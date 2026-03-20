Nur echte OGs haben in Fortnite einen bestimmten Skin, Epic Games bringt ihn zurück, doch das wollen viele gar nicht

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Nur echte OGs haben in Fortnite einen bestimmten Skin, Epic Games bringt ihn zurück, doch das wollen viele gar nicht

In Fortnite gibt es unzählig viele Skins. Gerade die aus der Anfangszeit gelten bei den Fans aber als besonders selten und wertvoll, weil nur wenige Spieler sie besitzen. Einer davon soll nun aber wieder zurückkehren, auch wenn die Besitzer nichts davon halten.

Um welchen Skin geht es? Der Skin des Rogue Agent stammt aus dem Anfang des Hypes um Fortnite, als Season 3 gerade gestartet ist. Ihn gab es damals zusammen mit 600 V-Buck für 5 € zu kaufen.

Seit dem 11. Juni 2018 ist der Skin allerdings nicht mehr erhältlich und nach fast 8 Jahren damit extrem selten geworden. Jetzt planen die Entwickler das Comeback des Skins, doch das gefällt nicht allen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Fortnite sehen:

Fortnite zeigt seinen neuen Battle Pass für Chapter 7 Season 2 im Launch-Trailer 
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Comeback gegen die Fans

Wann soll der Skin zurückkehren? Laut dem Fortnite News und Leaks Account @ShiinaBR auf X.com planen die Entwickler bald ein Comeback des Skins. Zwar ist noch unklar in welcher Form man den Skin erhalten wird, er soll jedoch bis zum 9. Juni wieder in den Fortnite-Store kommen.

Dann haben alle Spieler die Gelegenheit sich diesen OG-Skin zu kaufen, was ihn zeitgleich im Ansehen der Fans jedoch auch entwertet. So freuen die sich eher nicht über seine Wiederkehr.

Wie sehen das die Fans? Die Fans möchten gar nicht, dass der Skin zurückkehrt. So haben sie ein Interesse daran den Skin so selten wie möglich zu machen, denn damit können sie sich von den vielen neueren Spielern abheben.

Das wird vor allem in den Kommentaren auf X.com deutlich in denen die Fans ihren Frust über die Entscheidung von Fortnite deutlich machen:

  • Defaulting: „Jeder, der es jetzt kauft, sollte buchstäblich gebannt werden, weil er die OGs respektlos behandelt“
  • huh?: „Bro. Das war mein allererster Skin. WARUM MUSS ER ZURÜCKKOMMEN“
  • Lauren: „Das sind Kindheitserinnerungen. Meine Mutter wollte mich ihn nicht holen lassen und ich wollte ihn unbedingt haben, und nach dem Abendessen bin ich an meine Xbox gegangen und mein Bruder hatte ihn für mich gekauft. Wahnsinns-Erinnerung“
  • jia: „Fortnite bringt das zurück, weil sie wissen, dass ihr Spiel am Ende ist lol“

Für viele ist der Skin der Ausdruck von OG, also dem damaligen Beginn von Fortnite und entsprechend Prestigeträchtig. Dass er jetzt zurückkehrt, könnte viele Verkäufe für Epic bedeuten, den Skin aber gleichzeitig auch entwerten.

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Dass Fortnite nach fast 8 Jahren einen seiner wichtigen Skins zurückbringt, ist für die Spieler Fluch und Segen zugleich. Es gibt eine neue Chance den Skin zu kaufen, aber auch Verärgerung bei den Besitzern, denen etwa seltenes verloren geht. Fortnite hat gerade erst große Neuerungen erhalten: Fortnite: Patch Notes für Chapter 7 Season 2 – Alle Neuerungen von Update 40.00

Quelle(n): x.com, fortnite.fandom.com, fortnite.fandom.com
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