel erscheint im Breaking-Verfahren und wird nach der Veröffentlichung ergänzt und mit Informationen erweitert.

In einem Blog-Post auf der offiziellen Website von Epic Games schreibt Tim Sweeney, CEO des Unternehmens, dass sie mehr ausgeben, als sie verdienen, und deshalb diese schwierige Entscheidung treffen müsse:

„Heute müssen wir über 1000 Mitarbeiter von Epic entlassen. Es tut mir leid, dass wir wieder an diesem Punkt angelangt sind. Der Rückgang der Nutzeraktivität bei Fortnite, der 2025 einsetzte, hat dazu geführt, dass wir deutlich mehr ausgeben, als wir einnehmen, und wir müssen erhebliche Einschnitte vornehmen, um das Unternehmen finanziell zu sichern. Diese Entlassungen, zusammen mit identifizierten Kosteneinsparungen in Höhe von über 500 Millionen Dollar in den Bereichen Auftragsvergabe, Marketing und der Streichung einiger offener Stellen, versetzen uns in eine stabilere Lage.“

Diese Meldung kommt nur knapp 2 Wochen, nachdem Epic Games die Preise der V-Bucks in Fortnite erhöht hat, weil „die Betriebskosten von Fortnite stark gestiegen“ seien.